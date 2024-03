開店前でまだシャッターが閉まっていため、アンさんはシャッターに寄りかかるようにして店が開くのを待っていた。そしてオーナーが店内から操作し、シャッターが自動で開き始めると、アンさんに悲劇が訪れた。アンさんが着ていたコートの裾がシャッターに引っ掛かってしまい、シャッターが上がっていくのと同時にアンさんも一緒に持ち上げられてしまったのだ。シャッターは完全に開いて動きを止めたが、アンさんは持っていたカートを手に握ったまま、ほぼ逆さまの状態で宙吊りとなった。店内にいたオーナーは、すぐこの事態に気付いたようで、シャッターを下げるために走って店内を移動する姿が確認できる。そして宙吊り状態のアンさんに駆け寄ったオーナーは、慌てた様子でアンさんを抱きかかえ、無事に救出することができた。約12秒間も逆さまの状態でいたアンさんは、「コートが引っ掛かっていることに気付いて叫んだのですが、オーナーの耳には届かなかったみたいです。シャッターが完全に開いて、オーナーの名前を叫びました。落ちてしまうのではないかと心配だったので、地面を指差しながら『頭を掴んで!』と言ったのを覚えています」と当時を振り返った。映像はオーナーがアンさんを抱きかかえて救出したところで終わっているが、その後、オーナーは災難に遭ったアンさんのためにイスと コーヒー を用意したという。しかし、アンさんは「『大丈夫よ』と断って、自分を落ち着かせるために タバコ を吸いました」と明かしている。アンさんはこの半年ほど顔に痣ができるほどの転倒を繰り返しており、病院では低 血圧 が原因ではないかと診断されていた。「もう顔から転びたくなかったので、コートが破れなくて本当にラッキーだったと思います」と、アンさんは安堵していた。同コンビニの TikTok アカウントでこの映像がシェアされると、コメント欄には、「今日は最悪な一日だと思っていたけど、この動画を見て元気が出た」「こんなのアニメでしか見たことがないよ」「涙が出るほど笑っちゃった」といった声が寄せられた。なおアンさんは、この動画を見た孫や義理の娘から「なんでカートを握ったままだったの?」と聞かれて、「そんなの分からないよ」と答えたという。そして、笑いながら「今回の件で、シャッターのそばには立たないということを学びましたね」と話している。画像は『 BBC TikTok fame for Tonteg woman dangling from shop shutters」(Anne Hughes)』『Inside Edition YouTube 「Elderly Woman Falls Down While Delivering Domino’s Pizza」』『Montserrat Vázquez TikTok 「Oh no Oh No No NoNo No No」』『Howard E. Caesar Facebook 「BREAD BAKED IN HER MAI LBO X!!」』『Donna Sanginario Facebook 「This past Wednesday around 4 pm.」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)