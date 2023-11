オーストラリアのビクトリア州で猛毒キノコの混入が疑われる料理を食べて3人が死亡し、1人が重体となった今年8月の事件は、国内外でメディアや世間の関心を集めていたが、警察当局は現地時間11月2日午前8時過ぎ、事件のカギを握る主婦エリン・パターソン(Erin Patterson、49)の逮捕に踏み切った。豪ニュースメディア『news.com.au』、豪テレビ局『ABC Australia』などが伝えている。

豪ビクトリア州にある病院で、ゲイル・パターソンさん(Gail Patterson、70)と妹のヘザー・ウィルキンソンさん(Heather Wilkinson、66)が8月4日に死亡した。翌5日にはゲイルさんの夫ドン・パターソンさん(Don Patterson、70)も死亡し、ヘザーさんの夫でバプテスト教会の牧師であるイアン・ウィルキンソンさん(Ian Wilkinson、68)も長く重篤な状態だった。イアンさんは一命を取り留めて9月22日に退院した。

4人全員が7月29日に、パターソンさん夫妻の息子の妻であるエリン・パターソンが開いた昼食会で振るまった手料理「ビーフ・ウェリントン・パイ」を食べ、直後に体調不良を訴えて病院に搬送されていた。4人の症状は、猛毒のキノコ「タマゴテングタケ(英名デス・キャップ/Death Cap)」を食べた場合と似ていたという。9月28日の報道によれば、法医学検査の結果、被害者3人の死因がキノコ中毒だったことも確認された。

事件発覚後には、エリンがキノコの乾燥に使ったとされる食品乾燥機を捨てていたことや、別居中あるいは離婚がすでに成立している可能性もある夫サイモン・パターソンさん(Simon Patterson、48)が、昨年6月に謎の胃腸の病気で命の危機にあったことも判明した。さらに、この昼食会がサイモンさんとの関係改善を目的として、容疑者が開いたものであることも報道で明らかになった。サイモンさんは直前でキャンセルし、昼食会には参加していなかった。

逮捕当日、警察は昼食会の現場となったエリンの家を捜索。USBキーやSIMカードを嗅ぎ分けることができる特別に訓練された「テクノロジー探知犬」が現場に出動した。捜査員は数時間かけて家やガレージ、容疑者の車を捜索し、車内から物品を押収した。

刑事らが捜索を終えると、エリンはパトカーに乗せられ、事情聴取のため警察署に連行された。

複数の殺人未遂の容疑には、イアンさんの1件のほか、サイモンさんの体調不良に関係するものが含まれるという。

ビクトリア州警察殺人課のディーン・トーマス警部補(Dean Thomas)は、「今日の逮捕は複雑かつ徹底した捜査のステップであり、捜査はまだ終わっていない」と述べた。

エリンは事件発生当初より、ゲストに意図的に毒を盛ったわけではないと無実を主張しており、「(メイン材料のひとつである)キノコが、私の愛する人たちの具合が悪くなった原因になっているかもしれないと思うと、打ちのめされる思いだ」と、ABC局に対して語っていた。

逮捕のニュースが報じられると、SNSにはこんな声が寄せられた。

「ついに!」

「お・ど・ろ・い・た」

「驚き度数ゼロ」

「警察は強固な証拠を見つけたに違いない」

「動機はなんだったのだろう」

地元の人々は、被害者や、容疑者がサイモンさんの間にもうけた娘と息子を気遣うコメントを記していた。

「ここ(レオンガサ)で起きるような事件じゃない。被害者たちはこんな目に遭うべきじゃなかった。まるで映画のようだよ。安らかに眠ってください」

「残された子供たちを思うと、とても悲しい。私たちのコミュニティが彼らを支え、娘と息子2人サポートしてくれることを心から願っているわ」

エリンは現在拘留されており、現地時間3日にラトローブ・バレー裁判所(Latrobe Valley Magistrates’ Court)に出廷する予定である。

