ÊÛ¸î»Î¤¬¸«¤¿¤Ò¤É¤¹¤®¤ë·Ù»¡´±¡¡LGBTÅö»ö¼Ô¤Ø¤Îº¹ÊÌ¡¢Èïµ¿¼Ô¤ò¤ªÁ°¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡Ú¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Û
°¦ÃÎ¸©·Ù²¬ºê½ð¤ÎÎ±ÃÖ¾ì¤Ç2022Ç¯12·î¡¢¸ûÎ±Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤¹¤ëÌäÂê¤¬µ¯¤¡¢·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡¢²ñ°÷¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë·Ù»¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ê¼Â»Ü´ü´Ö¡§2022Ç¯12·î21Æü¡Á2023Ç¯1·î9Æü¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢105¿Í¤«¤é²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£6³ä°Ê¾å¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¡¢·Ù»¡´±¤ÎË¡Î§ÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ½½Ê¬¡×¡Ö¤ä¤äÉÔ½½Ê¬¡×¤À¤È»×¤¦¤È²óÅú¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÉÔËþ¤äµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ï¤ä¡ÊÈïµ¿¼Ô¤ò¡ËÈÈºá¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö±³¤ò¤Ä¤¯¡¢ºá¾Ú±£ÌÇ¤ò¤¹¤ë·Ù»¡´±¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÏ¿²»¡¦Ï¿²è¤¬¤Ç¤¤ëÂÐ¾Ý»ö·ï¤Î³ÈÂç¡¢Ë¡Î§¶µ°é¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ü·Ù»¡´±¤ÎË¡Î§ÃÎ¼±¡¢66.7¡ó¤¬¡Ö½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
·Ù»¡´±¤ÎË¡Î§ÃÎ¼±¤ò½½Ê¬¤À¤È»×¤¦¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉÔ½½Ê¬¡×¡Ê44.8¡ó¡Ë¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤äÉÔ½½Ê¬¡×¡Ê21.9¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢66.7¡ó¡Ê70¿Í¡Ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö½½Ê¬¡×¡Ê2.9¡ó¡Ë¡Ö¤ä¤ä½½Ê¬¡×¡Ê3.8¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î6.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡üLGBTÅö»ö¼Ô¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤ß¤Ê¤Î¡©¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ÏÌ©¼¼¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£Èïµ¿¼Ô¤«¤éÊÛ¸î»Î¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤«¤é¤Ï¡¢¿Í¸¢Ìµ»ë¤È¤â»×¤¨¤ëÂÐ±þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖLGBTÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃËÀÈïµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î·Ù»¡´±¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡Ø¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¥¤ß¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¼«¾Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬Íè¤¿¤¾¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤Ï¡¢LGBT¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×
¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¿Ìä¤äÉÔËþ¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï64.7¡ó¡Ê¤È¤Æ¤â¤¢¤ë31.4¡ó¡¢¤ä¤ä¤¢¤ë33.3¡ó¡Ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ï14.3¡ó¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï4.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·º»öÁÊ¾ÙË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢2019Ç¯6·î¤ËÏ¿²»¡¦Ï¿²è¡Ê²Ä»ë²½¡ËÀ©ÅÙ¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë»ö·ï¡¢¸¡»¡Ä£¤¬¼«¤é¸¡µó¡¦Å¦È¯¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦ÁÜºº¤Î»ö·ï¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý³°¤À¡£
ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¡¢Èïµ¿¼Ô¤ò¤ªÁ°¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Ò°µÅª¤Ê¼èÄ´¤Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏµöÍÆ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¼Ç÷¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ù¤Ê¤É¤È¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ø°Ëâ¤Î¾ÚÌÀ¡Ù¤òÈïµ¿¼Ô¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×
¡ÖÈïµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÏÃ¤»¤Ð¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È±³¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¡×
¡ÖºßÂð»ö·ï¤ÎÇ¤°Õ¼èÄ´¤Ù¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿ÊÛ¸î¿Í¤È¤ÎÂÇ¹ç¤»¡Ê·Ù»¡½ð¤Î·úÊª³°¡Ë¤ËÁÜºº´±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤ËÊ¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡ü¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â·Ù»¡¤Ë¡×¤¬¸¶°ø¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¾ð¤äÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡´±¤ÎÊý¤¬¸¡»¡´±¤è¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤À¤·¡¢Ë¡ÅªÃÎ¼±¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡×¡Ê¡ÖË¡Î§ÃÎ¼±¤¬¤ä¤äÉÔ½½Ê¬¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ù»¡ÁÈ¿¥¼«ÂÎ¤ÎÌäÂê¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸øÌ³°÷¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤ò²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ßÈ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡Ö·Ù»¡´±¸Ä¿Í¤ÎÎÏÎÌ¤Ë¤è¤ëº¹¤¬·ã¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¶¯Âç¤Ê¹ñ²È¸¢ÎÏ¤òÃ´¤¦ÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â°¿ÍÅªÍ×ÁÇ¤òÇÓ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤âÆ±¤¸ÁÜºº¡¢ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤â¤Ã¤ÈIT²½¤ò´Þ¤á¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤¬¿Ê¤à¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×