鹿児島vs秋田 スタメン発表
[6.2 J2第18節](白波スタ)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 21 田中渉
MF 35 中原秀人
FW 39 河辺駿太郎
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
浅野哲也
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 8 畑潤基
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 10 小松蓮
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 14 大石竜平
MF 80 小野原和哉
FW 9 中村亮太
FW 11 梶谷政仁
FW 17 半田航也
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 21 田中渉
MF 35 中原秀人
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
浅野哲也
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 5 河野貴志
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 8 畑潤基
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 10 小松蓮
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 4 蜂須賀孝治
MF 14 大石竜平
MF 80 小野原和哉
FW 9 中村亮太
FW 11 梶谷政仁
FW 17 半田航也
監督
吉田謙