2024年も大作からインディー作品、はたまたやDLCまで、様々なタイトルがリリースされ、ゲーマーを楽しませてくれた。GOTYを獲得した「アストロボット」や、「ゼルダの伝説 知恵のかりもの」のような人気シリーズから展開した作品、「黒神話:悟空」のような新規IP、インディーゲームらしい発想から人気となった「Balatro」等々、数え切れないほどの名作が挙げられる。

筆者はというと、「ELDEN RING」のDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」や「ゼンレスゾーンゼロ」といったタイトルをプレイしつつ、暇さえあれば「ストリートファイター6」でベガを擦り続ける毎日だった。

さて、2025年は今年以上に多くの大作がリリースされる期待の年だ。「モンスターハンターワイルズ」、「Pokémon LEGENDS Z-A」、「グランド・セフト・オートVI」……といった具合に、プレイしきれるかわからないほどの注目タイトルがリリースされる。筆者も「Civ7」のリリースで時間が奪われないかを不安視しているが……。それはさておき本稿では2025年にリリースされる注目タイトルをリリース順にいくつかピックアップして紹介する。

取り上げきれなかったタイトルも多数あることはご留意いただきたい。なお、本稿で紹介しているタイトルは、開発の延期などによって、発売日が前後する可能性もある点にも注意してほしい。

「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」

2月11日 発売予定

価格: 通常版:9,900円

デラックスエディション:11,900円

プレミアムデラックスエディション:13,900円

プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC

ストラテジーファン待望の「Civ7」がいよいよ2月11日に発売される。本作はプレーヤーが国家を発展させていき、世界の覇権を狙うというゲーム性はそのままに、これまでの「Civ」とは様々な点が異なるタイトルになりそうだ。

まず、「キャンペーンシステム」では時代を3つに区分し、時代ごとに文明を選択していき、国家を発展させていくことになる。指導者をどう扱うかはまだ明確にはなっていないが、どのような文明を選択しても好きな指導者が使えるようになりそうだ。

また、建設システムも大きく変更され、これまでのように「労働者」ユニットを使って施設を建設するシステムから脱却。都市から直接周辺のタイルを改良するシステムに変更となった他、都市からの距離で建設できるものの種類も変わってくるようだ。

大きな変更は他にもいくつかあるが、自分だけの文明を作り、他の文明と争う楽しみはそのまま。「あと1ターンだけ……」と睡眠時間を削ってプレイし続ける日々が待ち遠しい。

【【日本語字幕付き】『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』ティーザートレーラー】

□「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」のページ

「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」

2月21日 発売予定

価格: パッケージ版・デジタル版 6,930円

デラックス・エディション 8,690円(デジタル版のみ)

パッケージ限定版真島吾朗コンプリートボックス 19,800円

プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC

「龍が如く」シリーズの中でも人気のキャラクターである真島吾朗を主人公としたアクションアドベンチャーゲームとなる本作。「龍が如く8」の約半年後を描いており、ハワイの海を舞台に真島吾朗が海賊の船長となって暴れまわる。

バトルでは、これまで作中で描かれていた真島のアクションをもとにした「狂犬」とカトラスの二刀流で戦う「パイレーツ」という2つのスタイルを切り替えながら戦うこととなる。「狂犬」では分身を繰り出したり、「パイレーツ」ではワイヤーが飛び出るフックを使ったりとぶっ飛んだアクションが可能。どちらもボタン連打でコンボが繋がり、誰でも爽快感を味わえる。

アクションだけでなく、記憶を失った真島が漂流した絶海の孤島での物語や、海賊達と繰り広げる海戦「海賊バトル」など気になる要素も盛りだくさんとなっている。また、「龍が如く」シリーズらしく、繁華街ではフードデリバリーやカラオケといった様々なアクティビティも楽しめる。

【『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』ファーストトレーラー【2025年2月21日発売】】

□「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」のページ

「モンスターハンターワイルズ」

2月28日 発売予定

価格: 通常版:9,900円

デラックスエディション:11,900円

プレミアムデラックスエディション:13,900円

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC

「モンスターハンター」シリーズ待望の新作となる「ワイルズ」は、ハンターとして強大なモンスターを狩り、得た素材からより強力な武器を制作するというシリーズお馴染みの要素はそのままに、より進化したハンティングや物語が楽しめるものになりそうだ。

ハンティングアクションでは、新たに攻撃やガードの狙いを定め、傷口や弱点を狙いやすくする効果もある「集中モード」など、多くの追加要素が存在する。これまで以上に様々なプレイスタイルでハンティングが楽しめるはずだ。

また、本作はモンスターが争う過酷な環境と、豊かな生命が溢れる環境という二面性を持つ世界に生きるモンスターと人々の物語が展開されるとのことで、こちらにも注目したい。フィールドでは様々なイベントが発生し、天候が変わったり、村が点在していたりと狩り以外のボリュームも凄そうだ。

なお、本作は高品質なグラフィック等からPC版の推奨スペックが非常に高く発表されていたが、こちらは少し下げる方向で調整中とのこと。多くのプレーヤーと一狩りいける調整を願っている。

【『モンスターハンターワイルズ』プロモーション映像5】

□「モンスターハンターワイルズ」のページ

「グランド・セフト・オートVI」

2025年秋 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S

大人気クライムアクション「GTA」シリーズの最新作となる「GTA6」。2023年にトレーラーが公開されると、僅か1日で再生回数が1億回を超え、全世界から期待されているタイトルだ。

まだ情報がほとんどなく、謎に満ちた本作だが、トレーラーを見る限り、これまで以上のグラフィックで街並みや人物が描かれている他、シリーズ初となる女性主人公が登場するなど、これまでにない試みも行なわれるようだ。

本シリーズは自由度の高いアクションゲームとして配信等でも高い人気を誇るコンテンツとなっている。それだけに今後の情報には期待したい。

【Grand Theft Auto VI Trailer 1】

□「グランド・セフト・オートVI」のページ

「Ghost of Yotei」

2025年秋 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5

「Ghost of Tsushima」を手がけたSucker punchの新作となる本作。前作では美しい日本の自然や、日本文化を描き高い評価を得ているだけに、期待が高まるタイトルだ。

本作の舞台になるのは北海道の「羊蹄山」になるとのこと。北海道といえば、過酷ながらに美しい自然が広がる土地という印象だが、どのような描かれ方をされるのかは気になるポイントだ。

トレーラーを見る限り、本作の主人公は女性の侍になるようで、相棒のような狼も確認できる他、火縄銃を撃つシーンもありアクション面にも期待ができる。なお、トレーラーで確認できる富士山のような山は、恐らく「蝦夷富士」とも呼ばれる羊蹄山だろう。

映像からすでに美麗なグラフィックや、日本文化に対するリスペクトが感じられる「Ghost of Yōtei」。本作が気になるという方は前作「Ghost of Tsushima」をプレイしておくのがオススメだ。

【Ghost of Yōtei - Announce Trailer | PS5 Games】

□「Ghost of Yōtei」のページ

「昭和米国物語」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5/PC

NEKCOMが2025年にリリースする「昭和米国物語(Showa Amarican Story)」は、1980年代のポップカルチャーをリスペクトした新感覚のRPG。強大な経済力を持った日本によって植民地となった、昭和66年の「昭和アメリカ」を舞台とした奇抜な設定が目を引くタイトルとなっている。

本作は死から蘇った少女を主人公に、自分を殺した犯人と事件の真実を求める、復讐をテーマにしたストーリーが展開される。トレーラーでは昭和の名曲を背景に、「昭和アメリカ」の一風変わった文化が描かれたり、ゾンビが登場したりとB級映画感溢れる本作の雰囲気が伝わってくる。

