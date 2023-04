エリザベス・オルセン主演！完璧な主婦が犯した不倫と殺人『ラブ＆デス』U-NEXTにて本国同時独占配信

一人の“完璧な主婦”が犯した不倫と殺人の真相…。アメリカで実際に起こった事件をエリザベス・オルセン(『ワンダヴィジョン』)主演でドラマ化したHBO Maxオリジナルシリーズ『ラブ&デス』が、U-NEXT(ユーネクスト)にて独占配信! 本国アメリカと同じ4月27日(木)より配信スタートとなる。

衝撃的な事件をHBOがドラマシリーズ化

1980年6月、アメリカのテキサス州で夫と二人の子どもと暮らす主婦キャンディス・モンゴメリが、友人家族の妻を斧で何度も切りつけ惨殺するという衝撃的な事件。何不自由ない生活と家庭に恵まれ、熱心に教会にも通う、“完璧な主婦”による凶悪殺人は当時話題となり、彼女が犯行にいたった経緯や、その後の裁判の行方などを多くのメディアが追い、注目された。

過去にも何度かドラマの題材となった実在した殺人事件を、『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』『ゴシップガール』など良質なヒット作を数多く生み出す「HBO Max」が今年新たにドラマ! 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』や『クワイエット・プレイス』など話題作を毎年いち早く上映するアメリカの複合フェス「サウス・バイ・サウスウエスト」(SXSW)が今年3月に本作をプレミア上映し、早くも多くのメディアがエミー賞有力候補に本作を挙げるなど高い評価を集めている。

80年代のアメリカを舞台に、郊外ののどかな暮らしを交えながらも、当時の女性たちが抱えていた家庭にいる閉塞感や、他所の家への嫉妬などをコミカルかつスリリングに描いた愛憎劇となっている。

エリザベス・オルセンが危険な主婦に!

本作で主人公キャンディを演じるのは『アベンジャーズ』シリーズのスカーレット・ウィッチ/ワンダ・マキシモフ役で知られるエリザベス。完璧な暮らしを手に入れながらもどこか空虚感を抱き、友人の夫に「不倫をしてみない?」と声をかける、奔放でミステリアスな主婦を繊細に演じる。

キャンディと不倫関係になるアラン役は『ブレイキング・バッド』『FARGO/ファーゴ』などのジェシー・プレモンス。ほかにもパトリック・フュジット(『アウトキャスト』)、キラ・ポゼール(『アメリカン・クライム』)らが脇を固めている。

『ビッグ・リトル・ライズ』『フレイザー家の秘密』のデヴィッド・E・ケリーが脚本、『ツイン・ピークス』『HOMELAND』のスリー・リンカ・グラッターが監督と、ヒットシリーズを手掛けるクリエイターや、女優のニコール・キッドマンがプロデューサーとして製作に名を連ねるなど、製作陣の注目度も高い。

『ラブ&デス』は4月27日(木)16:01よりU-NEXTにて見放題で独占配信。(海外ドラマNAVI)