【医師に相談】恥骨結合炎（恥骨炎）とはどのような病気ですか？

Q:治療方法について教えてください。

保存的加療として安静、抗炎症薬の投与、ストレッチ、股関節周囲のマッサージ、筋肉強化、鍼灸など多岐に渡ります。

重症例や保存的加療で改善が乏しい症例では恥骨結合の楔状切除などの外科的介入が行われる事もありますが(2)、術後慢性的な痛みや感染症、会陰部の腫れなどを引き起こす可能性があり、強くおすすめできません。

最近になって、このような治りにくい恥骨結合炎・恥骨炎に効果的な運動器カテーテルという治療法も普及しています。

Q:治療期間はどれくらいでしょうか?

保存的加療を行って約3ヶ月でスポーツ復帰できることが多いですが、難治性の方は数年単位で痛みが続くこともあります。5〜10%の方で改善が乏しく外科的介入を検討される事があります(2)。

Q:恥骨結合炎に効くストレッチ方法はありますか?

■大内転筋ストレッチ

両足の裏を合わせて股関節を開いて座ります。

痛みのない範囲で、できるだけ膝を曲げ、膝は床に近づけるようにします。

股関節(脚の付け根)から曲げるように、体を前に倒します。

そうすると太ももの内側が伸びて張ってきます。

伸びて気持ちいい感じがするところでゆっくり呼吸をしながら20秒間止めます。

痛みの出ない範囲で行うようにしてください。

背中が丸くならないように注意してください。

■長内転筋ストレッチ

両足の裏を合わせて膝が90°くらいになるように曲げて座ります。

痛みの出ない範囲で膝を床に近づけます。

股関節(脚の付け根)から曲げるように、体を前に倒します。

そうすると太ももの内側が伸びて張ってきます。

伸びて気持ちいい感じがするところでゆっくり呼吸をしながら20秒間止めます。

痛みの出ない範囲で行うようにしてください。

背中が丸くならないように注意してください。

■薄筋ストレッチ

膝を伸ばしたまま、痛みの出ない範囲で股関節を開いて座ります。

太ももの裏に痛みが出る場合は、軽く膝を曲げても構いません。

股関節(脚の付け根)から曲げるように、体を前に倒します。

そうすると太ももの内側が伸びて張ってきます。

伸びて気持ちいい感じがするところでゆっくり呼吸をしながら20秒間止めます。

痛みの出ない範囲で行うようにしてください。

背中が丸くならないように注意してください。

■腹直筋ストレッチ

うつ伏せになります。

ゆっくり上体を起こします。

痛みが出ない範囲で胸を正面に向けるようにし、お腹につっぱり感を感じたところでゆっくりと10秒間呼吸しながら保持します。

Q:恥骨の痛みがなかなか改善されません。ストレッチやアイシング以外に根本的に治療する方法はありますか?

早期に正しく治療されなければ、スポーツ選手としてのキャリアが絶たれたり、プレーの将来が不透明になったりする可能性があります。

前述した通り、保存的加療で改善しない場合は外科的介入が検討されますが侵襲性は比較的高く、術後の安静期間も数ヶ月要する場合もあります。最近では、術後の安静期間も短い運動器カテーテル治療が注目されています。この治療は、局所麻酔でとても細くて柔らかい点滴のようなチューブ(カテーテル)を血管に進めて、炎症の原因となっている異常な血管を見つけます。その後、その異常な血管に小さな粒子を投与します。投与後はカテーテルは抜きますので、体の中には何も残りません。カテーテルを挿入した場所を用手止血して治療は終わり、日帰り治療となります。

