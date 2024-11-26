【ハリー・ポッター】「スタジオツアー東京」にて販売された「ゴドリック・グリフィンドールの剣」の商品回収を実施
【「ゴドリック・グリフィンドールの剣」商品回収】
11月26日 発表
• 商品名：ゴドリック・グリフィンドールの剣
11月26日 発表
ワーナー ブラザースは、エンターテイメント施設「スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて販売された「ゴドリック・グリフィンドールの剣」の商品回収を11月26日に発表した。
回収対象となった商品は2023年5月27日から2024年4月24日に販売された「ゴドリック・グリフィンドールの剣」。商品の回収に関して、販売上の懸念点を認識するに至り、商品回収する旨を発表。
対応方法は回収対象商品を、お問い合わせ先の電話番号、メールにて連絡。回収・返金対応の詳細を直接伝えるとのこと。
□「ゴドリック・グリフィンドールの剣」商品回収に関するお知らせ
回収対象商品
• 商品名：ゴドリック・グリフィンドールの剣
• 商品詳細：映画に登場するゴドリック・グリフィンドールの剣を再現したレプリカ。剣の長さは34インチ（約86センチ）で木製の展示用プレートに固定されている。
• 商品販売価格：30,000円
• 販売期間：2023年5月27日から2024年4月24日
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