超本格派SFコミックス ！『スターウォーク』第1巻　浅白優作著

竹書房は、ウェブサイト『WEBコミックガンマ』連載中の『スターウォーク』第1巻を2024年11月15日に発売します。

『スターウォーク』第1巻 浅白優作著

■『スターウォーク』とは

ある計画から26年ぶりに帰還したミア・マカルパイン。

彼女が人工冬眠から目覚め、辿りついたのは灼熱と極寒に分かたれた人の生きていけぬ変わり果てた地球だった!

唯一、人類が生存可能な黄昏地帯へと着陸したミアとAIロボット・しろわんは、降り立った地球で恐るべき生き物に出会うが――!?

地球は、人類はいったいどうなってしまったのか!?

変わり果てた地球を舞台に、ひとりと一匹は歩み進む――!!

「公転軌道から外れ、自転をしなくなってしまった地球」を舞台に、地球に起こった異変、人類の代わりに地球に存在する生物の謎を解き明かすミステリーが作品のテーマです。

■書籍情報

書影

タイトル: 「スターウォーク」第1巻

著者 : 浅白優作

発売日 : 2024年11月15日

価格 : 780円+税 (税込858円)

ISBN : 978-4801984820

作品詳細: https://www.takeshobo.co.jp/book/b10087043.html

三省堂書店・COMIC ZIN・WonderGooにて購入の場合、

特典が付きます。

特典

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の内容は変更となる場合があります。

■作者プロフィール

作家名 : 浅白優作

X(旧Twitter): https://twitter.com/pen_____k

■『スターウォーク』第一話より抜粋紹介

本文1

本文2

本文3

本文4

本文5

本文6

本文7

本文8

本文9

本文10

本文11

本文12

本文13

本文14

本文15

本文16

