[6.2 J2第18節](白波スタ)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 14 野嶽寛也

DF 23 岡本將成

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 18 福田望久斗

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

MF 34 鈴木翔大

FW 10 藤本憲明

控え

GK 31 大野哲煥

MF 7 千布一輝

MF 17 星広太

MF 21 田中渉

MF 35 中原秀人

FW 39 河辺駿太郎

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

浅野哲也

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 31 圍謙太朗

DF 3 小柳達司

DF 5 河野貴志

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

MF 6 諸岡裕人

MF 8 畑潤基

MF 25 藤山智史

MF 29 佐藤大樹

FW 10 小松蓮

FW 40 青木翔大

控え

GK 1 山田元気

DF 4 蜂須賀孝治

MF 14 大石竜平

MF 80 小野原和哉

FW 9 中村亮太

FW 11 梶谷政仁

FW 17 半田航也

監督

吉田謙