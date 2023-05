マクドナルドが販売していた、平成生まれの大人気バーガー3種“平成バーガー”が大復活!

「たまごダブル」「焙煎ごまえびフィレオ」「ジューシーチキンブラックペッパー」の3種類を紹介していきます。

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(広島県・山口県岩国市および一部店舗は除く)

販売期間:2023年5月31日(水)〜6月下旬予定

提供時間:午前10時30分~閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

マクドナルドが平成時代に発売した人気のバーガーが復活!

「たまごダブル」と「焙煎ごまえびフィレオ」、「ジューシーチキンブラックペッパー」の3商品が2023年5月31日(水)から全国のマクドナルド店舗(広島県・山口県岩国市および一部店舗は除く)にて「平成バーガー」として期間限定で登場します。

マクドナルド「たまごダブル」

価格:単品460円〜/バリューセット760円〜

「たまごダブル」は、1998年に初登場したハンバーガー。

ビーフパティ2枚とたまご、ベーコンをゴマつきバンズでサンドしています。

スパイシーなソースで味付けした食べ応え抜群な一品です。

ソースの隠し味であるマスタードの風味がビーフの旨みをひきたて、たまごとも相性ピッタリ!

マクドナルド「焙煎ごまえびフィレオ」

価格:単品450円〜/バリューセット750円〜

「焙煎ごまえびフィレオ」は、2006年に初登場したハンバーガー。

ぷりぷり食感のえびカツに、こだわりの2種類のごまソースのハーモニーで、ごまの旨みと香りが口いっぱいに広がります。

焙煎された白ごまが上品に香る、マヨベースの「焙煎ごまマヨソース」と、黒ごまと白ごまをたっぷりきかせ、隠し味のしょうがが香る自慢の「焙煎ごまソース」の2色のソースがポイントです。

マクドナルド「ジューシーチキンブラックペッパー」

価格:単品440円〜/バリューセット740円〜

「ジューシーチキンブラックペッパー」は、2009年に初登場したハンバーガー。

ブラックペッパーで味付けしたサクサク衣のジューシーなチキンパティに、マヨソースとレタスをあわせたクセになります。

少し甘めのマヨソースとシャキシャキレタスを合わせ、香ばしくトーストしたゴマつきバンズでサンド。

チキンパティはジューシーさにこだわりモモの一枚肉を使用。

チキン自体にもガーリックやオニオン、ブラックペッパーで味付けすることで、チキンの旨みとスパイシーさをより引き立てます。

3種類いずれも平成時代を盛り上げた人気のハンバーガー!

あの時代に思いを馳せながら楽しんでくださいね。

