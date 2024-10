スーパーモデルのジゼル・ブンチェン(44)が、恋人である柔術インストラクター、ホアキム・ヴァレンテさん(37)との第1子を妊娠していることが明らかになった。2人は長年の友人関係があり、2023年6月から交際を開始した。ジゼルは2022年10月に元NFL選手のトム・ブレイディ(47)と離婚し、2人の子どもは共同親権で育てている。ジゼルの妊娠が報じられた直後、トムは自身のSNSで意味深なメッセージを投稿した。

【この記事の動画を見る】現地時間28日、ジゼル・ブンチェンが恋人でホアキム・ヴァレンテさんとの第1子を妊娠したと米メディア『TMZ』などで報じられた。ジゼルに近い人物は事実を認め、現在は妊娠5〜6か月ほどだと語った。2人は赤ちゃんの性別について、生まれるまで待つ選択をしたという。ホアキムさんは、米フロリダ州で2人の兄弟と柔術教室「ヴァレンティノ・ブラザース」を開いており、ジゼルも彼から柔術を学んでいた。ジゼルの関係者は、米メディア『People.com』に以下のような声明を送った。「ジゼルとホアキムは、人生の新たな章の始まりを喜んでいます。彼らは家族のために、平和で愛情あふれる家庭を築くことを楽しみにしています。」ジゼルとホアキムさんは2021年、ベルリンを拠点とするファッション誌『Dust』の写真撮影を行い、インタビューでは一緒に柔術のレッスンをしていることの喜びを語った。2022年2月には、ジゼルがホアキムさんから柔術のレッスンを受ける動画を自身のInstagramで公開した。同年10月、ジゼルはNFLスター選手のトム・ブレイディと13年間の結婚生活を経て、離婚を申請。トムも同意し、離婚は友好的に成立した。2人の間にもうけた息子ベンジャミンくん(14)と娘ヴィヴィアンちゃん(11)については、共同親権で育てること同意している。翌月の11月には、ジゼルが2人の子どもたちを連れてコスタリカの海岸に位置するプンタレナス州で休暇を過ごしていた。この時、ホアキムさんが一緒にいるところが目撃され、2人のロマンスが浮上した。ある情報筋は『People.com』の取材に応じ、現地では子どもたちの学校の教師を含む大人や子どもたちも参加していたと述べ、ジゼルとホアキムさんの交際を否定した。さらにジゼルは2023年4月、米誌『Vanity Fair』のインタビューで、ホアキムさんとは子どもたちを含めた友人関係であると話していた。そして今年2月、ある関係者はジゼルとホアキムさんが2023年6月から交際を始めたことを明かした。「彼らは6月から交際しています。ゆっくりと時間をかけています。最初は親友から始めました。彼女はこの件に関してプライバシーを大切にしており、お互いを知るまでは内密にしていたかったようです。」別の人物によると、共にブラジル出身のジゼルとホアキムさんは、互いに共通点が多いことから惹かれ合ったという。「彼らは似たようなバックグラウンドを持っています。2人とも若いうちにブラジルを離れた。マイアミが大好きで、旅行やヘルシーな生活を好んでいる。ジゼルは今、本当に幸せで人生を謳歌しています。ホアキムは彼女にぴったりです。」ジゼルがホアキムさんとの第1子を妊娠していると報じられた直後、トムは自身のInstagramストーリーで意味深なメッセージを投稿した。夕日が沈む写真のバックには、ザ・チックスがカバーしたフリートウッド・マックの楽曲『ランドスライド』が流れている。写真の下には、ハートの絵文字とともに楽曲の歌詞「空に映る鏡よ、愛とは何だろう? 私の心の中の子どもは成長できる? 変わりゆく海の流れに耐えられるだろうか?」の文字が現れる。なおトムは、ジゼルとの子どもたちに加え、元恋人ブリジット・モイナハンとの間に生まれた息子、ジョン・エドワード・トーマスさん(17)がいる。画像は『Gisele Bündchen Instagram「New @vivaraonline」「Happy Mother’s Day to all the mom’s out there who with their infinite love can move mountains.」』『Tom Brady Instagram「I’m proud to announce that today,」』『VALENTE BROTHERS jiujitsu Instagram「“It is better to be a warrior in a garden than a gardener in a war.”」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)