5月3日、5月4日、5月5日 実装

「Help me, ERINNNNNN!! / Bad Apple!! feat.SEKAI / 超最終鬼畜妹フランドール・S」

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)において、東方Projectコラボ楽曲「Help me, ERINNNNNN!!」、「Bad Apple!! feat.SEKAI」、「超最終鬼畜妹フランドール・S」の3曲をリズムゲーム楽曲として追加した。

「Help me, ERINNNNNN!!」、「Bad Apple!! feat.SEKAI」、「超最終鬼畜妹フランドール・S」はいずれも、「音楽ショップ」で「ミュージックカード」と交換することでリズムゲーム楽曲として楽しめる。

「Bad Apple!! feat.SEKAI」は、初音ミクと「25時、ナイトコードで。」が歌うセカイver.と、初音ミクが歌うバーチャル・シンガーver.の2つの音源でプレイできる。

「Help me, ERINNNNNN!!」(作詞:ビートまりお、作曲:ZUN(上海アリス幻樂団)、編曲:ビートまりお×まろん)

「Bad Apple!! feat.SEKAI」(作詞:Haruka、作曲:ZUN(上海アリス幻樂団)、編曲:ビートまりお×まろん、まらしぃ、Masayoshi Minoshima)

「超最終鬼畜妹フランドール・S」(作曲:ZUN(上海アリス幻樂団)、編曲:ビートまりお×まろん)

また、「Help me, ERINNNNNN!!」と「Bad Apple!! feat.SEKAI」の2DMVを、「プロジェクトセカイ」公式Youtubeチャンネルで公開している。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.