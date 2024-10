2024年10月24日にBlueskyが1500万ドル(約22億8000万円)の資金調達に成功したことを発表しました。合わせて、「高画質動画投稿機能」や「アバターのカスタム機能」などを利用可能になる有料プランを開発中であることやユーザー数が1300万人を超えたことも発表されています。Bluesky Announces Series A to Grow Network of 13M+ Users - Bluesky

I’m so thrilled to announce that @blockchaincap.bsky.social is leading the Series A for Bluesky and I’ll be joining the board to support their growth and mission! Bluesky recently crossed 13M accounts created, with their eyes on scaling globally.— Kinjal (@kinjal.bsky.social) 2024-10-24T17:04:08.476Z

developers, check out bluesky's firehose - an authenticated stream of user events like posts, likes, follows, etc.... which you can subscribe to for a grand total of $0.00!https://t.co/RwFsNqeafb https://t.co/wfUBSaohV3— bluesky (@bluesky) October 24, 2024

https://bsky.social/about/blog/10-24-2024-series-a13M Users and Growing: Our investment in Bluesky's re-imagined social networkhttps://www.blockchaincapital.com/blog/bluesky-13m-users-and-growing-our-investment-in-blueskys-re-imagined-social-networkBlueskyに対する1500万ドルの投資はブロックチェーン関連の企業に投資する投資企業「Blockchain Capital」が主導し、Blockchain Capitalのほかに「Alumni Ventures」「True Ventures」「SevenX」「DarkMode Venturesのアミール・シェバト氏」「Kubernetes開発者のジョー・ベーダ氏」などが参加しました。今回の投資に合わせてBlockchain Capitalのゼネラルパートナーであるキンジャル・シャー氏がBlueskyの取締役会に参加することが決まりました。なお、Blueskyは「Blockchain Capitalは我々の分散型の理念を深く理解しており、開発者エコシステムの構築に関する豊富な経験を持っています。(Blockchain Capitalから投資を受けるからといって)BlueskyおよびAT Protocolがブロックチェーン技術や仮想通貨技術を使用しないという事実は変わりませんし、仮想通貨やNFTを用いた過度な金融化(hyperfinancialize)に取り組むつもりもありません」と述べています。また、Blueskyは有料プランの開発開始も発表しました。有料プランの加入者は「高品質な動画を投稿できる」「アバターフレームのカスタム機能を使える」といった特典を得られるとのこと。Blueskyは「Blueskyは常に無料で利用可能です。『有料プランに加入した』という理由だけでアカウントをランクアップすることはありません」と述べています。さらに、Blueskyはユーザー数が1300万人を突破したことも報告しました。Blueskyのユーザー数はブラジルでのX(旧Twitter)サービス停止やXのブロック仕様変更を受けて急速に増加し続けています。ちなみに、Blueskyの開発チームの一員であるダン・アブラモフ氏によると、Blueskyのサーバーはユーザーの急増にも耐えられる構成になっているそうです。Bluesky開発メンバーに「ユーザー急増にサーバーは耐えられる?」「トレンド表示機能の追加予定は?」などを聞けるイベント「Bluesky mini meetup in Kyoto 2024」に行ってきた - GIGAZINEなお、XではAPIの利用時に高額な利用料を請求されますが、Blueskyでは無料で「投稿内容」「いいね数」「フォロー情報」などにアクセスできます。BlueskyはX上でBlueskyの柔軟性をアピールし、開発者の引き込みに取り組んでいます。