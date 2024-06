◆ウェスティンホテル東京でチーズがテーマのデザートビュッフェ開催。フルーツや野菜との組み合わせを堪能

◆ウェスティンホテル東京でチーズがテーマのデザートビュッフェ開催。フルーツや野菜との組み合わせを堪能ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、チーズをベースにサマーフルーツと野菜を使った独創的な魅力を堪能できる「チーズ デザートブッフェ"Summer fruits × Fromage and a Little Vegetables"」が、2024年7月1日(月)から8月30日(金)までの平日限定で開催される。

ゴルゴンゾーラ、リコッタなど人気のチーズや旬の果物や野菜が味わえる夏のビュッフェ。新たなチーズの世界を楽しんで。チーズと夏の果物や野菜が堪能できるデザートビュッフェ改装を経て生まれ変わったインターナショナルレストラン「ザ・テラス」で開催される「チーズデザートブッフェ "Summer fruits × Fromage and a Little Vegetables" 」。マスカルポーネチーズ、カマンベールチーズなどさまざまなチーズの特性を活かしながら、マンゴーやパイナップルなどのサマーフルーツや、アボカド、ミニトマト、蕪などの野菜を組み合わせている。20種類以上のバラエティ豊かなデザートが取り揃えられた、チーズ好きにはたまらない夏のデザートビュッフェをお見逃しなく。◆「チーズ デザートブッフェ"Summer fruits × Fromage and a Little Vegetables"」のメニュー例トマトとキウイのカプレーゼキウイのおいしさとトマトの彩りが引き立つカプレーゼは夏らしい1品に。蕪とパイナップル モッツァレラチーズ ライムゼリーパイナップルの爽やかさと蕪の食感を感じながらモッツァレラチーズとライムゼリーの絶妙なバランスが楽しめる。多種多様な素材の個性が美しい調和を生み出すデザートの数々を、心ゆくまで堪能してみては。