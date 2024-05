【東京ゲームダンジョン5】5月4日 開催

トムクリエイトは、VR専用アクションパズルゲーム「ネフィ~月灯りの迷宮~」を、5月4日に開催されるインディゲーム展示会「東京ゲームダンジョン5」に出展する(卓番:3A-8)。

「ネフィ~月灯りの迷宮~」は、封印された月の女神を救うべく、不思議な迷宮の謎を<見習い巫女>ネフィ(CV:井澤詩織さん)と一緒に解き明かしていくVR専用のアクションパズルゲーム。ネフィのキャラクターデザインは、イラストレーターの十月十日氏が担当している。「東京ゲームダンジョン5」会場では、本作の体験版を試遊可能だ。コースターも配布される。

【【3A-8】ネフィ~月灯りの迷宮~|東京ゲームダンジョン5出展作品PV】

コースター

イベントに向けて製作された、ネフィのアクリルスタンドは、ちょうどゲーム中のVR空間内で見えるネフィの大きさ。イベント当日も机に設置される予定になっている

出展用に用意されたネフィの「のぼり」

※コースターの数には限りがあります。なくなり次第終了となりますのでご注意ください。

東京ゲームダンジョン 5

【スクリーンショット】

開催日時:5月4日(土)12時~17時

開催場所:都立産業貿易センター 浜松町館 3・4 階

JR「浜松町」駅から5分

□「東京ゲームダンジョン 5」のページ

(C)2024 TOM CREATE CO., LTD. All Rights Reserved.