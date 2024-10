(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

世界最大級のK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』の第一次パフォーミングアーティストがこのほど公開され、aespa、ENHYPEN、ILLIT、INI、IVE、KATSEYE、RIIZE、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEOBEの計9グループの出演が決まった。

米時間11月21日には、グローバルK-POPのトレンドをリードし、頭角を現しているILLIT、KATSEYE、RIIZEがアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターのステージに登場。

ILLITは今年デビュー曲「Magnetic」でグローバル主要音源チャートを席巻し、旋風的な人気を集めた。

HYBEとGeffen Recordsのグローバルガールズグループ・KATSEYEは今年6月、デビューシングル「Debut」で正式デビューし、グローバル人気を博し、注目を集めている。

今年デビュー1周年を迎えたRIIZEは、最近日本デビューシングルが1ヶ月で日本レコード協会から「プラチナ」認証を受け、グローバルで注目される「ライジングな人気」の面貌を改めて証明した。

彼らはK-POP授賞式としては初めて世界音楽市場1位のアメリカに進出し、25年の歴史に新たなページを飾ることになった「2024 MAMA AWARDS」の幕を開ける見通しだ。

アメリカから日本にバトンを引き継ぎ、京セラドーム大阪を華麗なパフォーマンスで埋め尽くすアーティストも公開。11月22日には、ENHYPEN、IVE、TOMORROW X TOGETHERがステージにあがる。

ENHYPENは最近、3度目のWORLD TOUR「WALK THE LINE」を通じて圧倒的なパフォーマンスを披露し、グローバルに実力を証明した。

第4世代K-POP代表ガールズグループ・IVEは「MZ世代のワナビーアイコン」という修飾語とともに、9月に東京ドーム公演のチケットが全席完売するなど、世界的な舞台で相次いで好評を受け、実力派アーティストとしての地位を固めている。

4月に6枚目のミニアルバムが日本オリコン「週間アルバムランキング」首位にランクインしたTOMORROW X TOGETHERは、「海外アーティスト初の10アルバム連続週間1位」という大記録を作った。

11月23日には、絶え間ない挑戦と情熱でアルバムごとに圧倒的な面貌を見せてきたaespa、INI、ZEROBASEONEがラインナップに名を連ねる。

aespaは今年、「Supernova」、「Armageddon」などグローバル音源チャート上位を席巻し、グローバルヒットメーカーとしてグローバルな底力を見せている。

11人組グローバルボーイグループ・INIは、2021年デビューシングル「A」でデビュー、最近6枚目のシングル「The Frame」がミリオンセラーを達成し、強い勢いを続けている。

ZEROBASEONEは、K-POPグループとして初めてデビューアルバムから4つのアルバムが連続初動だけで「ミリオンセラー」の仲間入りをし、第5世代のK-POPを代表するボーイズグループとして威力を見せている。

「2024MAMA AWARDS」を通じて果たしてどんな強力な見どころが繰り広げられるか早くも注目が集まる。

毎年年末、独歩的な見どころ満載で話題を呼んできた「2024 MAMA AWARDS」は、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで、11月22日と23日に日本・大阪の京セラドーム大阪で開催され、MnetだけでなくYou TubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TVなどを通じて全世界に生中継される予定だ。