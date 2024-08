fromis_9、タイトル曲「Supersonic」MV公開…希望を伝える“サマーヒロイン”に変身

fromis_9が、暑さを吹き飛ばす涼しげなビジュアルとパフォーマンスで帰ってきた。昨日(12日)午後6時、fromis_9は3rdシングルのタイトル曲「Supersonic」の音源とミュージックビデオを公開した。「Supersonic」は、マイアミベースを基盤にしたどっしりとしたベースとスピード感のあるビートが調和した楽曲だ。fromis_9の爽やかでエネルギッシュな魅力が際立つ。

ミュージックビデオは、曲が持つメッセージを劇的に表現。暑い夏の日、超音速で走って希望を伝える“サマーヒロイン”fromis_9の姿を見ることができる。灼熱の太陽の下、都会は渇き、荒廃している。そこでfromis_9のダイナミックなパフォーマンスが展開される。メンバーたちのサマールックと抜群のスタイルも目を引く。特に、吹き出す水を背景にパワフルなダンスを披露するシーンは、すぐにでも一緒に踊りたくなるような気分にさせる。「Supersonic」の歌詞とダンスも中毒性が高い。「Hit me Hit me up」という繰り返されるサビの歌詞がクセになり、疾走感がリスナーを魅了する。fromis_9の3rdシングルには同曲を含め、「Beat the Heat」「Take A Chance」の計3曲が収録された。メンバーたちは「多くの方々が『Supersonic』を聴きながらエネルギーを充電し、涼しい夏を過ごしてほしい」と伝えた。