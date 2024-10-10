¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×MV¸ø³«¡¡ÃË½÷¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿±ÇÁü¤Ë
¡¡¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¤¬10·î9Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×MV¸ø³«¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ò¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¾º²Ú¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÎÃ²»¡ÊVo/A.Gt¡Ë¤ÎÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¤Ï10·î12Æü¤Ë½ÂÃ« WWW¤Ë¤Æ¡¢»ç º£¡¢FIVE NEW OLD¤ò·Þ¤¨¤¿¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç vol.3¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë