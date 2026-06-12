Shop.1

【浄土寺】哲学の道で味わう、ひんやり京都絵巻なかき氷／Cafe Mercredi

「大文字氷 -黒ゴマとキャラメル-」 2000円

かつて哲学者が思索を巡らせながら歩いたことに由来する「哲学の道」。今回ご紹介する「Cafe Mercredi（カフェ メルクルディ）」は、南北に2kmほど続く「哲学の道」の北端（銀閣寺橋）から徒歩約4分ほどの場所にあります。

注目は、京都の夏の風物詩「五山送り火」の“大”の文字をのせたかき氷。送り火が終わった後の、火床に残った「消し炭」を思わせるシロップは黒ゴマ。苔むす山のイメージは抹茶で表現されています。“大”の文字はチョコレート、舞妓さんはクッキー。すべてが手作りです。

■Cafe Mercredi（かふぇ めるくるでぃ）

住所：京都府京都市左京区浄土寺上南田町86

TEL：075-771-5541

営業時間：10時30分〜17時30分 ※春と秋の行楽シーズンは営業時間を延長し、SNSで告知

定休日：なし

2025.08.16更新

■参考記事：大文字がのったかき氷⁈ 京都・哲学の道で味わう、ひんやり京都絵巻なかき氷を紹介 （配信日：2025.08.16）



Shop.2

【祇園四条】カリカリ食感が楽しい！ バーナーで炙る焼きかき氷／お団子とかき氷｜茶寮和香菜

画像提供：お団子とかき氷｜茶寮和香菜

「お団子とかき氷｜茶寮和香菜（おだんごとかきごおり さりょうわかな）」があるのは、世界文化遺産の清水寺、春の桜、秋の紅葉が美しい高台寺を中心に、素敵なお店が立ち並ぶ祇園の東エリア。

「外さくっ、中ふわっ」のさくふわみたらし団子が人気の同店で、夏季になると登場する、もうひとつの看板メニューが、バーナーで炙るかき氷。泡のかき氷、エスプーマの上に粉糖をかけ、その粉糖をバーナーで炙ることで、キャラメリゼされて表面がカリカリの食感になるというもの。今後は新作も誕生する予定だとか！ 夏が来るのが楽しみですね。

2023.08.06更新

■参考記事：京都・祇園で出会った"20秒の奇跡"！『お団子とかき氷｜茶寮和香菜』のみたらし団子とIRO-MOCHI-が絶品（配信日：2021.03.27）



Shop.3

【四条大宮】肉じゃが、フォアグラ…おかずが主役のかき氷／酒とこおり ばんくす

「肉じゃがミートパイ」1300円 ※現在は「肉じゃが」1400円

喫茶bar「酒とこおり ばんくす」があるのは、グルメ激戦区、四条大宮から徒歩約8分。メニューには「肉じゃがミートパイ」「ツナポタージュ」「フォアグラ奈良漬ベリー」などの文字。

こちらは、かき氷になった姿が想像できない度No.1の「肉じゃがミートパイ」です。まるく盛った氷の上に重ねるのは肉じゃが。煮つけた肉じゃがの肉を抜いたものをマッシュして、ペーストに。煮汁がじんわり染み込んだじゃがいもたちのペーストが氷の上に盛られます。その上には肉そぼろをこんもり。仕上げにパイ生地をパラパラと散らしてできあがり。

しっかりと肉と出汁のうま味を吸い込んだじゃがいもペーストのまったりとした食感、そぼろ状の牛肉、サクサクのパイ生地が絶妙のバランス！何よりも氷の下味を支えるチーズミルクシロップと中に入っている味噌のパンナコッタが最高にいい仕事をしています。

店内は、BARらしくバーカウンターがメイン。カウンター6席、テーブル4席、窓側のカウンター3席の計13席です。氷を削る様子が間近に見られるカウンター席もいいですし、向かいの町家の瓦屋根が借景になった窓際の席もおすすめですよ。

