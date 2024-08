INI、ビューティーアンバサダーを務めるSchick FIRST TOKYO新TVCMに登場

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■INIメンバーが新曲「FIRST」に合わせて躍動感溢れるダンスを披露!

INIがビューティーアンバサダーを務める、シック・ジャパンの新ビューティーグルーミングブランドSchick FIRST TOKYO(シックファースト トーキョー)の新TVCMが、9月11日より全国で放映開始することが発表となった。

本TVCMは、「うぶ毛からヒゲまで、はじめてのシェービングに、やさしさを。」をコンセプトに、安全なシェービング体験を通じて、新しい自分を見つけてほしいという想いから誕生したビューティーグルーミングブランドSchick FIRST TOKYOについて、ビューティーアンバサダーであるINIを通じて「キミの美しさが動き出す」のメッセージをテーマに制作している。

それぞれの個性やライフスタイルが多くのZ世代から絶大な人気を得ているINIのメンバー11人が、書き下ろしの新曲「FIRST」に合わせて、躍動感溢れるダンスを披露。はじめてのシェービングを通じて体験できる美しい肌や変わるジブンの姿を感じたときの高揚感を表現したクリエイションになっている。

CM構成は、白い世界観を基調とした舞台において、暗闇の中、上下逆さまの椅子に腰かけるINIの西洸人が反転するショットからスタート。Schick FIRST TOKYO製品の自分らしさを表現する5色のカラーであるオーシャンブルー、ミントグリーン、デニムインディゴ、アッシュグレー、サンドベージュの衣装に身を包んだメンバーが順にキレのあるフリースタイルのダンスを披露すると、その手の先に連動するように“シックファースト シェービング ホルダー”や“シックファースト フェイシャル シェービングジェル”が現れる。メンバー全員での白熱したフリーダンスのセッション後、ラストは美しい肌になったINIのメンバーの決めの表情でフィニッシュ。全体を通じて躍動感や疾走感を感じられるスタイリッシュな仕上がりだ。

CMは、『Schick FIRST TOKYO幕開け篇(30秒)』『Schick FIRST TOKYO高鳴る衝動篇(15秒)』『Schick FIRST TOKYO変幻自在篇(15秒)』の3種を展開。メンバー11人それぞれが、ジブンらしく個性を生かして、自由にそして楽しく踊る姿にぜひ注目しよう。

【撮影エピソード】

本CMでは、メンバー全員でのフリーダンスのセッションに加えて、メンバーひとりずつ、フリーダンスの収録を実施。フリーダンスの手の動きに合わせて製品が登場する構成のため、製品が現れる軌道を自然にキャッチしているように見えるよう、腕の動きから手の角度、手のひらを開ける間隔など細かいところまで意識。メンバーそれぞれがモニターをチェックしながら撮影を進めた。手の先まで繊細にこだわりながらも、INIの持ち味であるキレや躍動感のあるダンスに注目だ。

さらに、新製品の発売とINIのビューティーアンバサダー就任を記念し、ふたつのキャンペーンが実施される。各キャンペーンの詳細については特設サイトで確認を。

Schick FIRST TOKYOアンバサダー特設サイト

https://schick.jp/pages/schickfirst_specialsite

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/