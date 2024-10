サーティワンの「クリスマスケーキ」と「クリスマス パーティーセット」の予約がスタート!

今回は、ピカチュウ・イーブイに加えて、パモも大きなチョコレートで登場する「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」を紹介します☆

サーティワン「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」

価格 4,000円(税込)

モバイルオーダーで予約:2024年10月15日(火)〜 12月22日(日)

店舗予約:2024年10月15日(火)〜在庫がなくなり次第終了

お渡し期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

サイズ:5号サイズ/直径 約15.5×高さ約5cm

サーティワンで通年販売されているアイスクリームケーキでも人気を博すポケモンから「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」がラインナップ。

2024年のクリスマスケーキは、ピカチュウ、イーブイに加えて、パモも大きなチョコレートで登場します。

クリスマスパーティーをイメージし、ボリュームたっぷりのホイップクリームで雪とツリーを表現。

星のチョコレートがデコレーションされているのもポイントです。

付属のピックを飾ることで完成するアイスクリーム。

フィルムや台紙もクリスマススペシャルデザインになっています☆

サーティワンにて2024年10月15日より予約受付が開始されている「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」の紹介でした☆

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

