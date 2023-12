スリランカを訪れた観光客が国立公園内を車で通過していた際、突然野生のゾウが現れ、食べ物を求めて車を襲った。ゾウは閉められた窓を破壊し、長い鼻を車内に伸ばすと、中にあった食べ残しのサンドウィッチなどを奪っていったという。お腹を空かせたゾウの手荒な行動を捉えた動画がネット上で拡散されており、豪ニュースメディア『PerthNow』などでも報じられている。

【この記事の動画を見る】

話題の動画が撮影されたのは、スリランカ南東部にある「ヤーラ国立公園」だ。オーストラリアの西オーストラリア州パースから家族で観光に訪れていたカサン・バスニヤキさん(Kasun Basnayake)は、同園の奥にある「シタルポウワ仏教修道院(Sithulpawwa Rajamaha Viharaya)」に向かうところだった。広い公園の敷地内を気持ちよく車で走っていたのだが突然、1頭のゾウが現れた。

当時の様子は動画で捉えられており、木々に覆われていた道路の右側から、立派な牙を持った大きなゾウが姿を現した。車はすぐに停車して衝突を免れたが、ゾウはすぐに方向転換して一目散に車の方へ向かってきた。そして運転席のすぐそばまでやって来ると、閉まっていた窓ガラスを割り、長い鼻を車内に滑り込ませてきた。

一時映像が乱れた後、ゾウが運転席にいた男性の背中の後ろから鼻を伸ばし、車内を物色する様子が映っている。そして黒い袋のようなものを見つけたゾウは、自分の口の中にそれを押し込み、再び鼻を車内に伸ばしている。

車内にいたカサンさんたちはパニックに陥っていないものの、「怖いよ。外に出ようよ」と不安そうに話す子どもの声が確認でき、誰かが「大丈夫だよ」と優しく声をかけてなだめていた。

今回姿を見せたのは、現地で“ニトラ(Nitra)”と呼ばれている野生のゾウで、素行の悪さで有名だという。現地のドライバーに運転を依頼していたカサンさんは、ゾウが鼻を車内に入れた時、「車内にあるものは何でもあげてしまってください」と言われたそうだ。当時、車内にはカサンさんの息子が食べ残したサンドウィッチがあったそうで、カサンさんはそれをゾウに渡した。ドライバーは「残りのサンドウィッチを外に投げて」と指示し、カサンさんはそれに従ってすべて投げ、ゾウが気を取られているうちに車を発進させて逃げ切ることができたそうだ。

ヤーラ国立公園はスリランカ国内で最も来園者の多い国立公園として人気の観光スポットで、敷地内に数百頭の野生のゾウが過ごしており、カサンさんたちが車で走っていた道路はそんなゾウたちがエサを求めて現れる有名な場所だった。カサンさんは、「観光客が野生動物にエサを与えてしまうから、こうなるのです。野生動物は自分でエサを探すよりも、車を襲えば簡単に食べ物が手に入りますから」とコメントを残した。

幸いにもカサンさんたちにケガはなかったが、車にはゾウの牙で大きな穴が空いてしまっており、一歩間違えば大ケガに繋がりかねなかった。

ちなみに今年4月にはインドで、空腹だった野生のゾウが、バナナを使ってからかう女性を突き飛ばした衝撃的な映像が撮影され、話題を呼んでいた。

