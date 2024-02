人生には経済的な問題や配偶者との離婚、親の介護といったさまざまな問題が付きまとい、これらの ストレス は精神だけでなく健康にも悪影響を及ぼします。 イギリス の研究チームが行った新たな研究で、経済的な ストレス はその他の ストレス 要因よりも強く健康状態の悪化に関連していることが示されました。Immune-neuroendocrine patterning and response to stress. A latent profile analysis in the English longitudinal study of ageing - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159123003458Financial stress linked to worse biological health | UCL News - UCL - University College Londonhttps://www.ucl.ac.uk/news/2024/jan/financial-stress-linked-worse-biological-healthFinancial Stress Could Impact Your Health More Than Grief, Study Finds : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/financial-stress-could-impact-your-health-more-than-grief-study-finds イギリス のユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンとキングス・カレッジ・ロンドンの研究チームは、さまざまなタイプの慢性的な ストレス が高齢者の健康バイオマーカーとどのように関連しているのかを調査しました。研究には、50歳以上の イギリス 人を追跡調査したEnglish Longitudinal Study of Ageing( イギリス 老化縦断研究)が2008〜2012年にかけて収集した合計4934人のデータが用いられました。被験者は面接や自己記入のアンケートに回答したほか、看護師によるバイオマーカーの採取を受けました。今回の研究に用いられた4934人の年齢の中央値は65歳でした。今回の研究で調査された ストレス 要因は、将来的に必要な経済的リソースが枯渇する可能性がある「経済的な ストレス 」、過去1年間に私生活で成人の介護を行っていた「介護の ストレス 」、歩行やしゃがむといった行動に困難がある「障害の ストレス 」、長年の病気や健康問題により活動が制限される「病気の ストレス 」、過去2年以内に親や配偶者との死別を経験した「死別の ストレス 」、過去2年以内に離婚を経験した「離婚の ストレス 」の6つでした。また、被験者の健康状態のリスクは、 ストレス に反応して産生されるホルモンのコルチゾール、炎症への免疫反応に関連するCRPとフィブリノゲン、老化と長寿に関連するIGF-1という血液中の4つのバイオマーカーを通じて測定されました。分析の結果、何らかの ストレス にさらされていると報告した被験者は、4年後の追跡調査で高リスクのカテゴリーに分類される可能性が61%高まりました。この結果は遺伝的要因や年齢、性別、ライフスタイル、調査開始時点の健康状態といった要因を除外しても確認されました。また、複数の ストレス を持っていた被験者では、 ストレス 要因が増えるごとに高リスクカテゴリーに分類される可能性が19%増加しました。ところが、「経済的な ストレス 」のみを報告した人は、それだけで4年後に高リスクカテゴリーに分類される可能性が59%も高くなることが判明しました。つまり、「経済的な ストレス 」はその他の ストレス 要因よりも強く健康状態の悪化に関連していたというわけです。経済的な ストレス が健康により強い悪影響を及ぼす理由について、論文の筆頭著者でユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの博士研究員であるオデッサ・ハミルトン氏は、経済的な ストレス は生活のさまざまな側面に関与しているからかもしれないと指摘。経済状況の悪化は家族間の対立や社会的な疎外につながるほか、最終的には飢餓やホームレス状態などに陥る可能性もあるとのこと。ハミルトン氏は、「今回の研究では、経済的 ストレス が生物学的健康に最も有害であることがわかりましたが、これを確立するにはさらなる研究が必要です」と述べました。今回の研究結果は、必ずしも ストレス が長期的な健康問題を直接引き起こしていると証明したわけではありません。しかし、 ストレス が高齢者の体に大きな影響を与えており、 ストレス 源によって身体的影響が異なる可能性を示唆しています。ハミルトン氏は、「免疫系と神経内分泌系がうまく連携して機能すれば、体のホメオスタシス(恒常性)が維持され、健康が保たれます。しかし、慢性的な ストレス はこの生物学的経路を乱すため、病気につながる可能性があります」と説明しました。◆フォーラム開設中本記事に関連するフォーラムをGIGAZINE公式Discordサーバーに設置しました。誰でも自由に書き込めるので、どしどしコメントしてください!Discordアカウントを持っていない場合は、アカウント作成手順解説記事を参考にアカウントを作成してみてください!• Discord | "「貧乏による ストレス 」を感じるのはどんな時?" | GIGAZINE(ギガジン)https://discord.com/channels/1037961069903216680/1202913499034947624