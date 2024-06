『STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)』椎名まゆりイメージ！エム・ジー・ケイ「まゆしぃ☆のやさしさ もう頑張らなくてもいいからね味」

エム・ジー・ケイは、『STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)』のキャラクター・椎名まゆりの名シーンをイメージしたカフェイン“ゼロ”の清涼飲料水「まゆしぃ☆のやさしさ もう頑張らなくてもいいからね味」を発売します。

エム・ジー・ケイ「まゆしぃ☆のやさしさ もう頑張らなくてもいいからね味」

カフェイン“ゼロ”の清涼飲料水

内容量 : 50ml

販売場所: 同社オンラインショップ「MGK NN DRINKS」

https://www.nndrinks.com/c-item-detail?ic=A000000155

販売日 : 2024年7月17日(水)

価格 : 10本セット 5,400円(税込・送料別途:地域別)

※同社オンラインショップ「MGK NN DRINKS」は、2024年6月18日(火)AM10時30分から予約開始。

2024年7月17日(水)から順次発送

※発送を早める場合があります。

エム・ジー・ケイは、『STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)』のキャラクター・椎名まゆり(まゆしぃ☆)の名シーンをイメージしたカフェイン“ゼロ”の清涼飲料水「まゆしぃ☆のやさしさ もう頑張らなくてもいいからね味」を発売!

【「まゆしぃ☆のやさしさ もう頑張らなくてもいいからね味」について】

※画像は開発中のものです。

実際の商品とは多少異なる場合があります。

■商品の特徴

まゆしぃ☆にギュッと抱きしめられたら、今までの頑張りが報われるのではないか?という妄想を商品化しました。

まゆしぃ☆の大好物であるバナナフレーバーを使用しているため、とても爽やかな味です。

また、ラベルの右下にはメッセージ欄が付いており、身近にいる方へちょっとしたメッセージを添えて、プレゼントすることも可能です。

