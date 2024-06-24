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Relative efficacy of masks and respirators as source control for viral aerosol shedding from people infected with SARS-CoV-2: a controlled human exhaled breath aerosol experimental study - eBioMedicine
Study shows N95 masks near-perfect at blocking escape of airborne COVID-19 | University of Maryland | School of Public Health
https://sph.umd.edu/news/study-shows-n95-masks-near-perfect-blocking-escape-airborne-covid-19
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