韓国 では原則、18歳から28歳の男性に 兵役 義務が課され、身体検査と心理検査を経て入隊する仕組みになっている。しかし、 兵役 を避けようとしたある男は、身体検査に合格できないよう故意に暴飲暴食を行い、体重を100キロ超の 肥満 体にした。 韓国 のニュースメディア『The Korea Herald』などが報じた。 韓国 のソウル東部地方裁判所で現地時間11月23日、 兵役 を逃れる目的で意図的に体重を増やしたとして、 兵役 法違反の容疑で起訴された26歳の男(以下、A)に懲役1年、執行猶予2年の有罪判決が言い渡された。また、Aを幇助した友人の男(以下、B)にも懲役6か月、執行猶予2年の判決が下された。

AはBの助言により、 兵役 に就くための身体検査で重度 肥満 と判定されるように食事の量を増やしていた。 韓国 のニュースメディア『머니s』によると、Aが最初の 兵役 義務の対象になった時、彼は大学入試などを理由として入隊を延期した。2022年9月29日には、再びAに 徴兵 検査の通知が届いた。この時Aは、体格指数(BMI)35以上の高度 肥満 であれば、実務訓練が必要な通常の 兵役 ではなく、自宅から通勤可能な代替服務に就けると知り、Bが考案した食事法で体重を増やすことにした。Aは身体検査で不適格とされるように食事の量を倍に増やし、カロリー消費につながる行動を控えた。その結果、2022年12月7日の検査で彼は身長168.9センチ、体重105.4キロ、BMI値が36.9と記録され、 兵役 が延期された。さらに、2023年6月2日に行われた2次検査では、身長169センチ、体重102.3キロ、BMI値が35.8と測定され、非戦闘の代替服務に就くことになった。しかし、 兵役 を逃れようとした容疑がAにかけられ、Bはこれを幇助したとして2人は起訴された。当初、Bは「Aが本当に実行に移すとは思っていなかった」と主張し、Aを幇助した疑惑を払拭しようとした。だが、Bは「1か月あれば4キロの体重増加が可能だ。だから2か月半あれば、体重を10キロ増やせる」とAに助言していたことが判明した。 韓国 のニュースメディア『The Korea Herald』では、2人に前科がなく、自らの過ちを認めて「誠実に 兵役 に就く」と誓ったことを踏まえて比較的軽い刑罰が科されたと伝えている。画像は『MustShareNews 「Man in South Korea binge eats to dodge military service, gets 1-year suspended jail term」』『머니S 「“군대 안 갈래”… 살찌워 4급 받은 남성·증량 도운 친구 ‘집유’」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)