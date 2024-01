くら寿司史上、最高品質のマグロを楽しめる「国産天然本まぐろ」フェアを、2024年1月12日(金)から期間限定で開催。

期間中は「【100kg超】国産天然本まぐろ大とろ(一貫)」や「【100kg超】国産天然本まぐろ上赤身」など、天然本まぐろを楽しめるお寿司が続々登場!

さらに、KURA ROYALの新感覚スイーツ「和っ茶ティラミス」も、フェア期間中に数量限定で販売されます☆

くら寿司「国産天然本まぐろ」フェア

期間:2024年1月12日(金)〜

くら寿司にて、「国産天然本まぐろ」フェアを2024年1月12日より、期間限定で開催。

期間中は「【100kg超】国産天然本まぐろ大とろ(一貫)」や「【100kg超】国産天然本まぐろ上赤身」「国産天然本まぐろ ねぎまぐろ」などが提供されます!

また、同フェアではくら寿司が展開するスイーツブランド「KURA ROYAL」の新商品として新感覚のスイーツ「和っ茶ティラミス」も。

洋スイーツに和を取り入れた、期間・数量限定スイーツです。

最高品質のマグロや新感覚のスイーツが味わえるフェア内容をさっそく紹介していきます☆

「国産天然本まぐろ」フェア

大西洋の北に位置する世界三大漁場の1つ「グランドバンク」で獲れた、ブランド物の天然本マグロを使った商品が多数登場する「国産天然本まぐろ」フェア。

グランドバンクのマグロは世界一の品質とも評され、希少価値が高く、高額で取引される最高級品です。

特に今シーズンは当たり年とされ、より希少な、脂乗りや旨みがしっかりとした100キロ超えのものを厳選。

まさに、くら寿司史上、最高品質のマグロが登場するフェアです☆

そんな厳選された本マグロは、緻密に計算された塩分量による、独自のふり塩加工で余計な水分をとばすことで旨みを凝縮。

さらに独自の熟成技術を施し、マグロ本来の旨みと甘みを最大限に引き出しています!

【100kg超】国産天然本まぐろ大とろ(一貫)

販売期間:2024年1月12日(金)〜1月21日(日)

価格:390円

魚体からわずか5%ほどしか取れない、最高級部位のみを使用した「【100kg超】国産天然本まぐろ大とろ(一貫)」

食べた瞬間、口の中でとろける極上の味わいを堪能できます☆

【100kg超】国産天然本まぐろ上赤身

販売期間:2024年1月12日(金)〜1月21日(日)

価格:180円

「【100kg超】国産天然本まぐろ上赤身」は、天然物ならではのほどよい弾力を楽しめる1皿。

赤身のコク深い味わいが特徴です。

国産天然本まぐろ ねぎまぐろ

販売期間:2024年1月12日(金)〜無くなり次第終了

価格:280円

※塩釜産原料を使用しています

日本有数のマグロ水揚げ量を誇る、宮城県塩釜産の天然本マグロを使用した高級ねぎまぐろ。

天然物ならではの、深いマグロの味わいが特徴です!

粗くたたき加工しているので、なめらかな舌触りの中に、マグロの旨みをしっかりと感じられます。

五島列島 寒ぶり

販売期間:2024年1月12日(金)〜無くなり次第終了

価格:280円

流れが速い対馬暖流の中で育った「五島列島 寒ぶり」は身が引き締まっており、暖流の水温の高さからエサの食い付きも良く、脂乗り抜群。

しっかりとした身質と、脂の旨みや甘みが十分味わえる、旬のブリを堪能できます☆

あわび松前漬け

販売期間:2024年1月12日(金)〜無くなり次第終了

価格:230円

旨みあるアワビと風味豊かな納豆昆布、噛むほどに甘みが感じられる干しスルメイカを、くら寿司特製の醤油ベースのタレで味付けした「あわび松前漬け」

アワビのコリコリ食感と、納豆昆布のねばねば食感の組み合わせがクセになります!

いか糸づくり

販売期間:2024年1月12日(金)〜無くなり次第終了

価格:115円

鹿の子に切れ目を入れ(斜めに包丁を入れ、その対角線上にさらに包丁を入れる)、イカの旨みと甘みを引き出した「いか糸づくり」

イカの味わいとともに、コリコリ食感も楽しめます。

“和”を感じて心も“和む”新感覚スイーツ

“専門店以上のスイーツ”を目指して素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツブランド「KURA ROYAL」から、新感覚スイーツが新登場。

「KURA ROYAL」の「ロワイヤル」はフランス語で「王の」「王室の」を意味し、人々を魅了し続けるフランス菓子のように厳選された素材を贅沢に使用した、こだわりのオリジナルスイーツブランドです!

和っ茶ティラミス

販売期間:2024年1月12日(金)〜2月8日(木)

価格:530円

トッピング(上から順に):リーフチョコ、イチゴ1/2カット、黒豆、マロンカット、抹茶パウダー、ホイップ、抹茶マスカルポーネムース、白玉、フィアンティーヌ、黒みつ

新登場の「和っ茶ティラミス」は、洋スイーツに抹茶など和の要素を贅沢に取り入れた新感覚スイーツ

トッピングに甘酸っぱいイチゴやコクのある黒豆、上品な甘さの栗とリーフチョコが飾られてた、彩り鮮やかなかわいらしい見た目です☆

香り高い抹茶パウダーとふわふわのホイップ、抹茶入りマスカルポーネムースからなる層は、口当たり滑らか。

抹茶のビターな味わいに、優しい甘さのホイップとマスカルポーネムースが絶妙に混ざり合い、甘すぎない大人の味に仕上げられています。

また、中に入っている白玉と抹茶の相性も抜群。

サクサク食感のフィアンティーヌの下には濃厚な黒みつが敷かれ、ティラミスの層をスプーンで混ぜながら食べれば最後の一口まで和を感じられる、心も“和む”ティラミスです!

※持ち帰り不可、各店舗1日数量限定

※「くら寿司 グローバル旗艦店 原宿」では取り扱いしていません

揚げたて豆乳ドーナツ

販売期間:2024年1月12日(金)〜無くなり次第終了

価格:400円

注文が入ってから揚げる、外はサクサクの豆乳ドーナツ。

豆乳を使うことで、中はふんわりとした食感を楽しめます。

トッピングにバニラアイスと上質な風味の茹であずきをのせ、香ばしいきな粉、濃厚な黒みつをかけて提供。

温かい豆乳ドーナツと冷たいバニラアイスの相性が抜群です☆

※持ち帰り不可

わらびまんじゅう(きなこ)

販売期間:2024年1月12日(金)〜2月8日(木)

価格:130円

もちっと食感のわらび餅生地で上品な甘さのこしあんを包み、香ばしい深煎りきな粉をまぶした「わらびまんじゅう(きなこ)」

わらび餅の生地には隠し味として黒みつを入れ、甘みと深い味わいを加えています。

くら寿司史上最高品質のマグロが楽しめるフェアと、新感覚の和スイーツも登場。

くら寿司の「国産天然本まぐろ」フェアは、2024年1月12日より開催です☆

※一部店舗では価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了です

