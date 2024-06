新型コロナウイルスへの感染対策にはマスクの着用が 効果的 であることが知られており、厚生労働省も医療機関や混雑した場所ではマスクの着用を推奨しています。そんな中、メリーランド大学カレッジパーク校の研究チームが、「布製マスク」「サージカルマスク」「KN95」「N95」の新型コロナウイルス感染防止効果を検証し、感染防止に役立つマスクの種類を突き止めました。Relative efficacy of masks and respirators as source control for viral aerosol shedding from people infected with SARS-CoV-2: a controlled human exhaled breath aerosol experimental study - eBioMedicine

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(24)00192-0/fulltextStudy shows N95 masks near-perfect at blocking escape of airborne COVID-19 | University of Maryland | School of Public Healthhttps://sph.umd.edu/news/study-shows-n95-masks-near-perfect-blocking-escape-airborne-covid-19マスクには「体内に吸い込む新型コロナウイルスの量」と「体外に排出する新型コロナウイルスの量」を減らす効果があります。研究チームは、このうち「体外に排出する新型コロナウイルスの量」に着目し、新型コロナウイルスへの感染が確認された44人の被検者を対象にマスクによる新型コロナウイルス排出防止効果を検証する実験を行いました。実験では、被検者に対して「布製マスク」「サージカルマスク」「KN95」「N95」のいずれかのマスクを着用させ、被検者が発話する際に排出されるエアロゾルを収集してエアロゾルに含まれる新型コロナウイルスの量を測定しました。なお、N95にはカップのような形のものやアヒルのクチバシのような形のものが存在しますが、実験ではクチバシ型の「ACI 3120 Surgical N95」が使用されました。以下のグラフは、「布製マスク(青)」「サージカルマスク(紫)」「KN95(緑)」「N95(赤)」を着用した被検者における「マスクを外した状態の新型コロナウイルスの量(破線)」と「マスクを着用した状態の新型コロナウイルスの量(実線)」を比較したのものです。すべての種類のマスクで、マスク着用時の方がウイルスの量が減っていることが分かります。実験データを「性別による違い」「年齢による違い」「新型コロナウイルスの変異株による違い」などを考慮して整理し、「マスクを着用すると、外した状態と比べてウイルスの排出量をどれだけ減らせるか」を示したグラフが以下。最もウイルスの排出量を減らせたマスクはN95(1.7%)で、2位以降に布製マスク(13%)、サージカルマスク(26%)、KN95(29%)と続きます。研究チームは実験結果をもとに、「新型コロナウイルスの感染源制御において、N95マスクは他のタイプのマスクと比べて大幅に効果的である」と結論付けています。また、KN95の効果が低かった理由は「KN95は硬く、顔にうまくフィットしなかった」と説明しているほか、布製マスクについては「被検者が持参した布製マスクを用いたため、有効性の評価には難がある」とも指摘しています。なお、クチバシ型のN95マスクの着用方法は、京都市が公開している以下の動画で詳しく解説されています。感染対策研修動画 3講目関連資料5「N95マスク着脱:くちばし型」(音声あり) - YouTube