■酒とこおり ばんくす（さけとこおり ばんくす）

住所：京都府京都市下京区下長福寺町276

TEL：075-777-2366

営業時間：14〜21時

定休日：月・火曜

2023.08.06更新

■参考記事：想定外のウマさ！京都かき氷のニューフェイスは「おかず氷」。なんと肉じゃがもかき氷に（配信日：2022.08.31）



Shop.4

【烏丸御池】京都の名店のあんみつが絶品かき氷に！／月ヶ瀬 堺町店

写真手前から「あんみつ氷」1480円、「月ヶ瀬梅氷」1400円

京都であんみつといえば必ず名前があがる「月ヶ瀬（つきがせ）」。堺町店は、オフィスビルが集まる烏丸御池駅から徒歩4分ほどの場所にあります。

看板商品のあんみつをかき氷にした「あんみつ氷」は、ふっくらと炊いた赤豌豆や求肥、まったりと舌に絡む小豆餡など、あんみつに入っているキャストがふわふわの氷の上に集結しています。あんみつの主役の寒天も、氷でひんやりと冷やされて、つるんとしたのど越しが最高！

そして、「月ヶ瀬」の名の由来にもなっている梅の名所、奈良・月ヶ瀬の梅をふんだんに使った「梅氷」は、まるい青梅の翡翠煮（ひすいに）と山形県の名産“のし梅”を三角にカットしてのせた、ちょっぴりアートなビジュアルも魅力的です。

2023.08.06更新

■参考記事：京都の名店のあんみつが絶品かき氷に！ あんみつはお取り寄せも（配信日：2020.09.01）



Shop.5

【常盤】フレッシュフルーツの山盛りかき氷で夏を満喫／京都氷屋 万年雪

「山粧う金柑」1680円（2025年4月初旬から提供、なくなり次第終了）

京都駅からJR嵯峨野線（山陰本線）で1駅の梅小路京都西駅エリアにある、かき氷専門店「京都氷屋 万年雪（きょうとこおりや まんねんゆき）」。旬のフルーツと京の食材を掛け合わせた独創的なかき氷を名前のとおり通年楽しめる、かき氷の専門店です。

京都ならではのかき氷としてご紹介したいのは「山粧う金柑（やまよそおうきんかん）」。「山粧う」は秋の季語。山の木々が紅葉で色づき、まるでお化粧したような姿をいいますが、こちらのかき氷は天然の金柑シロップで覆われて、オレンジ色に彩られています。

どのあたりが“京都ならでは”なのかというと、上にのっているクリームが酒粕クリームなのです。粕汁などでおなじみのあの酒粕です。京都は伏見を中心に酒蔵が多く、地酒は京都の名産品のひとつ。クリームと合わせても風味が消えず、存在感があります。

■京都氷屋 万年雪（きょうとこおりや まんねんゆき）

住所：京都府京都市下京区上之町429-1

TEL：075-708-8127

営業時間：11時30分〜17時30分

定休日：不定休

2025.06.12更新

■参考記事：【京都】「一年中かき氷が食べたい」そんなあなたに。この夏、注目必至のかき氷専門店「京都氷屋 万年雪」オープン！（配信日：2025.06.12）



Shop.6

【二条】関西の“ゴーラー”も足繁く通う！／京氷菓 つらら

「いちごミルク」1300円

二条駅から徒歩約10分の場所に、整理券が配布されるほど話題のかき氷専門店「京氷菓（きょうひょうか） つらら」があります。

使用する氷は、48時間以上かけてゆっくりと凍らせた純氷。これを溶けるか溶けないかぐらいの絶妙な温度で保管します。氷が冷えすぎないので急いで食べてもキーンとなりにくく、適度な柔らかさとジューシーさも楽しめるのだとか。

定番はこちらの「いちごミルク」です。かき氷にミルクシロップといちごシロップを重ね、中にはカスタードクリームを忍ばせつつ、ミルクエスプーマとフレッシュいちごをトッピング。自家製いちごシロップの風味がたまらない…！ かき氷を愛する人たち、通称「ゴーラー」が集うのも納得の一杯です。定番メニューもアレンジメニューも絶品の「京氷菓 つらら」をぜひ体験してみて。

2023.08.06更新

■参考記事：関西の“かきごおらー”が足繁く通う、京都二条「京氷菓 つらら」のかき氷がやっぱりすごかった（配信日：2021.09.14）



Shop.7

【河原町】京都の繁華街のど真ん中にある癒やしの空間／Hyssop

「Hyssop（ヒソップ）」は京都・四条河原町の「GOOD NATURE STATION」内にある、ハーブや京野菜をふんだんに使ったヘルシー料理が楽しめるレストラン。

