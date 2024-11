【日向坂46とふしぎな図書室】12月18日 サービス終了予定

ソニー・ミュージックソリューションズは、Android/iOS用戦略バトルRPG「日向坂46とふしぎな図書室」のサービスを12月18日16時に終了する。

本作は指揮官となり、日向坂46のメンバーがユニットとなって戦う戦略バトルを楽しめるタワーディフェンスゲーム。2021年2月25日からサービスを提供している。

(C) Seed & Flower LLC / (C) Y&N Brothers Inc. / (C) Sony Music Solutions Inc. Developed by filament Inc.