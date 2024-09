川崎フロンターレの大島僚太が9月29日、約7か月ぶりにインスタグラムを更新。去り行くチームメイトにメッセージを綴った。「I learned a lot from you and I respect you.Thank you」クラブは26日、バフェティンビ・ゴミスと両者合意のもと契約を解除したことを発表。元フランス代表FWの退団を受け、大島は「あなたのサッカーをもっと学びたかったのが本音です。日本で、川崎フロンターレでプレーしてくれた事に感謝してます!! またお会いしましょう」としたためた。この投稿にゴミスも反応。「本当にありがとう。あなたは素晴らしいプレーヤーです。あなたと1年を過ごせて嬉しかったです。寂しくなるよ」と伝えた。構成●サッカーダイジェストWeb編集部