植物に囲まれた開放的な空間で、ヴィーガンやベジタリアンにも対応するなど、体にやさしい食事を気軽に味わえます。

「せとかみかんのかき氷」1500円

気温が高くなってくる頃に登場するかき氷は、14時30分〜16時30分の2時間だけ提供されるカフェメニュー。毎年3種類が用意されていて、今年のかき氷は「せとかみかんのかき氷」「京都宇治抹茶のかき氷」「桃のかき氷」です（2025年取材時）。

なかでも注目は、愛媛の農園「ぽんぽこらんど」から届いたせとかみかんを贅沢に使った「せとかみかんのかき氷」。このせとかみかん、「GOOD NATURE STATION」1階「MARKET」のバイヤーが、こだわりを持ってセレクトしていて、マーケットでも毎年大好評なのだとか。

人混みを避けて、ゆったり優雅な時間を過ごしたい方におすすめ。

■Hyssop（ひそっぷ）

住所：京都府京都市下京区河原町通四条下ル2丁目稲荷町318-6「GOOD NATURE STATION」4F

TEL：075-352-3728

営業時間：ランチ11時30分〜14時30分LO、ブランチ11時30分〜16時30分LO、カフェ14時30分〜16時30分LO、ディナー17時30分〜22時（21時LO）

定休日：施設に準ずる

2025.07.09更新

■参考記事：京都のど真ん中・京都河原町の避暑地「GOOD NATURE STATION」のレストラン「Hyssop」で冷んやりスイーツ三昧（配信日：2025.07.09）



Shop.1

【玉造】四角いフォルムとふわふわ食感に感動！／マツシタキッチン

「カカオミルク」990円 ※価格は変更になる場合があります

「マツシタキッチン」は、玉造駅から徒歩4分ほどの住宅街の一画にあります。長屋をリノベーションしたようなノスタルジックでオシャレな雰囲気です。

オープンしてから約12年。近隣の常連さんやかき氷ファンにずっと愛されている定番かき氷が、こちらの「カカオミルク」。特徴はなんといってもこのフォルム。「四角い器に合わせてこぼれないように整えていくとこうなりました」とオーナーさん。10秒を過ぎると早速溶け始めるので、まずは写真をパシャリ♪

溶けるのが早い訳は、削り方にあります。ひとつずつ手動で削る氷はガリっとした氷ではなく、羽のような形。ふわふわで瞬く間に溶けていきます。さらりと口のなかで消える食感が楽しい！ カカオミルクも、甘すぎずややビターでぺろりと食べられてしまいますよ。

■マツシタキッチン（まつしたきっちん）

住所：大阪府大阪市東成区東小橋1-18-32

TEL：なし

営業時間：10〜19時（18時30分LO）

定休日：不定休

2023.08.06更新

■参考記事：【大阪】四角いフォルムとふわふわ食感に感動！「マツシタキッチン」の夏秋限定かき氷（配信日：2023.06.27）



Shop.2

【鶴橋】新食感の韓国かき氷・ペッソルを楽しんで／Café de Pojagi

バウダースノーのかき氷・ペッソルが看板メニューの「Café de Pojagi（カフェ ド ポジャギ）。「マンゴーペッソル」1200円は通年で食べられる人気No.1のかき氷です。キメの細かな氷は、口溶けふわふわの食感がたまりません。大ぶりなカットマンゴーもたっぷり入ったリッチな味わいです。

■Café de Pojagi（かふぇ ど ぽじゃぎ）

住所：大阪府大阪市生野区桃谷3-10-9

TEL：06-7896-0360

営業時間：11時30分〜17時30分（17時LO）

定休日：無休

2023.08.06更新

■参考記事：韓国カルチャー人気で注目の鶴橋・大阪コリアタウンへ！（配信日：2023.01.05）



Shop.3

【心斎橋】インパクト大！ パフェ感覚のかき氷／かき氷＆デザート＆カフェ ボンジョルネ

心斎橋駅7番出口から徒歩約2分、にぎわうアメリカ村に立つ複合ビル「BambooAlley（バンブーアレー）」の1階にある「かき氷＆デザート＆カフェ ボンジョルネ」は、特注の氷、手作りシロップとこだわり尽くしたかき氷が一年中味わえるカフェ。店内は鮮やかなライトブルーが映えるおしゃれな空間で、一気に別世界へ足を踏み入れたよう！