現在でている情報からは本作のゲーム内容は掴み切れないが、とにかくユニークな作品となっていることは伝わってくる。昭和カルチャーが世界的に注目されている昨今、本作は予想以上のポテンシャルを秘めているのではないだろうか。なお、本作は今冬にさらなる情報が公開予定となっている。一先ずは新たな情報公開に期待したい。

【「昭和米国物語」PV2】

□「昭和米国物語」のページ

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5

コジマプロダクションによる名作アクションゲーム「DEATH STRANDING」の続編となる本作。前作では人と人との繋がりを描いた物語や、荒廃した世界での「配達」にフォーカスしたゲーム性から高い評価を得ているだけに、本作がどのような作品になるのかは気になるところだ。

本作は前作から引き続きサムが主人公となり、人類を絶滅から救うために、仲間とともに新たな旅を始めることとなる。トレーラーでは、物語に関する大量の謎が散りばめられているほか、前作にも登場したヒックスがエレキギター型の武器で戦うなど、とにかく気になるポイントが目白押しだ。

本作のストーリーも壮大なSFモノになることが予想されるので、前作「DEATH STRANDING」のプレイは必須だろう。一見すると地味なゲームに見えるが、ストーリーはもちろん、どう荷物を運ぶかを考えたり、ステルスで敵をやり過ごしたりといったことを考える楽しさは唯一無二のものなので是非プレイしてほしい。

【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - State of Play Announce Trailer | [CERO]4K】

□「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のページ

「ドラゴンクエストI&II」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC

もはや説明不要の国産RPG「ドラゴンクエスト」シリーズの1作目にあたる「ドラゴンクエストI」と、その続編「II」のHD-2Dリメイクとなる本作。HD-2Dによる美麗なドット絵で、歴史的名作を楽しめる。

本作に先駆け、「ロト三部作」の一本である「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のHD-2Dリメイク版は2024年11月にリリースされたばかり。本作の前にこちらをプレイするのもいいだろう。時系列としては「III」が最初の作品となり、時系列順にリメイク版をプレイすることで驚く展開が用意されているとのことだ。

また、「ドラゴンクエスト」シリーズといえば、すぎやまこういち氏が手掛けた楽曲も魅力の1つ。リメイク版「ドラクエ3」の楽曲はすぎやまこういち氏指揮の東京都交響楽団が演奏したとのことなので、「ドラゴンクエストI&II」でも同様のものを期待したい。

□「ドラゴンクエストI&II」のページ

「ボーダーランズ 4」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC

痛快なFPSアクションに、RPGの成長要素やハクスラを取り入れた「ボーダーランズ」シリーズの最新作となる本作。惑星カイロスを新たな舞台に、伝説のヴォルト・ハンターとなって視界に入るものを吹き飛ばし、エイリアンの秘宝を探し求めることとなる。

アクションスキルを駆使したり、スキル・ツリーでビルドをカスタマイズしたりといった要素はもちろん、最大4人による協力プレイが可能。ソロプレイはもちろん、自由度の高い本作の探索や戦闘、ボスバトル等を友人とワイワイ楽しむのもいいだろう。

なお、本作は2025年初頭にゲームプレイ映像の公開を予定している。まずはそちらを楽しみにしつつ、続報を待とう。

【『ボーダーランズ4』ファーストルック・トレーラー】

□「ボーダーランズ 4」のページ

「Pokémon LEGENDS Z-A」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:Nintendo Switch

「Pokémon LEGENDS アルセウス」に続く「LEGENDS」の名を冠する本作は、「ポケットモンスター X・Y」でも登場したミアレシティを舞台にした物語が展開されるようだ。

本作のミアレシティは都市再開発計画が進められているとのことで、「Pokémon LEGENDS アルセウス」と同じく、ナンバリングタイトルの「ポケモン」シリーズとは異なる時間軸が舞台になるようだ。ミアレシティはトレーナーにとって思い出深い場所なので、どのように描かれるかは楽しみだ。

また、「Z-A」というタイトルからこれまであまり掘り下げられてこなかった「ジカルデ」がストーリーに関わることや、PVで「メガシンカ」のシンボルが登場することから、その設定の解明や新たなメガシンカポケモンの登場などが期待される。他にも、バトルやポケモンの捕獲をどう描くかなど、気になるポイントは多々あるので、今後の情報に期待したい。

【【公式】『Pokémon LEGENDS Z-A』Announcement Trailer】

□「Pokémon LEGENDS Z-A」のページ

他にも注目タイトルが盛りだくさん

2025年度はあまりにも注目タイトルが多すぎるため、ここからは取り上げきれなかったタイトルの発売日とPVを紹介する。

「真・三國無双 ORIGINS」

1月17日 発売予定

価格: 通常版 9,680円(税込)

TREASURE BOX 17,680円(税込)※グッズのみ8,000円(税込)

Digital Deluxe 12,980円(税込)

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC

【『真・三國無双 ORIGINS』1stトレーラー】

□「真・三國無双 ORIGINS」のページ

「Kingdom Come: Deliverance II(キングダムカム・デリバランス II)」

2025年2月12日 発売予定

価格:8,091円

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC

□「キングダムカム・デリバランス II」のページ

「アサシン クリード シャドウズ」

2月14日 発売予定

価格: スタンダードエディション:9,790円(Xbox版のみ9,800円)

ゴールドエディション:15,400円

アルティメットエディション:18,150円(Xbox版のみ18,100円)

コレクターズエディション:34,980円

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC

【『アサシン クリード シャドウズ』ワールドトレーラー】

□「アサシン クリード シャドウズ」のページ

「幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争」

3月6日 発売予定

価格:5,500円

プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC

【幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争 [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2024.8.27]】

□「幻想水滸伝 I&II HDリマスター」のページ

「ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~」

3月21日 発売予定

価格: PS5/Xbox Series X|S/PC版:9,680円

PS4/Xbox One/Switch版:8,580円

プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC

【『ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~』プロモーションムービー第2弾】

□「ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~」のページ

「Mecha BREAK」

2025年春 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:Xbox Series X|S/PC

【Mecha BREAK - ゲームモードトレーラー | The Game Awards】

□「Mecha BREAK」のページ

「マフィア:オリジン ~裏切りの祖国」

2025年夏 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC

【『マフィア:オリジン ~裏切りの祖国』最新トレーラー】

□「マフィア:オリジン ~裏切りの祖国」のページ

「Hell is Us」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC

【Hell is Us - Gameplay Reveal Trailer | PS5 Games】

□「HELL IS US」のページ

「DOOM: The Dark Ages」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC

【DOOM: The Dark Ages | 公式トレーラー 1 | 2025 年登場 - Xbox Games Showcase 2024】

□「DOOM: The Dark Ages」のページ

「リトルナイトメア3」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5/PS4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC

【【リトルナイトメア3】フレンドシップトレーラー】

□「リトルナイトメア3」のページ

「Judas」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5/Xbox Series X|S/PC

【Judas - Trailer #2 | Who is Judas?】

□「Judas」のページ

「The Midnight Walk」

2025年 発売予定

価格:未定

プラットフォーム:PS5(PlayStation VR2)/PC(SteamVR)

【The Midnight Walk - Reveal Trailer | PS5 & PS VR2 Games】

□「The Midnight Walk」のページ

(C)2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.



(C)SEGA



(C)CAPCOM



(C)2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions. Ghost of Yotei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.



(C) 2011-2024 NEKCOM Inc. All Rights Reserved.



(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。



(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Little Nightmares(TM)III & (C)Bandai Namco Europe S.A.S



(C)AMAZING SEASUN GAMES PTE LTD. All rights reserved.



(C) 2024 ZeniMax Media Inc. All Rights Reserved.



(C)Konami Digital Entertainment