アメリカ在住のある女性は、かかりつけ医から指摘されるほど気分の落ち込みで悩んでいた。肺の病気で診察を受けていたが、このままでは健康にも影響してしまうと心配した医師は、なんと処方箋に「猫を飼うように」と指示を書いた。女性を長年診察し、信頼関係を築いてきた医師だからこそできた処方で、すぐに猫を飼い始めた女性はあっという間に元気を取り戻したという。米ニュースメディア『WHSV』などが伝えた。

米バージニア州グロットーズに住むロビン・サイプさん(Robin Sipe)はここ数年、肺に問題を抱えており、同州ハリソンバーグにある「センターラ・RMH・メディカル・センター(Sentara RMH Medical Center)」へ通院している。

ところが先月、担当医の1人で呼吸器専門のアール・キング医師(Earl King)がロビンさんを診察した際、彼女がひどく落ち込んでいることに気付いた。「何かあったのですか?」とアール医師が尋ねると、ロビンさんは「大切にしていた飼い猫が亡くなったんです」と涙ながらに打ち明けた。

可愛がっていた猫がいなくなってしまい、ロビンさんはなかなか立ち直れずにいたのだ。もともと肺の病気で通院していたが、これほどまでに落ち込んでしまっては健康にも影響が出てしまう可能性があるとアール医師は懸念した。

気分の落ち込みを改善させるために、薬を処方できたのかもしれない。しかし長年の診察を通じてロビンさんをよく知るアール医師は、特別な処方を思いついた。

その日の診察でアール医師は、インフルエンザなどの予防接種の指示とともに「Get a cat(猫を飼いなさい)」と処方箋に書いた。「猫や犬との触れ合いは患者に安らぎをもたらし、心血管や肺の健康維持のために重要です。猫を亡くして落ち込んでいたロビンさんにとって、猫を飼うことが最良の治療法だと思いました」とアール医師はのちに説明している。

医師からユニークな処方を受けた後、ロビンさんは近くの直売所へ野菜を買いに行ったのだが、そこで偶然にも5匹の子猫が近くで遊んでいるのを見かけた。可愛い子猫を見ていると、脚を負傷した子猫がいることに気付いた。直売所のスタッフに聞くと、この子猫は生まれてすぐ、上から落ちてきた何かにぶつかってしてしまい、片脚の一部を失ってしまったという。

タイミングよく出会えたこともあり、ロビンさんはスタッフに「この子を引き取ることはできますか?」と尋ねた。5匹の子猫はちょうど里親を探していたところだったそうで、1セント(約1.5円)を支払い、子猫を引き取ることができた。

自宅に連れて帰ってきた生後7週の子猫には、猫を飼うように勧めてくれたアール医師の名前を取り、“アーリーン(Earlene)”と名付けた。ロビンさんは一人暮らしなので、アーリーンとお互いに遊び相手になって、良い関係を築けているそうだ。

ロビンさんは、「アーリーンを飼うことができたのは、最初からこうなる運命だったと心から信じています。アール医師はいつもじっくりと時間を割いて、肺だけでなく全体的な健康チェックをしてくれます。今回は私のために、医師としての仕事以上のことをしてくれて、私の心を治してくれたのです。すべての人が、アール医師のような素晴らしい医師に出会えるといいですね」とコメントを残した。

なお、テックインサイト編集部ではセンターラ・RMH・メディカル・センターに、ロビンさんのようにユニークな処方で患者の症状を緩和させることができたケースは他にもあったのかをうかがうべく、取材を申し入れている。

ちなみに昨年8月には、就寝中に心臓発作に襲われた飼い主を起こし、飼い主の命を救った猫が大きな話題を呼んでいた。

