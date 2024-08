◆【東京】8月も予約OK！憧れ店のかわいいシャインマスカットアフタヌーンティー5選

◆【東京】8月も予約OK!憧れ店のかわいいシャインマスカットアフタヌーンティー5選画像:創作料理FANCL令和本膳8月も終盤、初秋のお楽しみはシャインマスカット。そのジューシーさ、爽やかな甘み&酸味はまだまだ暑い日々の心身を潤してくれそう。そこで今回、東京でシャインマスカットアフタヌーンティーをいち早く提供する5店から、新作メニューをお届け。パフェやマカロンなど、多彩なスイーツメニューたちが、愛らしい世界観とともにフォトジェニックな姿で登場! 今すぐチェックしてみて。

◆【8月も予約OK!かわいいシャインマスカットアフタヌーンティー】【ザ ストリングス 表参道】みずみずしい桃とシャインマスカットが輝くアフタヌーンティー表参道駅直結の「ザ ストリングス 表参道」内の「TAVERN by the green」にて、旬の桃とシャインマスカットを贅沢に使用した「シャイニーアフタヌーンティー 〜ピーチ&シャインマスカット〜」を開催。ティースタンドは、シャインマスカットをイメージさせるグリーンと、桃色のフラワーをまとった涼しげな装いで登場。スイーツは、桃を模ったキュートでアイコニックな「ピーチムース」、輝く「シャインマスカットシャンパンゼリー」など7種類。セイボリーは、ピンクペッパーを効かせた「シャインマスカットのホワイトマリネ」や、生ハムとともにいただく「白桃のブランマンジェ」などシェフ自慢の内容に。秋口まで楽しめる、フレッシュでエレガントなアフタヌーンティーをお見逃しなく。シャイニーアフタヌーンティー 〜ピーチ&シャインマスカット〜店舗名:TAVERN by the green/ザ ストリングス 表参道住所:東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 2F提供期間:2024/8/7(水)〜10/8(火)料金:1名8271円※税・サ込メニュー【サラダ】・ピーチのアールグレイマリネサラダ 塩レモンクリームソース【スープ】・赤パプリカの冷製ポタージュ ブラッドピーチアクセント【セイボリー】・白桃のブランマンジェ 生ハムとともに・シャインマスカットのホワイトマリネ ピンクペッパーアクセント・スパイシーグリルチキン・TAVERN 特製ミニバーガー【スイーツ】・シャインマスカットシャンパンゼリー・ピーチタルト・シャインマスカットNYチーズケーキ・ピーチ&ストロベリーマカロン・ピーチパンナコッタ・ピーチムース・シャインマスカットブルーベリー【オプション】・ケイジャン フライドポテト(+600円)【HAUTE COUTURE CAFE】スズランをテーマにしたかわいらしい空間で、シャインマスカットをとことん堪能中目黒駅から徒歩6分、自然豊かな目黒川沿いにある「HAUTE COUTURE CAFE」。フォトジェニックな空間が広がる店内では、期間限定で「Shine Muscat Afternoon Tea」を楽しむことができる。内装は初となる、可憐で美しい「スズラン」がテーマ。豪華絢爛な美しさが印象的な「パルフェ シャインマスカット」は、シャインマスカットをふんだんに使用した繊細で贅沢な1品。ソルベやムース、マンゴーを用いて、グラスの底まで楽しめるように構成されている。このほかにも、「シャインマスカットのタルトレット」や「シャインマスカットの涼菓」など、楽しみなスイーツが盛りだくさん。かわいらしいスズランガーデンで、特別なアフタヌーンティーを楽しんでみてはいかが。Shine Muscat Afternoon Tea店舗名:HAUTE COUTURE CAFE住所:東京都目黒区青葉台1-16-9 サクラガーデンイースト 2F提供期間:2024/7/11(木)〜9/30(月)料金:1名6000円※税・サ込メニュー【パルフェ】・パルフェ シャインマスカット【スイーツ】・フロマージュシトロン・ブラマンジェ、シャインマスカットジュレ、シャンティーのグラスヴェリーヌ・シャインマスカットのタルトレット・マカロン マスカットとクリームムスリーヌ・シャインマスカットの涼菓【セイボリー】・ビシソワーズ 黒トリュフとともに・甘エビ、雲丹、コンソメジュレのアペタイザー・マスカットとマスカルポーネのタルティーヌ・アクアパッツァ・帆立とカラスミの冷たいカッペリーニ【創作料理 FANCL令和本膳】落ち着いた和空間で、シャインマスカットと甘酒の絶品スイーツに舌鼓銀座駅より徒歩1分、「ファンケル銀座スクエア」内にある「創作料理 FANCL令和本膳」からは、季節のアフタヌーンティープラン「シャインマスカットと甘酒のアフタヌーンティー」をお届け。