サンジェルマン「ムーミン」コラボレーションベーカリー

発売日:2024年11月15日(金)

販売店舗:サンジェルマン各店舗

※一部取扱いのない店舗があります

サンジェルマンが、世界中で愛されるキャラクター「ムーミン」とコラボレーション!

コラボ第1弾として「ムーミン」に登場する人気キャラクターをモチーフにした「ムーミンのおしり」パン、「ニョロニョロ」チョコスティック、「リトルミイ」木いちごソースフィナンシェの3種類が登場します。

価格:388円(税込)

『ムーミン』コミックスの1コマ目はいつも「ムーミン」のおしりから。

そんなファンの心をくすぐる「ムーミン」のおしりがパンになりました☆

やわらかいソフトで白いメロンパンに練乳カスタードクリームを絞り、「ムーミン」のカラーが再現されています。

「ニョロニョロ」チョコスティック

価格:324円(税込)

「ニョロニョロ」の形をしたソフトなパンに、チョコクリームとアーモンドをちりばめたチョコスティック。

ソフトな食感で大人から子供まで大好きな味わいに仕上げられています。

「ニョロニョロ」の群れを作って、親子・家族みんなでシェアしたり、見ても、食べて楽しめるパンです。

「リトルミイ」木いちごソースフィナンシェ

価格:432円(税込)

甘酸っぱい木いちごソースで「リトルミイ」を表現した木いちごソースフィナンシェ。

フィナンシェのしっとりとした甘みと、木いちごの酸味がアクセントになった、本格的な逸品です。

販売記念プレゼントキャンペーン

先着購入者特典として「ムーミン」コラボベーカリーを1回購入するごとに、「MOOMIN’S FIRST SNOWステッカー」をプレゼント。

幻想的なイラストがかわいいステッカーです。

※数量なくなり次第終了

「ムーミン」「ニョロニョロ」「リトルミイ」のかわいいパン!

「サンジェルマン」の「ムーミン」コラボ第1弾メニューは、2024年11月15日(金)より登場です。