「バナナ塩キャラメル」1500円

こちらはかき氷のなかで唯一、年中味わえる「バナナ塩キャラメル」。期間限定の旬のフルーツに目を奪われがちですが、じつは毎回オーダーするファンもいるほどの人気メニューなのです。

人気の理由は素材の絶妙な組み合わせ。氷と自家製ミルクシロップ、キャラメルシロップを重ね、中央にはバナナピューレをイン。最初と最後にミルクエスプーマをしぼる際、同時に塩をパラリ。トップにクルミ・アーモンド・カシューナッツなどを飾ります。

バナナやキャラメルの濃厚な甘味の中に、粒状の塩が時々感じられ、なんとも美味！ ふわふわの氷やエスプーマ、ねっとりとしたバナナ、カリっとしたナッツ類と、食感もさまざまです。「いちばん最初に考えたメニューで、絶対に合うと思って」と店主が語る通り、この組み合わせはハマりますね！

■かき氷＆デザート＆カフェ ボンジョルネ

（かきごおりあんどでざーとあんどかふぇ ぼんじょるね）

住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-20 BambooAlley 1C

TEL：070-1819-0301

営業時間：11〜17時（16時30分LO、売切れ次第終了） ※1人1オーダー制

定休日：不定休（当日Google、GoogleMapにて要確認）

2023.08.06更新

■参考記事：大阪・心斎橋「かき氷＆デザート＆カフェ ボンジョルネ」で、パフェ感覚のかき氷！期間限定メニューも紹介（配信日：2022.06.25）



Shop.4

【大国町】“和菓子職人のつくるかき氷”が絶品すぎる！／浪芳庵 本店・カフェ

「浪芳庵（なみよしあん）」は、安政5年（1858）に、道頓堀西の浪芳橋のたもとで創業した和菓子店。現在は、大国町駅1番出口から徒歩約5分の奥なんばに本店を構えています。

本店・カフェでぜひ味わってほしいのが、「和菓子職人のつくるかき氷」です。

左から「和菓子職人のつくるかき氷 黒蜜きなこ」、「和菓子職人のつくるかき氷 宇治金時」各2805円

「宇治金時」は、グリーンが鮮やかなかき氷に、専用に炊き上げた柔らかな餡（あん）を流れるように盛りつけた、和菓子店ならではの涼やかで美しい見た目にほれぼれ。

「黒蜜きなこ」は、じっくりと煮詰めたきな粉ペーストと、黒蜜、餡が氷の山を覆うようにたっぷり！ 鼻から抜けるきな粉の香ばしさとコク深い黒蜜の味わいが濃厚で、添えられたお団子とも合わない訳がありません。

かき氷は通年提供。メニューには、開発した職人さんの名前も載っているので、オーダーの際、ぜひ注目してみてくださいね。

■浪芳庵 本店・カフェ（なみよしあん ほんてん かふぇ）

住所：大阪府大阪市浪速区敷津東1-7-31

TEL：06-6641-5886

営業時間：ショップ 11〜17時（土・日曜、祝日は〜17時30分）、カフェ 11時〜18時15分（土・日曜、祝日は〜18時45分）※入店は閉店の75分前 まで

定休日：不定休

※営業時間が変更となる場合があります。最新情報を事前にお確かめのうえ、おでかけください。

2023.08.06更新

■参考記事：大阪・奥なんばの老舗「浪芳庵」で出合った“和菓子職人のつくるかき氷”が絶品すぎる！（配信日：2022.06.20）



Shop.5

【天神橋筋六丁目】プリン×あずきミルクの甘々コラボ！ 絶品台湾かき氷／南所豆花

大豆から作る台湾スイーツ・豆花（トウファ）を大阪に広めたカフェ「南所豆花（なんしょとうふぁ）」。小ぢんまりとしたシンプルな佇まいは、台湾の屋台と同じスタイル。先にオーダーを済ませてから、席に着いてスイーツを待ちます。

「プリンあずきミルクかき氷」1350円

さまざまな台湾スイーツが揃うこちらでは、かき氷も大人気！ 特に話題なのが「プリンあずきミルクかき氷」です。粒あんたっぷりのあずきミルクの上には、さらにプリンもトッピング。ほかの店にはない意外な組み合わせが新鮮です。

「南所豆花」のかき氷を食べれば、台湾に出かけた気分が味わえちゃうかも!?

