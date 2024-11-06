AQUOS wish4 SH-52E

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　「BCNランキング」2024年10月21日〜27日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン機種別（エリア別・大阪圏）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　arrows We2 FCG02（FCNT）

3位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

4位　Pixel 8a(au)（Google）

5位　arrows We2 F-52E（FCNT）

6位　Pixel 8 128GB(Y!mobile)（Google）

7位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

8位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

9位　かんたんスマホ3（京セラ）

9位　Reno11 A 限定BOX（OPPO）

AQUOS wish4 SH-52E

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。