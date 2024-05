2024年6月13日(木)よりで配信開始となる大ヒットドラマシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン4より、キービジュアルと日本語版予告が公開された。

今回公開されたキービジュアルは、ブッチャー率いるザ・ボーイズが激しく戦いを繰り広げている様子のビジュアルと、極悪ヒーローのホームランダーが盾でバリケードを築く黒い軍団の前に不敵な笑みを浮かべて立っているビジュアルという対照的な2種だ。

© Amazon MGM Studios

また同時に公開された予告編は、メキシコ・コミコン(CCXPMexico)で5月3日(現地時間)にお披露目されたもの。現地での発表は、キャストのアントニー・スター、エリン・モリアーティ、チェイス・クロフォード、福原かれん、クラウディア・ドゥーミットが参加したトークセッション中に行われ、会場を埋め尽くしたファンは大興奮となった。

その予告編では、極悪非道のヒーロー軍団“セブン”の暴走する勢力に対抗し、ブッチャー率いる“ザ・ボーイズ”が奔走する様が描かれている。そしてついにブッチャーが見つけたのは「能力者を殺すウイルス」。後半では、“セブン”メンバーや能力者らとの壮絶なバトルが描かれる。

そして2023年秋に配信開始されたスーパーヒーローのための大学を舞台にしたスピンオフ「ジェン・ブイ」のキャラクターたちの姿も。暴力は権力なのか。モンスターに立ち向かうには、“人間らしく”あるべきなのか。正義と悪、暴力の間で揺れ動く主人公・ヒューイがたどり着く結末とは。

「この国は腐っている。だから救おう」と呼びかけるホームランダーに、この世界は支配されてしまうのか。またブッチャーに「お前のような人間が必要だ」と語る、今回シリーズ初登場するジェフリー・ディーン・モーガンはどのような役どころなのか。人体を食い破る凶暴ニワトリや空飛ぶ殺人羊まで登場するカオスな予告編のラストは、ホームランダーの凶悪な高笑いと、ブッチャーの誇らしげな笑みで締めくくられた。



シーズン4の舞台は危機に瀕した世界。圧倒的なパワーを誇る極悪スーパーヒーロー・ホームランダーの下で、米国副大統領候補のヴィクトリア・ニューマンはこれまで以上に権力の座に近づいていた。余命数ヶ月となったブッチャーは、妻ベッカの息子に去られ、“ザ・ボーイズ”のリーダーとしての立場も失っていた。“ザ・ボーイズ”のメンバーは彼の嘘にうんざりしていたが、手遅れになる前に、彼らは協力して世界を救う方法を見つけなければならないのだった。

シーズン4には、カール・アーバン、ジャック・クエイド、アントニー・スター、エリン・モリアーティ、ジェシー・T・アッシャー、ラズ・アロンソ、チェイス・クロフォード、トマー・カポン、福原かれん、コルビー・ミニフィ、クラウディア・ドゥーミット、キャメロン・クロヴェッティといったレギュラーメンバーが揃って復帰。新たに登場するスーパーヒーローとして、シスター・セージ役にスーザン・ヘイワード、ファイアクラッカー役にヴァロリー・カリーが起用され、まだ役柄が謎めいているジェフリー・ディーン・モーガンも参戦予定だ。

「ザ・ボーイズ」シーズン4は、2024年6月13日よりAmazon で最初の3話が一挙配信開始。その後は毎週木曜日に新エピソードが更新される。

