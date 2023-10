Netflixスペイン語最長シリーズ『エリート』、シーズン8で終了へ

2018年からNetflixで配信されている青春サスペンスドラマ『エリート』。今月20日(金)よりシーズン7配信がスタートする2日前の18日(水)、すでに制作されることが決まっているシーズン8をもって終了することが分かった。米Deadlineなど複数のメディアが報じている。

【関連記事】海外ドラマ 打ち切り&更新一覧 | 2023年〜2024年【273作品】

スペイン随一のエリート私立高校"ラス・エンシナス"へ編入した労働者階級の学生3人と、富裕層の学生たちの間で起こる衝突や殺人事件、人種といった問題をスリリングに描く本作。Netflixはおよそ1ヵ月前の7月下旬、シーズン8の撮影が8月から始まると発表していたが、その時にはそれがファイナルシーズンになるとは言及していなかった。

しかし、Netflixは18日に公式X(旧Twitter)の投稿で「『エリート』は更新されたシーズン8が最終シーズンとなる。そしてシーズン7が今週金曜日にスタート」と述べた。

Élite has been renewed for an eighth and final season - and Season 7 premieres this Friday! pic.twitter.com/sVNwrCvsd9

- Netflix (@netflix) October 18, 2023