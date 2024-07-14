[7.14 コパ・アメリカ20243位決定戦](バンク・オブ・アメリカ・スタジアム)

※09:00開始

<出場メンバー>

[カナダ]

先発

GK 1 デイン セント クレア

DF 2 アリスター ジョンストン

DF 3 ルク デ・フジョロル

DF 15 モイーズ ボンビト

DF 22 リッチー ラリア

MF 8 イスマエル コネ

MF 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ

MF 20 A. Ahmed

MF 21 ジョナサン オソリオ

MF 24 マシュー ショワニエール

FW 25 T. Oluwaseyi

控え

GK 16 マキシム クレポー

GK 18 トーマス マクギル

DF 4 カマル ミラー

DF 5 ジョエル ウォーターマン

DF 13 デレク コーネリアス

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 26 K. Hiebert

MF 6 サミュエル・ピエッテ

MF 7 ステファン エウスタキオ

FW 9 サイル ラリン

FW 10 ジョナサン・デイビッド

FW 11 テオ ベア

FW 12 J. Russell-Rowe

FW 23 リアム ミラー

監督

ジェシー・マーシュ

[ウルグアイ]

先発

GK 1 セルヒオ ロシェ

DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス

DF 3 S. Cáceres

DF 8 ナイタン・ナンデス

DF 17 マティアス・ビーニャ

MF 5 マヌエル・ウガルテ

MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール

MF 15 フェデリコ・バルベルデ

FW 11 ファクンド・ペリストリ

FW 19 ダルウィン・ヌニェス

FW 20 M. Araújo

控え

GK 12 フランコ イスラエル

GK 23 S. Mele

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 16 マティアス・オリベラ

DF 22 N. Marichal

DF 24 ルーカス・オラサ

MF 10 ジョルジアン デ アラスカエータ

MF 18 B. Rodríguez

MF 21 E. Martínez

FW 9 ルイス・スアレス

FW 14 アグスティン カノッビオ

FW 25 C. Olivera

FW 26 ブライアン・オカンポ

監督

マルセロ・ビエルサ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります