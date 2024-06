東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」に、夏季限定の「ガーデンプール」がオープン!

同時オープンとなる、プールサイドでリゾート気分が楽しめるラグジュアリーな「プールサイド・バーベキュー」と共に紹介します☆

ヒルトン東京ベイ「ガーデンプール/プールサイド・バーベキュー 2024」オープン

オープン日:2024年6月28日(金)

「ガーデンプール」プレオープン:2024年6月15日(土)

「ナイトプール」オープン:2024年7月26日(金)

開催場所:ヒルトン東京ベイ

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」の屋外にある「ガーデンプール」と「プールサイド・バーベキュー」がグランドオープン!

2024年の夏に向け、リゾートの雰囲気を満喫できる「ガーデンプール」は、6月15日よりプレオープンします。

また、7月26日からは、華やかでフォトジェニックな雰囲気でゆっくりとした時間を過ごせるナイトプールも楽しめます☆

首都圏ホテル最大級のガーデンプール(デイプール&ナイトプール)

営業期間:2024年6月15日(土)〜9月30日(月)

ナイトプール:2024年7月26日(金)〜9月1日(日)

入場時間:

プレオープン 2024年6月15日(土)〜6月27日(木)・デイプール:10:00〜16:00(最終入場 15:00)期間1)2024年6月28日(金)〜7月11日(木)/9月2日(月)〜9月30日(月)・デイプール:10:00〜16:00(最終入場 15:00)期間2)2024年7月12日(金)〜7月25日(木)・デイプール 第1部:8:00〜12:00(最終入場 11:00)・デイプール 第2部:12:30〜17:00(最終入場 16:00)期間3)2024年7月26日(金)〜9月1日(日)・デイプール 第1部:8:00〜12:00(最終入場 11:00)・デイプール 第2部:12:30〜17:00(最終入場 16:00)・ナイトプール:18:00〜21:00(最終入場 20:00)

※荒天により予告なく営業を中止する場合があります

※ガーデンプールは完全予約制です

敷地総面積にして約1,600平方メートル、プール最長部が50mと、首都圏のホテルの中では最大級のスケールを誇る、「ヒルトン東京ベイ」のガーデンプール。

夏の青空と心地良い日差しを感じて、リゾートな雰囲気を満喫できます。

また、併設する水深0.5mの浅いプールには、頭上から水が降るシャワードームがあり、小さなお子さんも水遊びを楽しめます。

夜にはライトアップが華やかなナイトプールに切り替わり、フォトジェニックな雰囲気の中で、カクテルを片手にゆっくりとした時間を過ごせるのも魅力です。

ガーデンプール付き宿泊プラン

料金:1室2名・48,477円(税・サ込)〜

期間:期間2)および期間3)のデイプール入場

※プレオープンの宿泊プラン販売はありません

1部屋の予約につき、デッキチェアを2脚利用できる、「ガーデンプール付き宿泊プラン」も登場。

宿泊プランを予約の場合、1部と2部を通しでガーデンプールが利用できます。

日帰り利用「ビジタープラン」

料金:

・プレオープン 2,000円(税・サ込)〜

・期間1〜3)6,000円(税・サ込)〜

※6歳以上は一律同料金(5歳以下は無料で利用できますが、デッキチェアは付きません)

日帰りでプールを楽しみたい方のために、事前予約限定でガーデンプールのビジタープランも登場。

夏の青空と心地良い日差しを感じながら、リゾートの雰囲気を満喫することができます。

プールサイド・バー「フード&ドリンクメニュー」

営業時間:

期間1)2024年6月28日(金)〜7月11日(木)/9月2日(月)〜9月30日(月))・デイプール:10:30〜16:00(ラストオーダー15:30)期間2)2024年7月12日(金)〜7月25日(木))・デイプール 第1部:9:00〜12:00(ランチメニュー10:30〜、ラストオーダー12:00)・デイプール 第2部:12:30〜17:00(ラストオーダー16:30)期間3)2024年7月26日(金)〜9月1日(日))・デイプール 第1部:9:00〜12:00(ランチメニュー10:30〜、ラストオーダー12:00)・デイプール 第2部:12:30〜17:00(ラストオーダー16:30)・18:00〜21:00(ラストオーダー20:30)

※プレオープン時は、プールサイド・バーは営業していません

プールサイドで楽しめるフードメニューとして、ビーフハンバーガーやロコモコ丼などランチにぴったりの一品が登場。

また、フライドチキン、フライドポテト、キュウリの一本漬けなどのスナック類、かき氷やキッズオムライスプレートなどのお子さんも大好きなメニューがラインナップされます。

そのほか、ヒルトン発祥のココナッツミルクを使った「ピニャコラーダ」や、透き通るような青さがプールのようなブルーキュラソーとパイナップルジュースのさわやかなカクテル「ブルーハワイ」も販売。

オレンジやレモンをまるごと使用したスカッシュなどのドリンクも楽しめます。

プールサイド・バーベキュー

期間:

