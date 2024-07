スキ・ウォーターハウス(32)が、恋人ロバート・パティンソン(38)との出会いについて語った。スキは2018年、大物セレブが出席するパーティでロバートと初めて会い、すっかり意気投合したとのことだ。またスキは今年3月に第1子女児を出産したが、ロバートが出産に立ち会ったことも明かしている。シンガーソングライターで俳優兼モデルのスキ・ウォーターハウスが英誌『VOGUE』8月号の表紙を飾り、カバーストーリーでは恋人で俳優のロバート・パティンソンとの出会いについて語った。

スキとロバートは2018年7月に英ロンドンでデートする場面が目撃され、交際説が浮上。2019年に婚約の噂が囁かれ、2020年のパンデミック中には、一緒に隔離生活を送っていると報じられた。その後も2人は順調な交際を続け、2022年12月にはエジプトで開催された「ディオール」のショーでカップルとしてレッドカーペットデビュー。2023年11月にはスキがロバートとの第1子妊娠を報告し、今年3月に女児が誕生した。今回『VOGUE』のインタビューに応じたスキは、ロバートと最初に出会った場所について、米ハリウッドで開催された豪華な“ゲームナイト”だったと明かした。スキは「とても、とても強烈だった」と当時を振り返ると、人狼ゲームを行う会場には多くのセレブが出席していたことを語った。「たくさんの大物が来ていたの。アル・パチーノがいたし、ペネロペ・クルスとハビエル・バルデム夫妻もいた。みんなが本当に演技をしているのよ。」そして、会場でロバートと出会った時のことをこのように回想した。「私はずっと前に彼に会っていたと確信していたの。でも、彼はそう思っていなかったわ。」そんな2人は会話が進むうち、豪華なパーティに出席していることを笑い出したという。「私達は、すべての不条理さについて笑い始めたの。周囲に怒られるほどにね。あまりに笑いすぎたので、近くにいた監督が私達を引き離しにきたほどだった。私達はちょっとした居心地の悪さを同じように感じていて、それが2人を引き合わせたんだと思う。」スキによると、当時はロバートと電話番号を交換していなかったものの、「あの夜に何かが始まった」と感じたという。そして2人は6、7か月後に偶然再会したそうだ。スキはロバートの人柄について、「“ロブ”はとても面白い人だと思う。彼のそばにいると、明るくなれるの」と話している。その後、2人は順調に交際を進め、今年3月に生まれた第1子女児は、あらかじめ計画していたことだったという。「本当に計画していたの。ある日、私達はお互いに顔を見合わせて『さあ、これで準備万端だね』と言ったのよ。私は『これ以上、カオスになることがある?』という感じだったわ。」ロバートはスキの出産に立ち会ったそうで、「彼は本当に緊張していた。他の父親と同じようにね。だけど、かなり心配性な人なのに、とても冷静だったわ」と述べ、こう付け加えた。「彼は私が望んでいたような父親よ。パパと娘ってこと? これは、実際のラブストーリーなのよ。」同誌の表紙では、全体をフリンジで覆ったコートを着たスキが、娘を抱く姿が写っている。ロングヘアを下ろしたスキは、片手で赤ちゃんの首を優しく支えていた。画像は『Vogue Instagram「Congratulations are in order for Suki Waterhouse and Robert Pattinson!」』『British Vogue Instagram「For beloved British cool girl @SukiWaterhouse,」「One day we looked at each other and said,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)