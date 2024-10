任天堂のゲーム機で海賊版のゲームソフトを遊べるように改造するサービスを請け負っていた業者が任天堂から訴えられました。任天堂は改造などの著作権侵害行為の差止めや損害賠償の支払いを要求していますが、業者側は任天堂の主張を否認し、弁護士を雇わずに自己弁護で戦っていく意志を表明しています。UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON AT SEATTLE

(PDFファイル)https://torrentfreak.com/images/daly-response.pdf'Modded Hardware' Defendant Denies Nintendo's Copyright Claims in Court * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/modded-hardware-defendant-denies-nintendos-copyright-claims-in-court-241006/Alleged Switch modder takes on Nintendo’s legal might without a lawyer - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gaming/2024/10/accused-switch-modder-represents-himself-as-nintendo-lawsuit-moves-forward/任天堂はこれまで、海賊版ROMを配布するウェブサイトを閉鎖させるなど、複数の訴訟で勝訴を重ねてきました。例えば、2022年にはNintendo Switchやニンテンドー3DSなどのゲームの違法コピーを作成していたハッカー組織「Team-Xecuter」のリーダーが禁錮3年4カ月の判決を言い渡されています。「クッパ」と同名のハッカー組織リーダーに禁錮3年4カ月の有罪判決 - GIGAZINEまた、ゲーム機の動作を再現するエミュレーターの開発に対しても任天堂は厳しい対処を行っています。Nintendo SwitchエミュレーターのRyujinxは任天堂からの連絡を受けて開発プロジェクトが中止となり、GitHubからリポジトリが削除されました。Nintendo Switchエミュレーター「Ryujinx」が任天堂からの連絡を受けて公開停止 - GIGAZINE2024年6月、任天堂は、任天堂製ゲーム機の改造を請け負う業者・Modded Hardwareとその運営者とされるHomebrew Homieことライアン・ダリー氏を提訴しました。任天堂は、Modded Hardwareが「任天堂製ゲーム機に海賊版ゲームを遊べるようにする改造を行っている」と主張。さらに、著作権侵害行為やDMCA(デジタルミレニアム著作権法)違反行為の差止めと損害賠償、違法行為によって得た利益の返還、著作権侵害品の破棄を要求しました。任天堂は提訴に踏み切る前の2024年3月に、Modded Hardwareに対して海賊版ゲームをプレイできるようにするデバイスや改造コンソールの販売を停止するように申し入れ、合意に達していたとのこと。しかし、Modded Hardwareは販売を停止しなかったため、今回任天堂が提訴に踏み切ったというわけです。訴訟では、Modded Hardwareが任天堂の海賊版防止策を回避するハードウェアを販売していたこと、改造サービスを提供していたこと、さらには海賊版ゲームを搭載した改造版のNintendo Switchを販売していたことが指摘されました。これに対して、ダリー氏は任天堂の主張をほぼすべて否認し、弁護士を立てずに自ら法廷で反論する道を選んでいます。ダリー氏は以下の積極的抗弁を提示しています。・Modded Hardwareの行為はフェアユースに該当する。・任天堂が主張する著作権は無効である。・任天堂は今回のような訴訟を起こす法的立場にない。・任天堂は詐欺的な手段でModded Hardwareと合意を取り付けた。・エンドユーザーライセンス契約(EULA)に基づく仲裁を求める・任天堂の訴えが法的に有効な請求を構成していない。・任天堂は不当に利益を得ている。・仮に侵害があったとしてもそれは意図的なものではなく過失によるものである。ただし、これらの抗弁は記事作成時点だと詳細な説明なしに列挙されているだけであり、ダリー氏は今後の訴訟過程でこれらの主張を具体的に展開し、証拠を提示する必要があります。海賊版に詳しいニュースサイトのTorrentFreakは「任天堂のような大企業を相手に、弁護士を立てずに自己弁護で法廷に立って勝訴を目指すのは非常に難しいと思われるため、注目に値します」と述べています。