2023.08.06更新

■参考記事：大阪「南所豆花（ナンショトウファ）」の台湾かき氷を要チェック！（配信日：2022.05.08）



Shop.6

【新福島】ふわっふわ！ エアリー食感のかき氷を堪能／Cafe12

JR大阪駅から大阪環状線で一駅の福島駅界隈は、古民家を利用した個性的な飲食店が集まるエリア。民家が立ち並ぶ路地に立つ「cafe12（カフェトゥエルブ）」は、SNSから人気が高まり、夏はもちろん、一年中ファンが訪れるかき氷専門カフェ。

「イチゴレアチーズ」1870円

通年メニューの「イチゴレアチーズ」は、いちごソース・練乳・シロップをそれぞれ氷ではさみつつ3回かけて、氷にしっかり味付け。中には濃厚なクリームチーズとブルーベリーが入っています。いちごやブルーベリーの酸味とスッキリした甘さで、後味も抜群！ 氷は、製氷工場で徹底的にろ過した水をマイナス10度で48時間以上かけて凍らせた「純氷（じゅんぴょう）」を使用。氷の結晶が大きいためシロップが薄まらず、味を引き立ててくれるそう。

食べるだけで元気になりそうなかき氷。夏の思い出にぜひ訪れてみてください。

2023.08.06更新

■参考記事：【大阪・福島】「cafe12」のふわっふわでエアリー食感のかき氷を堪能しよう（配信日：2022.05.04）



Shop.7

【西田辺】ころんとかわいい「すいか」で涼もう／森森舎

「すいか」1450円

大阪の帝塚山エリア、西田辺駅から徒歩10分ほどにあるカフェ「森森舎（しんしんしゃ）」では、春から秋にかけてかき氷メニューがお目見え。

とくにお手製の器にまるまると盛られる「すいか」は、そのかわいらしい見た目とも相まって大人気です。「森森舎」のかき氷は、シャクシャク感のある氷とフルーツシロップのみというシンプルなもの。「すいか」には減農薬すいかと広島県・尾道産のレモン、非加熱のノンアルコールワイン、オーガニックシュガーで作ったシロップをふんだんに。すいかの種はオーガニックレーズンでおちゃめに表現しています。

すいかとぶどうの風味に、爽やかな酸味をプラスしたとっても涼やかな味わい。ひと口食べるごとにすっきりとし、うだるような暑さをひと時忘れさせてくれますよ。

2023.08.06更新

■参考記事：こんなかき氷が食べたかった！ころんとかわいい「すいか」で涼もう（配信日：2020.07.05）



Shop.1

【みなと元町】南アルプス天然氷をとことん楽しめる！／南アルプス天然氷 ふわりひめ

「南アルプス天然氷 ふわりひめ」があるのは、神戸の元町エリア。神戸元町商店街の2階に位置しています。

こちらのお店の特徴は、なんといっても“南アルプス天然氷”を使ったかき氷であること。八ヶ岳南麓の湧水をじっくり凍らせ、純度の高い氷に仕上げたあと、氷室（ひむろ）と呼ばれる貯蔵庫に入れて保管していたものがお店へと運ばれます。そんな氷の美味しさと口当たりのふわふわ感を存分に楽しんでもらいたいと、かき氷を削る刃は毎日交換。

「生いちごプレミアムチーズ」1600円 ※現在は「生いちご」1900円

「生いちごプレミアムチーズ」は、いちばん下に生いちごのシロップ、レアチーズケーキ、いちごの果肉をたっぷりと。その上に自家製練乳と生いちごシロップ、果肉を重ね、上からたっぷり練乳とクリームチーズシロップをかけてできあがり。自家製練乳は後がけしても楽しめるようにと、別添えで提供されます。

なお、練乳はベーシック、ヨーグルト、カルピスの3種類からチョイス可能。いろんな味のハーモニーを試したくなりますね！

※営業時間が変更となる場合があります。最新情報をお確かめのうえ、おでかけください。

2023.08.06更新

■参考記事：【神戸・元町】天然氷ならではのふわふわ感！「ふわりひめ」の練乳たっぷりかき氷（配信日：2022.09.06）



Shop.2

【淡路島】洲本レトロこみちのエスプーマかき氷／etoile the terrace

淡路島・洲本にある「etoile the terrace（エトワール ザ テラス）」は、レトロな街並みが人気を集める「洲本レトロこみち」の一角に立つ、夏限定のかき氷が話題のカフェ。放置されていた古民家を生かし、7年ほど前にオープンしたショットバー「バー エトワール」の姉妹店として、週末の土・日曜、祝日のみ営業しています。

左から「ロイヤルミルクティー＆エスプーマ練乳」980円、「生いちごエスプーマ練乳」950円、「匠ミルク金時＆エスプーマ練乳」950円

数あるメニューのなかでも特に人気なのが、6月から9月の終わりごろまで期間限定で販売するかき氷です。氷屋さんから仕入れる純氷を専用の機械でエアリーに削ったふわふわのかき氷は常時6種類ほどのフレーバーがラインナップ。

かき氷にあわせるシロップはスペシャルティコーヒーやロイヤルミルクティ、メロンを丸ごと使った生フルーツシロップなど、どれも自家製のものばかり。すだちや桃など、季節に合わせた期間限定メニューも登場します。

レトロ好きもカフェ好きも満足すること間違いなしのお店で、地元の人たちにも人気のかき氷を味わってみてはいかが？

■etoile the terrace（えとわーる ざ てらす）

住所：兵庫県洲本市本町6-1-38

TEL：0799-24-5522

営業時間：11時30分〜16時30分LO

定休日：月〜金曜（祝日の場合は営業）※10〜5月は休業

2023.08.06更新

■参考記事：淡路島・洲本レトロこみちで見つけた、路地裏カフェ「etoile the terrace」のふわふわかき氷（配信日：2022.06.22）



Shop.1

【近鉄奈良】奇想天外な野菜のかき氷！／奈良イタリアン バンブーノ

「ポモドーロ・アランチャ・キャラメラート・ショコラ」950円

自家菜園でとれた有機野菜を中心とした野菜ベースのかき氷「ベジ氷」が話題の人気イタリアン「奈良イタリアン バンブーノ」。奈良観光の人気スポット、ならまちの猿沢池付近にあってランチ、カフェ、ディナーの3部制のお店です。

カフェタイム14時30分〜17時の時間限定で提供される「ベジ氷」。真っ赤な色味が美しいかき氷は「ポモドーロ・アランチャ・キャラメラート・ショコラ」です。上にのっているのは、トマトのシロップ漬けです。氷の上で冷やされて、ひんやりと美味。ふわっふわの氷に、隠し味にりんごを加えたトマトのピューレ。野菜の爽やかさと甘さ、瑞々しさすべてが詰まったかき氷です。

※2026年はピーマンのかき氷を販売予定

2023.08.06更新

■参考記事：【奈良】奇想天外な野菜のかき氷、「ベジ氷」が揃う！人気イタリアン「Bambuno（バンブーノ）」（配信日：2022.08.21）



Shop.2

【近鉄奈良】氷から湯気？ 瞬間を楽しむ名物かき氷／猿沢豆花

「桂花胡麻湯圓かき氷」1100円

奈良公園、猿沢池の近くにある豆花を中心とした台湾スイーツの店「猿沢豆花（さるさわどうふぁ）」。夏になると登場するかき氷が話題です。

代表するかき氷といえば、こちら「桂花胡麻湯圓かき氷」。茹でたて熱々の団子がかき氷の上に6つも！ 団子の茹で上がりと氷をかき終えるタイミングをぴったりと合わせて、氷もお団子もベストな状態になるように仕上げているそう。

運ばれてきた瞬間、氷からふわふわっと湯気が！ まずは熱々の団子からいただきます。こちらはごま団子。むちむちの団子からざらっとした舌触りの練り黒胡麻が現れて、胡麻の風味が広がり、美味。氷も上品で爽やか、どこかアジアの香りがするシロップは、中に浮かんでいる金木犀の甘い香りと酸味がほのかな余韻となって広がります。

