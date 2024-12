グウィネス・パルトロウ(52)と元夫クリス・マーティン(47)の娘アップル・マーティンさん(20)が、舞踏会で社交界デビューを果たした。パリで行われた恒例の慈善イベントでは、アップルさんが「ヴァレンティノ」の特注ドレスを身にまとい、貴族の子息にエスコートされて会場に姿を現した。イベントにはグウィネスとクリスも出席し、娘の晴れ姿に感動していた。現地時間11月30日、仏パリにある高級ホテル「Shangri-La」で、毎年恒例のファッションイベント「ル・バル・デ・デビュタント(Le Bal des Débutantes)」が開催された。

イベントは、パリのPR最高責任者オフェリー・ルヌアール氏(Ophélie Renouard)が主催するもので、ネッケル小児病院の心臓病研究ユニット「ARCFA」と、自然災害発生時に食事を提供する非営利団体「ワールド・セントラル・キッチン」への資金集めを目的としている。主催者のルヌアール氏は歴史的な舞踏会を復活させ、世界各国の貴族や名士、慈善家、著名人が豪華なドレスやタキシードで正装して集う場として知られている。毎年、16歳から22歳までの女性約20人が社交界にデビューする場としても有名で、今年は女優グウィネス・パルトロウと元夫で英バンド「コールドプレイ」のフロントマン、クリス・マーティンの娘アップルさんがその一人に選ばれた。グウィネスとクリスは2003年に結婚し、アップルさんと息子モーゼズさん(18)を授かったが、2014年に破局を発表し、2016年に離婚が成立した。アップルさんがこの日選んだのは、「ヴァレンティノ」のクリエイティブディレクター、アレッサンドロ・ミケーレがデザインした特注のイブニングドレスだ。ライトブルーのドレスはストラップレスで、ウエストには大きな黒いリボンがあしらわれている。スカートはシルクシフォンのフリルが6段に重ねられ、裾に向けてふわりと広がっている。アップルさんは、ブロンドのロングヘアをセンターパートにして自然に下ろし、「ヴァレンティノ」によるブルーのストラップレスサンダルを合わせていた。アップルさんのドレス姿に、SNSでは「美しすぎる!」「ゴージャス」「彼女はとても綺麗ね。ブルーのドレスも素敵だわ」「彼女は華やかだ。まさにパパとママのミックスだ」といった声が寄せられた。イベント会場にはグウィネス、クリス、そしてモーゼズさんも姿を見せ、社交界デビューを果たしたアップルさんを祝福した。英メディア『Hello!』が報じたところによると、アップルさんはオーストリア=ハンガリー帝国の貴族ヘンケル・フォン・ドナースマルク家のレオ・コジマ・ヘンケル・フォン・ドナースマルクさんにエスコートされて会場に現れた。アップルさんはロングヘアをアップでまとめ、ティアラを模した小さなヘッドピースを着けていた。テーブル席に座っていたクリスが大きな拍手と笑顔で歓迎すると、アップルさんは父親に投げキスを送った。同じテーブル席に座るグウィネスも誇らしげに微笑み、周囲の人々も拍手と笑顔でアップルさんを温かく迎えた。舞踏会では、アップルさんがレオ・コジマさんとダンスを楽しんだ後、父クリスと手を取り合って踊り、特別な時間を楽しんだ。画像は『Gwyneth Paltrow Instagram「Wrapped up 2022 with a lot of」』『Vogue Instagram「Apple Martin is officially stepping into the spotlight.」』『HELLO! Magazine Instagram「Beautiful in blue!」「Chris Martin and Gwyneth Paltrow were the ultimate proud parents at Le Bal des Débutantes!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)