シャインマスカットを1粒丸ごと使用した「シャインマスカットの大福」や「シャインマスカットのジャーケーキ」、砂糖の代わりに甘酒で甘みを付けた「シャインマスカットゼリーと甘酒ブラマンジェ」など、季節を感じられるスイーツを用意。また「シャインマスカットの白和え」など、前菜にも贅沢にシャインマスカットを使用。さらに、日本茶5種を含む18種のカフェフリーも楽しめるのが嬉しい。しっとりと落ち着いた和のアフタヌーンティーを味わってみては。シャインマスカットと甘酒のアフタヌーンティー店舗名:創作料理 FANCL令和本膳住所:東京都中央区銀座5-8-16 ファンケル銀座スクエア 9F提供期間:2024/7/1(月)〜料金:1名5300円※税・サ込メニュー【スープ】・玄米摺り流し【甘味 5種】・シャインマスカットの大福・シャインマスカットのジャーケーキ・シャインマスカットゼリーと甘酒ブラマンジェ・甘酒の青汁羊羹・甘酒ドーナツ【前菜 3種】・シャインマスカットの白和え・シャインマスカット生ハム巻き・冷やし茶碗蒸し【7種から選ぶ「七福稲荷」】・定番7種(プレーン、山椒、山葵、胡桃、チーズ、黒酢、青汁)+季節限定1種(シャインマスカット)の中からふたつ選択・玄米粉のスコーンたい焼き【MOSKA by Ginger Garden】旬のシャインマスカットをふんだんに使用した豪華で華やかなスイーツが勢揃い表参道駅から徒歩2分のアクセス抜群な「MOSKA by Ginger Garden」より、旬のシャインマスカットを存分に堪能できる「Shine Muscat Afternoon tea」が登場。「シャインマスカットムースケーキ」をはじめ、「シャインマスカットのグラスショートケーキ」や「シャインマスカットのマカロンケーキ」など、シャインマスカットのおいしさを引き立てる繊細なスイーツが並ぶ。それぞれのケーキを食べ比べて楽しんでみて。またセイボリーには、「夏野菜とグリルチキンのグリーンカレー」や「アボカドとフェタチーズのオープンサンド」などが用意され、満足感たっぷりのラインナップに。非日常的な大人空間で、華やかなアフタヌーンティーとともに特別なひとときを過ごして。Shine Muscat Afternoon tea店舗名:MOSKA by Ginger Garden住所:東京都港区北青山3-12-12 HOLON-R 3F提供期間:2024/7/29(月)〜10/3(木)料金:1名5500円※税・サ込メニュー【スイーツ】・シャインマスカットムースケーキ・シャインマスカットのグラスショートケーキ・シャインマスカットのマカロンケーキ・レモンのレアチーズケーキ【セイボリー】・夏野菜とグリルチキンのグリーンカレー 〜バケット添え〜・ハーブチキンパテ、バジルとグリーントマトのピンチョス・アボカドとフェタチーズのオープンサンド・ヴィシソワーズと夏野菜のトマトジュレ◆【9/1(日)〜予約OK!かわいいシャインマスカットアフタヌーンティー】【cafe accueil】名物のパンケーキ付き!写真映えするシャインマスカットのアフタヌーンティー恵比寿と代官山の間にある、緑に囲まれた隠れ家カフェ「cafe accueil」で、シャインマスカットをたっぷりと味わえる贅沢プラン「シャインマスカットのアフタヌーンティー」を召し上がれ。「サーモンと胡瓜クロワッサンサンド」や「えんどう豆の冷製スープ」などのこだわりセイボリーに加え、「シャインマスカットのマカロンサンド」や「マスカットカヌレ」などフォトジェニックな品々が揃う。さらに、名物の「ミニアクイーユパンケーキ」まで食べられるから、大満足間違いなし。コーヒーや紅茶、ジュース各種などから選べるドリンクが付いてくるのも嬉しいポイント。気の置けない友人や恋人と、癒しのナチュラル空間でアフタヌーンティーを満喫してみて。シャインマスカットのアフタヌーンティー店舗名:cafe accueil住所:東京都渋谷区恵比寿西2-10-10提供期間:2024/9/1(日)〜9/30(月)料金:1名4015円※税・サ込メニュー【スイーツ&セイボリー】・シャインマスカットとパンナコッタのグラスデザート・ぶどうと紅茶ゼリー(シャインマスカットとぶどう)・スフレチーズケーキ・シャインマスカットのマカロンサンド・マスカットカヌレ・マシュマロ(プレーン&マスカット)・シャインマスカットとヨーグルトムース・フレッシュマスカットのチョコがけ・サーモンと胡瓜クロワッサンサンド(チーズクリーム)・えんどう豆の冷製スープ・アボカドと生ハムのサラダ(レモンビネガードレッシング)・ミニアクイーユパンケーキ グリルドズッキーニ添え※仕入れ状況により内容が変更になる場合あり