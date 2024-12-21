¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³Âç¡Ö¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¼«¿®¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò¤ä¤ì¤ì¤Ð¡¢3³äÁ°¸å¡¢Æó·åËÜÎÝÂÇ¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¡×
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë·ë²Ì¤è¤ê¤âÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÆ£¸¶¶³Âç¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.290¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¡¢²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤Î»ý¤Æ¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡ Ä¹ÂÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë
¡¡º£µ¨¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆ£¸¶¤Ï¡¢¡ÈÄ¹ÂÇ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ºòÇ¯11·î1Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Öº£Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¡Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¸½¾õ³°Ìî¤ò¸«¤ë¤ÈÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Î¨¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹ÂÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡ÈÄ¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡£µÈÅÄ¤ÈÄ¹ÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡ÖÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÁÀ¤ï¤º¤ËÂÇ¤Æ¤ëÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤é¿ô¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥È¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¤¥È¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜÉ¸¤Ë2·î¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.275¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2·î23Æü¤Î³ÚÅ·¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î9Æü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Íâ10Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¼«ÂÇµå¤ò¼õ¤±¡¢±¦É¨³¸¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£
¢¡ ¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¡£ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌá¤¹
¡Ö¶ÚÎÏ¤òÌá¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤¹¤ëÁ°¤Î¶ÚÆùÎÌ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¡¢ÁöÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥¿¥¤¥à¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ß¡¢5·î29Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¹¤ëÁ°¤Î2·î23Æü¤Î³ÚÅ·¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤«¤é¡Ö¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¤âÂè1ÂÇÀÊ¤Î½éµå¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¸å½é¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¸å½é¤á¤Æ¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿6·î1Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Âè1ÂÇÀÊ¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë±¦Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Á¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â±¦Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡£6·î2Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï¤Ç¤âÂè1ÂÇÀÊ¤«¤é±¦Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè5ÂÇÀÊ¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6·î4Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ç¤Ïº¸¤Îº¬ËÜÍªÉö¤È¤ÎÂÐÀï¤Î»þ¤À¤±ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤Ç¡¢5Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ç¤â±¦¤Î¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Á¡¢6Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ï±¦Åê¼ê¡¢º¸Åê¼ê´Ø·¸¤Ê¤¯ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÁ´ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î7Æü¤Î¼èºà¤ÇÆ£¸¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç±¦Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Á¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¡Ê7Æü¤Î¡ËÎý½¬¤Ç¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢µîÇ¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ë¶É¡¢¤½¤³¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢7Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¸å¤Ë¤ÏËÙ¹¬°ìÆó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢·ª¸¶·òÂÀÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¶¦¤Ë¡¢10Ê¬°Ê¾åÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌá¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯½©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿·Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤éÌá¤·¤¿¤Î¤«¡¼¡¼¡£¡Ö·ë¹½¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤¤¡£¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºòÇ¯½©¤«¤éÄ¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¼«¤º¤ÈÄ¹ÂÇ¤ÏÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤Ð¼«¤º¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö6Æü¤Þ¤Ç¿§¡¹»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥©¡¼¥à¤â½ù¡¹¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤Æ°ì·³¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡±¦Â¤ò¤¢¤²¤ëºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤·¡¢12Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤«¤é4»î¹çÏ¢Â³Ê£¿ô°ÂÂÇ¡¢12Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤Ç4°ÂÂÇ¡¢16Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¤À¡£
¡¡6·î7Æü¤Î¼èºà¤«¤é10Æü·Ð¤Á¡¢²þ¤á¤Æ¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¸å¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤È·ë²Ì¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡15Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢0¡Ý1¤Î½é²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÌùÅÄÏÂ¼ù¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤¿¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ä¡¢16Æü¤Î0¡Ý0¤Î½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î²¼ÀîÈ»Í¤¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤Ã¤¿ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÀ¤ï¤º¤ËÎÉ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢º£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÆó·³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡12Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤«¤é26Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤Ë¤«¤±¤Æ8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.351¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ6·î28Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢¡ ¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¾®¤µ¤¯
¡¡º£µ¨½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î28Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢¡Ø1ÈÖ¡¦±¦Íã¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ëº£µ¨½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢7·î3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¡¢7·î4Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¤«¤±¤Æ5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£5Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æ4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£
¡¡7·î10Æü»þÅÀ¤Ç12°ÂÂÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á8°ÂÂÇ¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥«¥¦¥ó¥ÈÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.500¡Ê10¡Ý5¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï±¦Â¤ò¤¢¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Á¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ä¡£ËÜ¿Í¤â¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤âºÇ¸å¤Î¿ôµå¤¯¤é¤¤¤À¡£ºòÇ¯¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö³ÑÅÙ¡¢ºÇÄã¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¤½¤³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥é¥¤¥È¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ç¡¢2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¥é¥¤¥È¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Îý½¬¤ÇµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¡£´ðËÜ¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ª¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£´ðËÜµÕÊý¸þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î5µå¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡7·î12Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é7·î17Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¤«¤±¤Æ6»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¡£ÂÇÎ¨¤â.250¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤º¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡7·î20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Íâ21Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£µ¨Âè1¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿28Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¡Ö¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤º¤ËÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤±¤ÐÂÇ¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¡×¤È2°ÂÂÇ2»Íµå¡£ÆÃ¤Ë0¡Ý0¤Î3²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¡ÖÇ´¤ì¤Æ»Íµå¤È¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÁñ»Ê¹¯À¿¤¬Åê¤¸¤¿11µåÌÜ¤Î³°³Ñ140¥¥í¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤ó¤ÀÂÇÀÊ¤ÏÆâÍÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Ï6»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·î´ÖÂÇÎ¨.322¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¤È¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£¸¶¤Ï¡ÖËèÆüÂÎ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤»þ¤ËÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ´´¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Çº£µ¨¤ÎÆ£¸¶¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î°ÂÂÇ¤¬Â¿¤¯¡¢7·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç21°ÂÂÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á12°ÂÂÇ¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éµÕÊý¸þ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢½éµå¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¿ô»ú¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¸¤ã°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ËÂçÃ«¤µ¤ó¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤ÄÆñ¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¢¡ ¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤ÎÂÇ·â¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ë
¡¡8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹8·î7Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢4¡Ý2¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ëº¸Ãæ´Ö¤ØÆóÎÝÂÇ¡¢8·î8Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢0¡Ý2¤Î2²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Ãæ´Ö¤ËÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î10Æü¤Î¼èºà¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ï¤¤¡£¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏµÕÊý¸þ¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢13Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤â¡¢6¡Ý0¤Î9²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢¥¶¥Ð¥é¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î158¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤Ç¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿ÂÐÊý¸þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢8·î16Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÏµÕÊý¸þ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤â¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Î°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶ËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î°ÂÂÇ¤Ë¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÇ¹â¤Î·Á¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤Î¥«¡¼¥É¤ËÂ³¤¯¤Ê¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç½½Ê¬¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÂÎ¤ò¡ËÊÄ¤¸¤Æ¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ê¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂÎ¤¬¡Ë³«¤µ¤Ì£¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1»î¹ç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥×¥íÌîµå¤Ï¡£ÉúÀþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ÎÇÛµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡8·î16Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÊü¤Ã¤¿¸å¡¢Â³¤¯ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å7ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç°ÂÂÇ¤Ê¤·¡££¸·î18Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é14ÂÇÀÊ°ÂÂÇ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢8·î¤â·î´ÖÂÇÎ¨.280¤È3³ä¶á¤¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó°Ê³°¤Ç¡¢¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤ÎÃæ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Î©¤ÁÊÖ¤ë¸¶ÅÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖËèÆü°ì½ï¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡8·î30Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤«¤é9·î13Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ë¤«¤±¤Æ10»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¹¶¤á¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¡£ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡ÖÆâ³Ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸·¤·¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏÊÑ¤¨¤º¡£
¡¡Áá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Î»þ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£9¡¦10·î¤âÂÇÎ¨.274¤Ç¡¢9·î23Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤«¤é8»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡¢9·î29Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¢¡ Íèµ¨¤Ø´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë
¡¡¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸ù¤òÁÕ¤·¤¿·Á¤À¡£¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢²ø²æ¤ò¤·¤ÆÉ¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ª¿¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ø²æ¤·¤ÆÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡6·î28Æü¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢7·î°Ê¹ß·î´ÖÂÇÎ¨.250¤ò²¼²ó¤Ã¤¿·î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤ÏÀï¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î2¡¢3¥ö·î¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢3¥ö·îÄÌ¤·¤Æ¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Íèµ¨¤Ï¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò¤ä¤ì¤ì¤Ð¡¢3³äÁ°¸å¡¢Æó·åËÜÎÝÂÇ¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤Î¼´¤ÇÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¤³¤À¤ï¤ë¡ÈÄ¹ÂÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹ÂÇÂÇ¤Ä¡¢Ä¹ÂÇÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤ÐÄ¹ÂÇ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤é¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌµÍý¤ä¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÀäÂÐ¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¤«¤éµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¤¯¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏµÕÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂÇÎ¨¤âËÜÎÝÂÇ¤âÁý¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡½©µ¨Îý½¬ºÇ½ªÆü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÕÊý¸þ¤ËÂç¤¤¤¤Î¤òÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â²¿µå¤«Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÆ¬¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆµÕÊý¸þ¤ËÂç¤¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÂÇ¤Æ¤ë´¶¿¨¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ½Å¤ò85¥¥íÁ°¸åÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³°Ìî¼ê¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥Áè¤ÏßõÎõ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¡ÊÆ£¸¶¼«¿È¤Ï¡ËÁö¹¶¼é¤¬Éð´ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Íèµ¨¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ËÜÊª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÆ£¸¶¶³Âç¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.290¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¡¢²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤Î»ý¤Æ¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡ Ä¹ÂÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡£µÈÅÄ¤ÈÄ¹ÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡ÖÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÁÀ¤ï¤º¤ËÂÇ¤Æ¤ëÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤é¿ô¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥È¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¤¥È¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÜÉ¸¤Ë2·î¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.275¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2·î23Æü¤Î³ÚÅ·¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î9Æü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Íâ10Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¼«ÂÇµå¤ò¼õ¤±¡¢±¦É¨³¸¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£
¢¡ ¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¡£ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌá¤¹
¡Ö¶ÚÎÏ¤òÌá¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤¹¤ëÁ°¤Î¶ÚÆùÎÌ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¡¢ÁöÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥¿¥¤¥à¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ß¡¢5·î29Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¹¤ëÁ°¤Î2·î23Æü¤Î³ÚÅ·¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤«¤é¡Ö¥Ö¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¤âÂè1ÂÇÀÊ¤Î½éµå¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¸å½é¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¸å½é¤á¤Æ¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿6·î1Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Âè1ÂÇÀÊ¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë±¦Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Á¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â±¦Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡£6·î2Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï¤Ç¤âÂè1ÂÇÀÊ¤«¤é±¦Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè5ÂÇÀÊ¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6·î4Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ç¤Ïº¸¤Îº¬ËÜÍªÉö¤È¤ÎÂÐÀï¤Î»þ¤À¤±ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤Ç¡¢5Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ç¤â±¦¤Î¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Á¡¢6Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ï±¦Åê¼ê¡¢º¸Åê¼ê´Ø·¸¤Ê¤¯ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÁ´ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î7Æü¤Î¼èºà¤ÇÆ£¸¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç±¦Â¤ò¾å¤²¤ÆÂÇ¤Á¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¡Ê7Æü¤Î¡ËÎý½¬¤Ç¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢µîÇ¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ë¶É¡¢¤½¤³¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢7Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¸å¤Ë¤ÏËÙ¹¬°ìÆó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢·ª¸¶·òÂÀÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¶¦¤Ë¡¢10Ê¬°Ê¾åÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌá¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯½©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿·Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤éÌá¤·¤¿¤Î¤«¡¼¡¼¡£¡Ö·ë¹½¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤¤¡£¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ºòÇ¯½©¤«¤éÄ¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¼«¤º¤ÈÄ¹ÂÇ¤ÏÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤Ð¼«¤º¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö6Æü¤Þ¤Ç¿§¡¹»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥©¡¼¥à¤â½ù¡¹¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤Æ°ì·³¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡±¦Â¤ò¤¢¤²¤ëºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌá¤·¡¢12Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤«¤é4»î¹çÏ¢Â³Ê£¿ô°ÂÂÇ¡¢12Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤Ç4°ÂÂÇ¡¢16Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¤À¡£
¡¡6·î7Æü¤Î¼èºà¤«¤é10Æü·Ð¤Á¡¢²þ¤á¤Æ¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¸å¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤È·ë²Ì¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡15Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢0¡Ý1¤Î½é²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÌùÅÄÏÂ¼ù¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤¿¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ä¡¢16Æü¤Î0¡Ý0¤Î½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î²¼ÀîÈ»Í¤¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤Ã¤¿ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÀ¤ï¤º¤ËÎÉ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢º£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÆó·³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡12Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤«¤é26Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤Ë¤«¤±¤Æ8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.351¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ6·î28Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢¡ ¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¾®¤µ¤¯
¡¡º£µ¨½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î28Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢¡Ø1ÈÖ¡¦±¦Íã¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ëº£µ¨½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢7·î3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¡¢7·î4Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¤«¤±¤Æ5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£5Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é10Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æ4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£
¡¡7·î10Æü»þÅÀ¤Ç12°ÂÂÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á8°ÂÂÇ¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥«¥¦¥ó¥ÈÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.500¡Ê10¡Ý5¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï±¦Â¤ò¤¢¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Á¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ä¡£ËÜ¿Í¤â¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤âºÇ¸å¤Î¿ôµå¤¯¤é¤¤¤À¡£ºòÇ¯¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö³ÑÅÙ¡¢ºÇÄã¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¤½¤³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥é¥¤¥È¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ç¡¢2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¥é¥¤¥È¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Îý½¬¤ÇµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¡£´ðËÜ¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ª¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£´ðËÜµÕÊý¸þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î5µå¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡7·î12Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é7·î17Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¤«¤±¤Æ6»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¡£ÂÇÎ¨¤â.250¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤º¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡7·î20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Íâ21Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£µ¨Âè1¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿28Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¡Ö¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤º¤ËÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤±¤ÐÂÇ¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¡×¤È2°ÂÂÇ2»Íµå¡£ÆÃ¤Ë0¡Ý0¤Î3²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¡ÖÇ´¤ì¤Æ»Íµå¤È¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÁñ»Ê¹¯À¿¤¬Åê¤¸¤¿11µåÌÜ¤Î³°³Ñ140¥¥í¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤ó¤ÀÂÇÀÊ¤ÏÆâÍÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Ï6»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·î´ÖÂÇÎ¨.322¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¤È¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£¸¶¤Ï¡ÖËèÆüÂÎ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾õÂÖ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤»þ¤ËÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ´´¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Çº£µ¨¤ÎÆ£¸¶¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î°ÂÂÇ¤¬Â¿¤¯¡¢7·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç21°ÂÂÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á12°ÂÂÇ¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éµÕÊý¸þ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢½éµå¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¿ô»ú¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¸¤ã°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ËÂçÃ«¤µ¤ó¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤ÄÆñ¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¢¡ ¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤ÎÂÇ·â¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ë
¡¡8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹8·î7Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢4¡Ý2¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ëº¸Ãæ´Ö¤ØÆóÎÝÂÇ¡¢8·î8Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢0¡Ý2¤Î2²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Ãæ´Ö¤ËÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î10Æü¤Î¼èºà¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ï¤¤¡£¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏµÕÊý¸þ¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢13Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤â¡¢6¡Ý0¤Î9²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢¥¶¥Ð¥é¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤Î158¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤Ç¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿ÂÐÊý¸þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢8·î16Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÏµÕÊý¸þ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤â¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Î°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶ËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î°ÂÂÇ¤Ë¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÇ¹â¤Î·Á¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤Î¥«¡¼¥É¤ËÂ³¤¯¤Ê¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç½½Ê¬¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÂÎ¤ò¡ËÊÄ¤¸¤Æ¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ê¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂÎ¤¬¡Ë³«¤µ¤Ì£¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1»î¹ç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥×¥íÌîµå¤Ï¡£ÉúÀþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ÎÇÛµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡8·î16Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÊü¤Ã¤¿¸å¡¢Â³¤¯ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å7ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç°ÂÂÇ¤Ê¤·¡££¸·î18Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é14ÂÇÀÊ°ÂÂÇ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢8·î¤â·î´ÖÂÇÎ¨.280¤È3³ä¶á¤¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó°Ê³°¤Ç¡¢¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤ÎÃæ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Î©¤ÁÊÖ¤ë¸¶ÅÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖËèÆü°ì½ï¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡8·î30Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤«¤é9·î13Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ë¤«¤±¤Æ10»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¹¶¤á¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¡£ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡ÖÆâ³Ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸·¤·¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏÊÑ¤¨¤º¡£
¡¡Áá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Î»þ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£9¡¦10·î¤âÂÇÎ¨.274¤Ç¡¢9·î23Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤«¤é8»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡¢9·î29Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¢¡ Íèµ¨¤Ø´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë
¡¡¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸ù¤òÁÕ¤·¤¿·Á¤À¡£¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢²ø²æ¤ò¤·¤ÆÉ¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ª¿¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ø²æ¤·¤ÆÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡6·î28Æü¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢7·î°Ê¹ß·î´ÖÂÇÎ¨.250¤ò²¼²ó¤Ã¤¿·î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤ÏÀï¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î2¡¢3¥ö·î¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢3¥ö·îÄÌ¤·¤Æ¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Íèµ¨¤Ï¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò¤ä¤ì¤ì¤Ð¡¢3³äÁ°¸å¡¢Æó·åËÜÎÝÂÇ¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤Î¼´¤ÇÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¤³¤À¤ï¤ë¡ÈÄ¹ÂÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹ÂÇÂÇ¤Ä¡¢Ä¹ÂÇÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤ÐÄ¹ÂÇ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤é¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌµÍý¤ä¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÀäÂÐ¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¤«¤éµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¤¯¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏµÕÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂÇÎ¨¤âËÜÎÝÂÇ¤âÁý¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡½©µ¨Îý½¬ºÇ½ªÆü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÕÊý¸þ¤ËÂç¤¤¤¤Î¤òÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â²¿µå¤«Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÆ¬¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆµÕÊý¸þ¤ËÂç¤¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÂÇ¤Æ¤ë´¶¿¨¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ½Å¤ò85¥¥íÁ°¸åÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³°Ìî¼ê¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥Áè¤ÏßõÎõ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¡ÊÆ£¸¶¼«¿È¤Ï¡ËÁö¹¶¼é¤¬Éð´ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Íèµ¨¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ËÜÊª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