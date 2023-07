2019年6月にFacebookを通して意気投合し、遠距離恋愛の末に2020年10月に結婚したイギリス人女性(83)とエジプト人男性(37)のカップルが破局を迎えていたことが判明し、英ニュースメディア『The Sun』などが伝えて話題となっている。2人は昨年10月に結婚2周年を迎えて「私たちの結婚生活は愛で溢れている」と語っていたが、46歳差の結婚生活はそう甘くはなかったようだ。

英サマセット州ウェストン=スーパー=メア在住のアイリス・ジョーンズさん(Iris Jones、83)と、46歳年下のエジプト人、モハメッド・アハメド・イブラヒムさん(Mohamed Ahmed Ibriham、37)が、今年10月の結婚3周年を前に破局した。

カイロ出身のモハメッドさんは2019年6月、アイリスさんとFacebookで知り合って15日後に求婚。アイリスさんがエジプトを3度目に訪問した2020年10月に夫婦となった。そうしてモハメッドさんがビザを取得後の昨年初め、イギリスで2人だけの生活をスタートしていた。

46歳差の2人の結婚は当時、メディアが取り上げて話題となり「男性は彼女の年金と家、パスポートが狙い」「すぐ捨てられてしまうのでは?」「遺産をどうするか決めておくべき」「プライベートなことを語り過ぎ」「幸せならいいだろう」などと様々な声があがっていたが、今月になって突然、2人の破局が判明し、アイリスさんはその理由について次のように語った。

「彼と知り合った時、まさか46歳も年下の男性と恋に落ちるなんて思いもしなかったけど、私はモハメッドに恋をしたの。彼の全てが好きだったのよ。」

「でも結婚は大変な労力が必要だった。彼とは当初、素晴らしい性生活が送れていたけど、次第にそれもなくなった。そしてありとあらゆることに対して口論するようになってしまったの。」

「私は恋煩いをするような10代ではなく、83歳。だからそんな生活には耐えられなくなったのよ。私が求めるのは平和な暮らしなの。」

そしてモハメッドさんが家を出てから数日後、アイリスさんは彼の代わりにオス猫を飼い始め、“ミスター・ティブズ(Mr.Tibbs)”と名付けて可愛がっているそうで、愛猫についてこう述べた。

「一緒に暮らすには、ティブズは完璧なの。だって決して不満を口にしないし、静かだし、うっとりするくらい美しいの。可愛くて仕方ないのよ。ティブズだってこの家で幸せだし、厄介な問題を起こすこともないわ。」

ちなみにアイリスさんは、モハメッドさんがいなくてもちっとも寂しくないそうで、唯一怒りを覚えたことは、去り際に夕飯用に下ごしらえしておいたてんぷら用のエビを持っていったことだという。

なおアイリスさんは昨年11月、モハメッドさんとの性生活について「私の皮膚は弱く、激しく触れると裂けてしまうため、何度も救急外来に行く羽目になった」「モハメッドの性欲は強いけど、自分は体を休めることが必要で、性生活は以前よりもスローペースになった」などと赤裸々に語っていた。そして「結婚当初のような燃えるような情熱は少しだけ覚めてしまった」と別れを予感させるような発言さえしていた。

そうして今回、破局が判明したことで、世間からは次のようなコメントが寄せられた。

「結婚したのなら、正式に離婚しないとダメ。そうでないとアイリスさんが亡くなった時、彼に全てを持っていかれるから。」

「こうなることは分かっていたのでは? 彼の目的はビザでしょう!」

「最初から愛なんてなかったのよ。騙されたの!」

「同じようなニュースをよく聞くよ。哀れだよね。目を覚まさないと!」

「彼はこのままイギリスに滞在するつもりなの? モハメッドさんからコメントを聞きたいものだよ。」

「配偶者ビザを持っていても、イギリスに5年滞在しないと永住権の申請資格は得られない。ビザは取得から33か月後に更新しなくてはならないはずだし、彼女のサポートがない限り、モハメッドさんが英国に留まることはできないと思う。」

「イギリス女性と結婚し、5年と1か月経ってから離婚した外国人を知っているよ。」

「もしかして彼は、ビザを更新済なのでは?」

「彼女の息子たちは、2人の結婚を祝福しなかったと聞いた。もし自分が彼らの立場なら、同じようにするだろう。あんなふうに性生活を公にされたら嫌だもの。」

「本人が後悔していないのなら、それでいいのでは?」

「2年間は楽しんだのでしょう! いいことよ。」

「最初から猫と暮らせば良かったのに。人生はシンプルが一番。」

