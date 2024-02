史上最強かつ最も危険とされた闇の魔法使い、ゲラート・グリンデルバルド。絶対的な悪なのに、ふらっとついていきたくなるような魅力を秘めたこのキャラクターは、『ファンタスティック・ビースト』シリーズのヴィランとして君臨している。

このグリンデルバルドをめぐっては、少々複雑な経緯を辿った。シリーズ2作目『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(2018)後、グリンデルバルド役を演じたジョニー・デップがプライベートでのトラブルにより同役を降板。続編『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(2022)では、マッツ・ミケルセンが後任を務めた。

WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling. © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

マッツ版グリンデルバルドでは、白髪やオッドアイといったデップ版のトレードマークは踏襲されず、より人間らしい容姿となった。容姿が突然変化したにもかかわらず、マッツ版グリンデルバルドは不思議なほど物語に馴染み、ファンからも絶大な支持を得ている。

© 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

THE RIVERでは、『ファンタビ』主要キャラクター20名の人気投票企画を実施したが、マッツ版グリンデルバルドはシリーズの主人公、ニュート・スキャマンダーをも抜き断トツの1位を獲得。デップ版グリンデルバルドは8位にランクインした。

マッツ版グリンデルバルドはなぜここまでの人気を誇るのか。本記事では、投票企画に参加してくださった読者からいただいたコメントを基に、マッツ版グリンデルバルドの魅力の源流を辿ってみた。

グリンデルバルドの人間らしさ © 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

マッツ版グリンデルバルドが圧倒的な支持を得ている要因には、グリンデルバルドの弱みも見せた『ダンブルドアの秘密』の物語が大きく関わっているのかもしれない。前作『黒い魔法使いの誕生』では、圧倒的なカリスマ性をもって信奉者を募っていったグリンデルバルドの強い部分が押し出されたが、『ダンブルドアの秘密』では血の誓いを立てたダンブルドアへの未練を見せ、ラストシーンの一騎討ちも結局最後まで戦い切ることができなかった。

そんなマッツ版グリンデルバルドの人間らしさを評価するファンは多い。読者からは以下のようなコメントが寄せられた。

落ち着いた雰囲気ですが魅力的なところと、ダンブルドアに対する思いの深さを感じるところが好きです。(ソバ さん)

前作との異なる点で、ダンブルドアの恋人であり、恋人とは相反する野心に身を捧げる闇の魔法使いという人間らしい面がとても色濃く描写されていて好きです。(のん さん)

ダンブルドアとの過去の関係を説得づけるような愛憎が伝わってくる演技によって孤高の雰囲気のあったグリンデルバルドの印象が一気に変わったことで、愛ゆえの不器用さを感じてキャラクターに愛着が湧いた。(しー さん)

アルバスと理想の世界を創る夢を追い続ける彼の儚さ。また、前作のゲラートによりミステリアスで艶やかなキャラクター性に惹かれた。(あずま さん)

ストーリーのせいかもしれないけど、ジョニー・デップと比較したときにアルバスへの執着や後悔など憂いを帯びた表情が印象的でそこに惹かれた。(ぐろすけ さん)

グリンデルバルドがマッツ・ミケルセンに変わって、彼の野望は単なるエゴだけではなくなったと感じた(とわかさん)

マッツはグリンデルバルド役として起用された後、デップの後任を務めることへの並々ならぬプレッシャーを、オリジナルのアプローチで演技に臨むことを。その結果、グリンデルバルドには人間らしさが増し、自身の野望すらも打ち砕きかねないダンブルドアへの苦悶がよりストレートに伝わったのかもしれない。

マッツ・ミケルセンの圧倒的「色気」 © 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©J.K.R.

ここまでの支持を得ているのには、演じるマッツ・ミケルセン自身の魅力も大きく貢献しているはずだ。マッツといえば、“北欧の至宝”の異名を持ち、俳優として長年ファンから熱狂的な支持を得ている。

意外にもマッツ、スクリーンデビューは30歳を過ぎてからと俳優としては遅咲き。母国デンマークで演技のキャリアを重ねた後に39歳でハリウッドへ進出し、「ハンニバル」(2013-2015)や『007/カジノ・ロワイヤル』(2006)、『ドクター・ストレンジ』(2016年)など数多くの作品で活躍を見せてきた。還暦を前にした今でも輝きは増し続け、『ダンブルドアの秘密』でもマッツの「色気」に魅了されたファンは多い。

2部の冒頭ではこれでもかと言うくらい色気を放って一目惚れさせるところや、悪気のない穏やかな笑顔と巧みな話術で人を誑かし、残忍な行いを平気で行うヴィランらしさ、実際にいたらその甘い毒牙に簡単に引っかかってしまいそうな、甘美で危うい雰囲気が好きです。(グリングリンバルバル さん)

排他的なのにカリスマと色気を兼ね備え、これぞ悪役!という演技が最高にクールだった。シンプルに顔がいい。(ぷー さん)

色気と美しさ。悪役だけど憎めない。最後の戦闘シーンも大好きです!(はる さん)

カリスマ性と気品と色気!残酷でありながら、少しでも敵意があれば反応する血の誓いのペンダントをもち続けられていたことからもダンブルドアへの思いの深さがわかります。思いはあるけれど、敵対しなければいけない2人の互いの胸に手を当てての戦いのシーンは、求め合う手であり、牽制し合う手でであり、アンビバレントな思いの交錯する名シーンでした!(貝斗美月 さん)

暗くて怖い悪役でありながらも色気があってかっこよく、目が離せない。(まのん さん)

人間味があるのに怖いって印象なのに、持ち前の色気とのギャップがたまらん!(蒼空 さん)