食のアートともいえそうな“瞬間を楽しむかき氷”をぜひ一度堪能してみて！

2023.08.06更新

■参考記事：【奈良】かき氷から湯気？「猿沢豆花」のかき氷は金木犀シロップと熱々のごま団子で（配信日：2022.08.07）



Shop.3

【近鉄奈良】門外不出の生葛餅が入った「白雪」かき氷／吉野葛 佐久良

「くず白雪（黒蜜きな粉ミルク）」1200円〜

世界文化遺産、古都奈良の文化財「元興寺」の旧境内を中心とするエリア「ならまち」は、新旧のお店が混在する人気の観光スポット。本葛商品の販売と甘味のお店を営んでいるのが「吉野葛 佐久良（よしのくず さくら）」。植物の世界で「白いダイヤモンド」とも称される希少な本葛を扱う専門店ですが、夏の間だけ提供されるのが、本葛かき氷「くず白雪」です。

蜜は黒蜜または抹茶蜜が選べますが、葛といえばやはり黒蜜で食べたいところ。上にはむちむちの白玉。そして氷の隙間から控えめに顔を出すのが、本葛の葛餅です。注文が入ってから本葛粉を溶いたものを火にかけ、練るところから作ります。冷んやりとした葛餅は、練り上げるのに力が必要とのお話どおり、やわらかい中にむちっとした食感があります。あんこの炊き方も甘さ控えめで上品。

葛餅は、門外不出の生菓子！ お持ち帰りの販売はないので、ぜひお店に出かけて味わってみてくださいね。

2023.08.06更新

■参考記事：【奈良】「吉野葛 佐久良」のかき氷で、希少な名産品・本吉野葛をいただく（配信日：2022.07.10）



Shop.4

【近鉄奈良】ふわふわ濃厚！ アイドル級人気のかき氷／春日野窯

「若草いちご」1300円

奈良公園、春日奥山の麓にある陶芸教室「春日野窯（はるひのがま）」。こちらの陶芸工房兼カフェ「カフェ ハルヒノ」で夏になると登場する、ふわっふわで濃厚なかき氷が話題です。

これを目当てに行列ができるというアイドル級のかき氷が「若草いちご」。いちご＆ホイップクリームのミルキーなピンク色と抹茶シロップの萌黄色の配色のかわいらしさに、思わず歓声が上がるほど！ 抹茶シロップは、ホイップいちごのクリームシロップに合わせて調味した抹茶シロップが使われています。鮮やかに映えるいちごは、奈良県産ブランドいちごの「古都果」。甘酸っぱさが口いっぱいに広がりますよ。

かわいいだけじゃない、こだわりが細部にまで行き届いた絶品かき氷に出合いに、ぜひ出かけてみて！

2023.08.06更新

■参考記事：【奈良公園】「春日野窯」でカワイイ抹茶かき氷とうつわ、陶芸体験を楽しもう！（配信日：2022.06.26）



Shop.5

【近鉄奈良】こんふぇいとを飾って仕上げるキュートなかき氷／お庭shaveice miracolo

「塩ココパイン」1200円

「お庭shaveice miracolo（おにわ シェイブアイス ミラコロ）」があるのは、旧大乗院庭園の南、ならまち大通りの福智院北交差点の一本南にある細い道（新薬師寺の案内看板があります）を、東に40歩ほど歩いた場所。

店名の「shaveice（シェイブアイス）」はハワイでのかき氷の呼称。「塩ココパイン」は生のパイナップルとココナッツでシロップを作った、特にハワイアンムードに溢れる一品です。氷の仕上げは自分で。安政元年（1854）創業の砂糖傳増尾商店の「奈良こんふぇいと（金平糖）塩味」を、クリームのうえにかわいくパラパラとのせていきます。パイナップルの黄色とクリームの白と青い金平糖の粒の組み合わせがとってもキュート！ 小さな粒ですが、塩味がしっかりと効いていて、よいアクセントに。