・ランチ:2024年6月28日(金)〜9月30日(月)

・ディナー:2024年7月12日(金)〜9月29日(日)

時間:

・ランチ:12:00〜14:00(ラストオーダー13:30)

・ディナー(平日):17:30〜21:30(ラストオーダー21:00)

・ディナー(土日祝日):17:30〜19:30(ラストオーダー19:00)/20:00〜22:00 (ラストオーダー21:30)

※土日祝日は2時間2部制

※8月10日(土)〜8月15日(木)までは2時間2部制で営業

※9月からは土日祝日のみの営業

場所:B1F「プールサイド・レストラン」

屋外の緑鮮やかな木立に囲まれたリゾート感あふれるプールサイド・レストランで、気軽に手ぶらバーベキューが楽しめます。

ドリンクに、スパークリングワインや生ビール、トロピカルカクテルを揃えた「飲み放題プラン」や、オレンジ、レモンをまるごと搾った夏にぴったりのフレッシュな味わいのフルーツドリンクなど、ラグジュアリーに楽しむメニューがラインナップ!

気の合う仲間や家族と一緒に、ホテルで優雅なバーベキューを堪能できるのも嬉しいポイントです。

プールサイド・レストランでのお食事が楽しめるプランも販売されます。

※ディナーバーベキューは、約20種類のドリンクバー付

※4歳以上12歳までのお子様はキッズセットのオーダーが必須

※メニューは仕入れ状況により変更が伴う場合があります

※食物アレルギーがある場合はレストランに問合せください

※プールサイドは全面禁煙です

※ヒルトン・オナーズ特典の割引は利用できません

※貸切パーティ開催により、営業日、営業時間を変更する場合があります。最新情報は公式サイトを確認ください

※雨天・天候不良時は予告なく休業する場合もあります。振替会場はありません

※屋外の営業となり、屋根はありません。急な雨天時はパラソル下での食事となります

ゆったりとしたソファーでラグジュアリーなバーベキュープラン

料金:1ソファー 別途5,000円(税・サ込)

定員:4名まで

リゾート気分を味わいながら、少し贅沢なソファー席でバーベキューが堪能できるプラン。

ゆったりとしたソファー席で、優雅なひと時を楽しめます。

プール&バーベキュー満喫プラン

料金:

デイプール&ランチ:

・期間1:大人 9,000円(税・サ込)/子ども 4,500円(税・サ込)※4歳〜12歳まで)

・期間2:大人 10,000円(税・サ込)/子ども 4,500円(税・サ込)※4歳〜12歳まで

ナイトプール&ディナー:大人 13,000円/お子様 4,500円(4歳〜12歳まで)

期間:

デイプール&ランチ:期間1)2024年6月28日(金)〜7月11日(木)/9月2日(月)〜9月30日(月)期間2)7月12日(金)〜9月1日(日)ナイトプール&ディナー:7月26日(金)〜9月1日(日)

時間:

デイプール&ランチ

・期間1:プール 10:00〜16:00/バーベキュー 12:00〜14:00

・期間2:プール 8:00〜12:00/バーベキュー 12:00〜14:00

ナイトプール&ディナー

・1)17:30〜19:30 バーベキュー/19:30〜21:00 ナイトプール

・2)18:00〜19:30 ナイトプール/19:30〜21:30 バーベキュー

その他:1日20名限定/前日までの予約制

屋外の緑鮮やかな木立に囲まれたリゾート感あふれる「プールサイド・レストラン」でのバーベキューと、広々としたプールを楽しめる欲張りなプラン。

プールと食事の時間は2つのタイプから選ぶことが出来ます☆

※雨天・天候不良時は予告なく休業する場合もあります

※デイプール付きプランは、プール利用時もバーベキュー用の席で過ごせます

※ナイトプール付きプランのデッキチェアは、大人の人数分のみです

※バーベキューをする際には安全の為、シャツなどの着用をしてください

※プール、バーベキューのみのキャンセルはできません

※バーベキューをしている時間はプールに入水できません

※貸切パーティ開催により、営業日、営業時間を変更する場合があります。最新情報は公式サイトを確認ください

飲み放題付き!大人10名様以上限定お得なパーティープラン

料金(1名様):

・ポーク、チキン、ビーフのバラエティーセット+プレミアム飲み放題:10,800円 → 9,800円

・国産牛バラエティーセット+プレミアム飲み放題:13,300円 → 12,000円

※パーティープランはご利用日より3日前までの予約制です

※他の割引、特典との併用はできません

※プールには入水できません

友人同士や会社での集いに「プールサイド・バーベキュー」を利用できる、お得なプランです!

都会の喧騒を忘れて、夏の夜の楽しいひと時が楽しめます。

都会のホテルでリゾート感を満喫できるガーデンプールとバーベキューが2024年もオープン。

2024年6月28日より期間限定でグランドオープンする、ヒルトン東京ベイ「ガーデンプール」と「プールサイド・バーベキュー」の紹介でした☆

