メーガン妃が、Netflixによる新たなプロジェクトの撮影を終えたと報じられた。番組はメーガン妃が家族と住む米モンテシートの自宅近くで撮影されたもので、料理やガーデニング、おもてなし、そして友人との楽しい時間について披露するという。ある関係者は「すべて上手く行きました」と語り、撮影が終了したことの事実を認めた。ヘンリー王子(39)とメーガン妃(42)は2020年に王室離脱後、夫妻が運営する「アーチウェル・プロダクション」を通して「Netflix」と複数年におよぶ大型契約を結んだ。

2022年12月には、ヘンリー王子夫妻のドキュメンタリー番組『ハリー&メーガン』が配信開始。2023年8月には、王子が設立した負傷軍人の国際スポーツ大会「インヴィクタス・ゲーム」を追ったドキュメンタリー番組『ハート・オブ・インビクタス −負傷戦士と不屈の魂−』が配信開始した。そして今年4月には、ヘンリー王子とメーガン妃がNetflixで新たな2本のノンフィクション・シリーズを制作すると報じられた。当時、米メディア『Deadline』では、1本はメーガン妃が料理やガーデニングなどを紹介するライフスタイル番組で、2本目はヘンリー王子が愛するポロ競技の世界を捉えたものだと伝えた。その番組制作は順調に進んだようで、現地時間3日にメーガン妃によるライフスタイル番組の撮影が終了したと報じられた。このプロジェクトはNetflixとの契約の一部で、ソニー・ピクチャーズ・テレビジョンが所有するドキュメンタリー制作会社「ザ・インテレクチュアル・プロパティ・コーポレーション」が制作を担当した。撮影は、ヘンリー王子とメーガン妃がアーチー王子(5)、リリベット王女(3)と暮らす米モンテシートの自宅から3キロほど離れた場所で行われた。メーガン妃の番組は「料理やガーデニング、おもてなし、友人との楽しい時間」がテーマだが、現在のところタイトルや配信開始日などは未定だ。ある関係者は米メディア『The Daily Beast』の取材に応じ、メーガン妃の新番組について「すべて上手く行きました。撮影は完全に終了しています」と答えた。またPRコンサルタントのマーク・ボルコウスキー氏は、同メディアに対して「メーガン妃にとって、新しく、興味深いものへの再出発になることでしょう」と語っている。メーガン妃は今年3月、新たなライフスタイルブランド「アメリカン・リビエラ・オーチャード(American Riviera Orchard)」のローンチを発表した。現地メディアが入手したその商標登録申請書によると、ブランドではゼリーやジャム、スプレッドなどの食品スイーツや食器類、料理本など幅広い家庭用品を販売する予定だという。さらに4月には「アメリカン・リビエラ・オーチャード」がメーガン妃の友人やインフルエンサーを含む50人に、ブランド初の商品である瓶入りのイチゴジャムを贈ったことが明らかになった。画像は『Misan Harriman Instagram「Lemonada Media Announces New Partnership with Meghan, The Duchess of Sussex.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)