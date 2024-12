トランプデッキを組み換えて得点計算のテーブルを改造しながら、ポーカーで高得点を狙っていくローグライト型のデッキ構築ゲーム「Balatro」は、 The Game Awards 2024 で最も優れたインディーゲームに送られるBest Independent Gameなどの3部門で受賞した世界的に人気のあるゲームです。ヨーロッパ29カ国におけるゲームのレーティング組織・PEGIに「18歳以上のみ対象」と認定されたことについて、開発者のLocalThunk氏がX(旧Twitter)で反論しました。

Since PEGI gave us an 18+ rating for having evil playing cards maybe I should add microtransactions/loot boxes/real gambling to lower that rating to 3+ like EA sports FC— localthunk (@LocalThunk) December 15, 2024

Just to clear it up - I’m way more irked at the 3+ for these games with actual gambling mechanics for children than I am about Balatro having an 18+ rating



If these other games were rated properly I’d happily accept the weirdo 18+. The red logo looks kinda dope https://t.co/7yyrKYAjgg— localthunk (@LocalThunk) December 16, 2024

From the outside this might make 0 sense but I hate the thought of Balatro becoming a true gambling game so much that when I recently created my will I stipulated that the Balatro IP may never be sold or licensed to any gambling company/Casino https://t.co/svKdhgjjm4— localthunk (@LocalThunk) August 6, 2024

Balatro dev swings at PEGI for rating it 18+ because of its 'evil playing cards', jokes that he should 'add microtransactions' like EA Sports FC 25 to 'lower that rating to a 3+' | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/games/roguelike/balatro-dev-swings-at-pegi-for-rating-it-18-because-of-its-evil-playing-cards-jokes-that-he-should-add-microtransactions-like-ea-sports-fc-25-to-lower-that-rating-to-a-3/Balatroがどういうゲームなのかは以下の記事を読むとよくわかります。ハマった時の快感が心地よくてついつい何度もプレイしたくなるポーカー+ローグライクで濃厚デッキビルディングと化すゲーム「Balatro」プレイレビュー - GIGAZINEPEGIでは、ゲームが「暴力表現」「スラング」「恐怖」「性表現」「薬物乱用」「組織犯罪描写」「賭博」「オンライン」「ゲーム内課金」という要素を含んでいる場合、パッケージに注意喚起を行う方式をとっています。また、それぞれについて審査を行い、ほぼ全年齢対象の「PEGI 3」「PEGI 7」、12歳以上対象の「PEGI 12」、16歳以上対象の「PEGI 16」、18歳以上対象の「PEGI 18」を設定しています。PEGIの評価シートによると、「Balatro」の「画像、情報、ゲームプレイを通じて、ポーカーのスキルと知識を学べるところ」「特定のハンド(役)をプレイするとチップで報酬を得られるところ」などが、「ゲームを通じて得られる知識が実際のポーカーゲームに応用でき、ギャンブルのイメージが目立つ」と評価されたとのこと。LocalThunk氏はPEGIの評価について、「PEGIは、『Baltro』が邪悪なトランプゲームであるとして18歳以上対象にレーティングしたので、アイテム課金・ルートボックス・実際のギャンブルを追加して、『EA Sports FC』のように評価を3歳以上に下げるべきではないでしょうか」と皮肉のコメントをポストしています。金銭で購入したゲーム内通貨などを使ってランダムにゲーム内アイテムを得られるルートボックス(ガチャ)は、近年では射幸心をあおるとして規制される傾向にあります。「EA Sports FC」には、使用可能な選手をランダムでゲットできるルートボックスが存在していますが、記事作成時点で最新作の「EA Sports FC 25」は全年齢対象の「PEGI 3」に分類されています。「ルートボックス(ガチャ)はギャンブル」としてイギリスが規制を設けつつある - GIGAZINELocalThunk氏は「はっきり言っておきたいのですが、私は『Balatro』が18歳以上の評価を受けていることよりも、実際にギャンブルの仕組みが取り入れられている子ども向けのゲームが3歳以上のレーティングであることにずっと腹を立てています。他のゲームが適切に評価されていれば、私は18歳以上というおかしな評価を喜んで受け入れます。PEGI 18の赤いロゴはちょっとかっこいいですね」とコメントしています。ゲーム関連のニュースサイトであるPC Gamerは「今回の件は、PEGIのレーティングシステムが少し時代遅れであるということをはっきり示している」と指摘しました。なお、LocalThunk氏は過去に「私は『Balatro』が真のギャンブルゲームになるという考え方が非常に嫌いで、最近遺言書を作った時に、『Balatro』のIPをギャンブル会社やカジノに販売したりライセンス供与したりしないように定めました」と述べています。