基本的に、水曜・木曜のみの営業とハードルは高いですが、そのあたりも熱狂的なゴーラー （かき氷マニア）のかき氷愛に火をつけるのかもしれませんね。

※営業日、最新メニューは公式SNSを要確認

2023.08.06更新

■参考記事：【奈良】お庭shaveice miracoloはセンスの光る新参かき氷店（配信日：2021.07.29）



Shop.6

【近鉄奈良】老舗和菓子店のかき氷が絶品！／春日庵

「黒蜜きな粉クリーム」950円

100年を超える歴史をもつ老舗和菓子店「春日庵（かすがあん）」があるのは、世界文化遺産、古都奈良の文化財「元興寺」の東隣。おしゃれなお店が立ち並ぶ「ならまち」とよばれる人気観光スポットにあります。

こちらは「春日庵」イチオシの定番氷「黒蜜きな粉クリーム」。メニューに書かれた「黒蜜氷の中に、口当たりの柔らかいきな粉のクリームと特製わらび餅をしのばせて」という但し書きを読むだけでも、すでに美味しそう。

異なる食感を楽しませてくれるピスタチオの砕いた粒が、なめらかなきな粉クリームにベストマッチ。黒蜜のコクのある甘み、香ばしいきな粉と柔らかいクリームの舌ざわり、ふわふわに削られた氷が三位一体となって調和のとれた美味しさです。「和菓子店らしいかき氷を食べた」という満足感に満たされますよ。

※営業時間が変更となる場合があります。最新情報をお確かめのうえ、おでかけください

2023.08.06更新

■参考記事：奈良・春日庵のかき氷が絶品！古都奈良の銘菓「さつま焼」でおなじみの老舗和菓子店（配信日：2021.07.22）



Shop.7

【宝山寺】日本最古のケーブルカーに乗って、天空のかき氷店へ／楽食 宝山

生駒ケーブルは、大正7年（1918）に開業した日本最初のケーブルカー。宝山寺駅を降りて道なりに進むと見えてくる「楽食 宝山（らくしょく ほうざん）」は、昔ながらの町並みが残る宝山寺周辺と同じく、手付かずの昭和の香りがします。

左から「マンゴーチョコかき氷」800円 、「いちごみるく」700円、「レインボーミルク」650円

こちらのお店のかき氷に使われている氷は、奈良県天川村の「洞川温泉」の周辺から湧き出す天然水。環境省の「名水百選」にも選ばれている湧水群のうち「ごろごろ水」とよばれる湧水を汲み、車で運び、あの急な階段を持って上がっているそう。ミネラル分豊かな水でつくった贅沢な氷です。

天井近くまである大きな窓から眼下に広がる生駒の街並みを見ながら食べるかき氷は格別。ひんやりとしたかき氷が暑気払いにぴったりです。

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2023.08.06更新

■参考記事：【奈良】生駒山の天空カフェ「楽食・宝山」でかき氷＆昭和レトロなひとときを（配信日：2022.07.27）



Shop.8

【富雄】表彰農園のいちご2種を使った贅沢なかき氷／みやけ 旧鴻池邸表屋

大阪難波駅から近鉄電車に乗って、生駒の2つ先の富雄駅で降り、そこから8分ほど歩いた場所に目指す店「みやけ 旧鴻池邸表屋（みやけ きゅうこうのいけていおもや）」はあります。その広大な建物は、広さ間口約65ｍ、奥行き約36ｍの表屋造り（おもてやづくり）。

「いちごのこおり」1140円 。ほかに「いちごミルク」1190円も ※数量限定

こちらはこの時季、この氷を目指して訪れる人も少なくはないという「いちごのこおり」。昨今の奈良のいちごの美味しさには定評がありますが、なかでも大和郡山市のいちご品評会で金賞を何度も受賞している佃農園のいちごをふんだんに使った「いちごのこおり」は最高に美味！

糖度が高くて香りのよい「古都華」と昔ながらのいちごらしさがある甘酸っぱい「あすかルビー」の2つを使うことで、バランスのよいシロップを作っているそう。いちごの味が濃くて美味しいですよ。

近鉄奈良駅からも電車と徒歩で20分程度ですので、奈良観光の立ち寄りスポットしてもおすすめですよ。

2023.08.06更新

■参考記事：【奈良】「みやけ 旧鴻池邸表屋」の上品な和のかき氷。江戸時代の豪商の邸宅でごほうび時間（配信日：2022.08.10）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

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●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

