ソニーがPS5の最大3倍高速な「PS5 Pro」を2024年末にリリースする可能性

ソニー が既存の PlayStation 5(PS5) よりも最大3倍高速なGPUを搭載した「PS5 Pro」を開発中であると報じられています。PS5 Pro Specs Leak are Real, Releasing Holiday 2024 - Insider Gaminghttps://insider-gaming.com/ps5-pro-specs-2024/Sony’s PS5 Pro is up to three times faster, may arrive holiday 2024 - The Verge

https://www.theverge.com/2024/3/15/24102378/sony-ps5-pro-leak-specs-release-date-rumorテクノロジー系の情報を発信するYouTubeチャンネルのMoore's Law Is Deadが、「Trinity」というコードネームで開発が進められているPS5 Proの技術概要文書を入手することができたとして、PS5 Proの一部スペックをリークしました。PS5 Pro Full Leak: 67 TFLOPs, Insane Ray Tracing, PSSR beats FSR 2 - YouTubeこれに対して、海外ゲームメディアのInsider Gamingが「Moore's Law Is Deadのリーク情報は正確なものであり、PS5 Proは2024年のホリデーシーズンに発売される予定」と報じました。Insider Gamingが匿名の関係者から入手した情報によると、Moore's Law Is Deadによりリークされた情報は、 PlayStation の開発者ポータルから漏洩した情報であり、正確なものであるとのこと。この開発者ポータルは、2024年3月の第三週に幅広いサードパーティー開発者に向けて通知されたものだそうです。加えて、Insider GamingはPS5 Proの開発者向けキットが2023年9月にファーストパーティーのゲームスタジオ、2024年1月にサードパーティーゲームスタジオに配布され、2024年春には最終製品版と同一のテストキットが配布されることを確認しています。今回のリークで明らかになったPS5 Proのスペックは以下の通り。・PS5よりも45%高速なレンダリング・2〜3倍(場合によっては4倍)のレイトレーシングパフォーマンス・GPUの演算性能は33.5TFLOPS(PS5は10.3TFLOPS)・PSSR( PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)アップスケーリング/アンチエイリアスソリューションに対応・将来のSDKバージョンでは最大8Kの解像度をサポート予定・カスタム機械学習アーキテクチャ搭載・8bit整数演算性能が300TOPS・16bit浮動小数点演算能力が67TFLOPS・AIアクセラレータ搭載PSSRはNVIDAのDLSSやAMDのFSRのようなアップスケーリングに機械学習を用いたテクノロジーであるとウワサされています。海外メディアのThe Vergeは「 ソニー はこのPSSRを使い、将来的にPS5 Proの対応解像度を8Kまで引き上げることを計画していると予想されている」と指摘しました。