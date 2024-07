ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」にて、“BTS ユニット初”となるトラベルバラエティ『Are You Sure?!』を独占配信!

世界的スーパースター・BTS の最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINさんとJUNG KOOKさんがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った番組です☆

Disney+(ディズニープラス)『Are You Sure?!』

配信開始日:2024年8月8日(木)

内容:全8話/初回2話、以降毎週木曜日1話ずつ

世界的スーパースター・BTSの最年少メンバー2人が出演する『Are You Sure?!』をディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」にて独占配信。

通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINさんとJUNG KOOKさんがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTS ユニット初”のトラベルバラエティです。

2人にとって思い出深い旅となった2017年の東京旅行から約6年後。

兵役を控えた彼らは2023年に再び2人旅を敢行しました。

番組は、JUNGKOOKさんがニューヨークのセントラルパークで実施された「グッドモーニング・アメリカ・サマーコンサート」でのパフォーマンスを終えた直後から撮影をスタート。

今回2人が訪れたのはアメリカのニューヨーク、韓国の済州島、そして日本の札幌です。

各地の美しい景色の中でキャンプやカヌーなどのアクティビティを体験したり、買い物や食事を楽しんだり、時には大はしゃぎする様子も収められています。

華やかなステージでみせるスターの顔とは違った、飾らない等身大の彼らを見ることができるのも魅力です。

もちろん移動中もカメラは回っていて、ファンにはたまらないドライブ姿も!

2人の旅路には、「Are You Sure⁈(これでいいの⁈)」と思うような予想外な出来事が繰り返されますが、彼らは自問しながら自分たちにとって“Sure(確か)”なものを見つけ出していきます。

メンバーでもあり、友人でもある仲良し 2 人が魅せる絆と友情、そして心温まる旅の一瞬一瞬も必見です。

初解禁となったのは、カヌーを楽しむJIMINさんとJUNG KOOKさんが映るティザーポスター。

カメラ目線で柔らかい表情の笑顔とピースを向ける姿からは、束の間の休暇をリラックスして楽しんでいる様子が伺えます。

そして、JUNG KOOKさんの髪の毛がびしょ濡れの理由とは…!?

通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINさんとJUNG KOOKさんと一緒に魅惑的な旅に出かけることができる番組。

Disney+(ディズニープラス)にて2024年8月8日より独占配信される『Are You Sure?!』の紹介でした☆

