NothingがPhone (2a) Special Edition発売記念イベントを開催!

Nothing Technologyは27日、同社が展開している「Nothing」ブランドにおいて今年3月に発売した第3弾スマートフォン(スマホ)「Nothing Phone (2a)」(型番:A142)の新色「Nothing Phone (2a) Special Edition」の日本発売を記念したデザインイベントをクレインズ6142(東京・神宮前)にて2024年7月5日(金)と7月6日(土)の2日間に渡って開催するとお知らせしています。

Phone (2a) Special Edition の日本発売を記念して、東京・表参道にて、デザインイベントを開催🔴🟡🔵

さらに、イベント初日の7月5日(金)には、日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏を特別ゲストとしてお迎えしてNothing CEOのカール・ペイとのトークショーも決定。… pic.twitter.com/t0eqGXIwdk — Nothing Japan (@NothingJapan) June 27, 2024

<Nothingデザインイベント概要>

場所:クレインズ6142(東京都渋谷区神宮前6-14-2)

明治神宮前駅(副都心線、千代田線)から徒歩5分

表参道駅(銀座線、千代田線、半蔵門線)から徒歩8分

原宿駅(JR線)から徒歩10分

期間:2024年7月5日(金) 13〜19時、7月6日(土) 11〜19時

イベントではNothing Phone (2a) Special Editionを100台限定(先着順)で先行販売を行い、その場で「Nothingスペシャルトートバック」とともに持ち帰ることができるとのこと。またNothing Phone (2a) Special Editionはその後、7月8日(月)10時より公式Webサイト( https://jp.nothing.tech/ )内の公式Webストアでも100台限定で販売されます。価格はイベントでも公式Webサイトでも55,800円(税込)となります。日本で発売されるモデルは12GB内蔵メモリー(RAM)および256GB内蔵ストレージで、Nothing Phone (2a)の通常モデルと同様に日本市場でニーズの高いおサイフケータイ(FeliCa)に対応しています。またイベントでは初日の7月5日10時45分から11時30分まで日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏を特別ゲストに迎え、同社CEOのCarl Pai(カール・ペイ)氏と「テクノロジーと愛されるプロダクトデザインとは」をテーマにトークショーが行われます。トークショーへの参加は申込制(最大50人)で、申込はWebフォーム( https://forms.gle/nT5ebJUwrpodNhRf6 )から行い、申込が多数の場合は抽選となります。なお、イベントはトークショー以外なら誰でも無料で参加でき、Nothingのブランドおよびデザインフィロソフィーやアイデンティに触れる展示、今年4月に発売した最新のNothingオーディオ製品をはじめ、現在販売中のスマホなどが展示され、実際に手にとって製品を気軽に楽しめるようになっているということです。Nothing Phone (2a)はこれまでのNothing Phoneシリーズと同様に背面に光る「Glyphインターフェイス」を搭載しており、ハイエンドモデルであるNothing Phone (2)よりも性能を落とすことで価格を抑えており、チップセット(SoC)には専用に開発された第2世代4nmプロセス製造のMediaTek製「Dimensity 7200 Pro 5G」を搭載し、オクタコアCPU(2.8GHz Arm Cortex-A715コア×2+2.0GHz Arm Cortex-A510コア×6)およびArm Mali-G610 MC4 GPUなどを内蔵しています。今回、新たに登場したNothing Phone (2a) Special Editionはロンドンのキングスクロスを拠点とするインダストリアル・デザイン・チームによってレッドおよびブルー、イエローを用いた独自の配色を実現し、Nothingのブランドアイデンティティーにおいてこの三原色が果たしてきた役割を称えるように配色が施され、この3色が1つの製品に配色されるのはNothing製品では初めてとなっています。そんなNothing Phone (2a) Special Editionの発売を記念したイベントが開催されます。Nothing Phone (2a)ディスプレイは上部中央にパンチホールのある約6.7インチFHD+(1080×2412ドット)低温多結晶酸化物(LTPO)フレキシブルOLED(約394ppi)を搭載し、10bitカラー(10億700万色)表示やHDR10+、SGSローブルーライト、コントラスト比500万:1、明るさ最大1300nits、PWM調光2160Hz、色域DCI-P3 100%、30〜120Hzアダプティブリフレッシュレート、240Hzタッチサンプリングレートに対応し、画面占有率は91.65%に達しているとのこと。画面はCorning製の強化ガラス「Gorilla Glass 5」で覆われており、パンチホール部分にフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋センサーも搭載しています。サイズは約161.74×76.32×8.55mm、質量は約190g。リアカメラはNothing Phone (2)と同じく以下のデュアル構成で、新登場 TrueLens写真処理技術によってより繊細に映し出し、AIによるシーン検出のほか、Night ModeやMotion Capture、Portrait Optimiser、Ultra XDR、アクションモードなどに対応しています。<フロントカメラ>・は約3200万画素CMOS(1/2.74型)+広角レンズ(F2.2)<リアカメラ>・約5000万画素CMOS(Sony製「IMX890」、1/1.56型、1画素1μm)+広角レンズ(F1.88、焦点距離24mm、OIS、EIS)・約5000万画素CMOS(Samsung製「JN1」、1/2.76型)+超広角・マクロレンズ(F2.2、画角114°、接写4cm、EIS)主な仕様は5000mAhバッテリーや急速充電(最大45W)、USB Type-C端子、触覚タッチモーター、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、センサーコア、電子コンパス、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、NFC Type A/B、位置情報取得(シングルバンドA-GNSS)、デュアルステレオスピーカー、マイク、生活防水・防塵(IP54準拠)など。なお、ワンセグやmicroSDカードなどの外部ストレージスロットは非対応。SIMはnanoSIMカード(4FF)が2つのデュアルSIMに対応し、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。

記事執筆:memn0ck

