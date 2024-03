英語を勉強しているが英会話上達を実感できない――そんな人に試してほしい1冊が『中学英語だけで面白いほど話せる!見たまま秒で言う英会話』だ。「イラストを見る→見たままを英語にする」を繰り返すことで、日本語を介さずに瞬時に即答する「英語の反射神経」を鍛えることができる。英語で話す力を養うための最適な英語学習書だ。本稿では著者の森秀夫さん(麗澤大学外国語学部教授)に「SNSやチャットで目にする英語の略語」について話を聞いた。

――ネイティブのチャットを見ていると、略語がたくさん出てきますよね。ネイティブがよく使う略語を教えてください。

森秀夫(以下、森):日本語でも、ネット上のやり取りでは略語がたくさん使われるように、英語でも、特に若者が使う略語はたくさんあります。

チャットやSNSでよく使われる略語を使って、英語の対話文を作りました。どのくらい意味が分かるか、ぜひ考えてみてください。

【略語を使ったチャット】 A: Hey, WYD? B: I’m just gonna go jogging. Sup? A: Good. BTW, any plans for 2night? B: No. A: FYI, today is my Bday. B: OMG, I didn't even know. A: Nvm, just join us 2night and have fun. BYOB. CU@8. B: Got it. Thx.

森:どの程度、理解できましたか? 略語を知らないと理解できないことに気づいたことでしょう。

【訳文】

A: Hey, what are you doing?

「ねえ、何してるの?」

B: I’m just going to go jogging. What’s up?

「ジョギングに行こうとしてたんだ。元気?」

A: Good. By the way, do you have any plans tonight?

「うん。ところで、今夜は何か予定があるの?」

B: No.

「いいえ。」

A: FYI(For your information), today is my birthday.

「ちなみに、今日は私の誕生日の。」

B: Oh, my Goodness. I didn't even know.

「あら、知らなかったわ。」

A: Never mind. Just join us tonight and have fun. Bring your own bottle. See you at 8:00.

「気にしないで。今晩参加して楽しんでよ。飲み物持ち込みパーティだよ。8時に会おう。」

B: I got it. Thanks.

「わかった。ありがとう。」