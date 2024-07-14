カナダvsウルグアイ スタメン発表
[7.14 コパ・アメリカ20243位決定戦](バンク・オブ・アメリカ・スタジアム)
※09:00開始
<出場メンバー>
[カナダ]
先発
GK 1 デイン セント クレア
DF 2 アリスター ジョンストン
DF 3 ルク デ・フジョロル
DF 15 モイーズ ボンビト
DF 22 リッチー ラリア
MF 8 イスマエル コネ
MF 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
MF 20 A. Ahmed
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 24 マシュー ショワニエール
FW 25 T. Oluwaseyi
控え
GK 16 マキシム クレポー
GK 18 トーマス マクギル
DF 4 カマル ミラー
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 13 デレク コーネリアス
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 26 K. Hiebert
MF 6 サミュエル・ピエッテ
MF 7 ステファン エウスタキオ
FW 9 サイル ラリン
FW 10 ジョナサン・デイビッド
FW 11 テオ ベア
FW 12 J. Russell-Rowe
FW 23 リアム ミラー
監督
ジェシー・マーシュ
[ウルグアイ]
先発
GK 1 セルヒオ ロシェ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 3 S. Cáceres
DF 8 ナイタン・ナンデス
DF 17 マティアス・ビーニャ
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 11 ファクンド・ペリストリ
FW 19 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 M. Araújo
控え
GK 12 フランコ イスラエル
GK 23 S. Mele
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 22 N. Marichal
DF 24 ルーカス・オラサ
MF 10 ジョルジアン デ アラスカエータ
MF 18 B. Rodríguez
MF 21 E. Martínez
FW 9 ルイス・スアレス
FW 14 アグスティン カノッビオ
FW 25 C. Olivera
FW 26 ブライアン・オカンポ
監督
マルセロ・ビエルサ
※09:00開始
<出場メンバー>
[カナダ]
先発
GK 1 デイン セント クレア
DF 2 アリスター ジョンストン
DF 3 ルク デ・フジョロル
DF 15 モイーズ ボンビト
DF 22 リッチー ラリア
MF 8 イスマエル コネ
MF 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
MF 20 A. Ahmed
MF 21 ジョナサン オソリオ
FW 25 T. Oluwaseyi
控え
GK 16 マキシム クレポー
GK 18 トーマス マクギル
DF 4 カマル ミラー
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 13 デレク コーネリアス
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 26 K. Hiebert
MF 6 サミュエル・ピエッテ
MF 7 ステファン エウスタキオ
FW 9 サイル ラリン
FW 10 ジョナサン・デイビッド
FW 11 テオ ベア
FW 12 J. Russell-Rowe
FW 23 リアム ミラー
監督
ジェシー・マーシュ
[ウルグアイ]
先発
GK 1 セルヒオ ロシェ
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 3 S. Cáceres
DF 8 ナイタン・ナンデス
DF 17 マティアス・ビーニャ
MF 5 マヌエル・ウガルテ
MF 6 ロドリゴ・ベンタンクール
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 11 ファクンド・ペリストリ
FW 19 ダルウィン・ヌニェス
FW 20 M. Araújo
控え
GK 12 フランコ イスラエル
GK 23 S. Mele
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 16 マティアス・オリベラ
DF 22 N. Marichal
DF 24 ルーカス・オラサ
MF 10 ジョルジアン デ アラスカエータ
MF 18 B. Rodríguez
MF 21 E. Martínez
FW 9 ルイス・スアレス
FW 14 アグスティン カノッビオ
FW 25 C. Olivera
FW 26 ブライアン・オカンポ
監督
マルセロ・ビエルサ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります