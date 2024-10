【実食レポ】ミスタードーナツとモスバーガーのコラボ店舗！MOSDO ららぽーと新三郷店

2024年10月25日、ミスタードーナツとモスバーガーのコラボ店舗「MOSDO ららぽーと新三郷店」がオープン!

ミスタードーナツで人気のドーナツやモスバーガーのハンバーガーのほか、店舗限定メニューとして「海鮮明太もんじゃ焼き風バーガー」が楽しめます。

MOSDO ららぽーと新三郷店

オープン日:2024年10月25日(金)

所在地:埼玉県三郷市新三郷ららシティ3丁目1-1 ららぽーと新三郷 2階(JR武蔵野線「新三郷」駅西口直結)

営業時間:10:00〜21:00

店舖面積:50坪

席数:51席

モスパーガーを運営する株式会社モスフードサービスとミスタードーナツを運営する株式会社ダスキンがコラボ店舗「MOSDO ららぽーと新三郷店」をオープン!

新店舗は、『MOSDO!』1号店で2010年にオープンした「MOSDO イオンモール広島府中店」(広島県安芸郡)と同様、大型ショッピングモール内の店舗です。

ファミリー層を中心に老若男女が集うショッピングモールは、ハンバーガーとドーナツが同じ店舗で楽しめる「MOSDO!」のイメージにぴったり。

店舗オープンに合わせ、この店舗限定の新商品「海鮮明もんじゃ焼き風パーガー」を発売します。

また、現在は「MOSDO イオンモール広島府中店」のみで販売している「ドーナッツセット」(ハンバーガー、ドーナツ、ドリンクのセット)や「海鮮お好み焼き風パーガー」を「MOSDO ららぽーと新三郷店」でも販売し、親子連れを中心にファミリーのお客さまが楽しめるメニューを拡充します。

MOSDO ららぽーと新三郷店店舗限定メニュー 海鮮明太もんじゃ焼き風バーガー

※写真はドーナツセット

価格:440円

ドーナツセット(イートイン プラス386円、テイクアウト プラス379円)

海鮮かきあげに、もんじゃ焼き風の明太もんじゃソースをかけてバンズを合わせたメニュー。

東京の下町で生まれた「もんじゃ焼き」をモス風にアレンジしています。

「もんじゃ焼き」をイメージしたオリジナルソースは、刻んだキャベツとチレエビを炒めて風味を出し、魚介エキスとウスターソース、明太子などで味付けをしています。

海鮮かきあげに温かいソースを合わせることでハンバーガー全体がしっとりとした食感となっており、幅広い世代でお楽しみいただける、モスならではのもんじゃ焼き風バーガーです。

ハンバーガーにセット価格を追加していただくと、お好きなドーナツ・ドリンクと組み合わせて楽しめます。

モスバーガーとミスタードーナツがコラボした『MOSDO!』ならではのセットメニューです。

オープン前日、2024年10月24日に行われた店舗披露会には、ミスタードーナツよりポン・デ・ライオンと、モスバーガーよりリルモスが登場!

新店舗のオープンを盛り上げました☆

ミスタードーナツとモスバーガーのコラボ店舗!

「MOSDO ららぽーと新三郷店」は、2024年10月25日よりオープンです☆

